Đại tá Rah Lah Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ngày 11/8, Đại hội Đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai kết thúc thành công.



Đại tá Rah Lah Lâm phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo đó, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 4.900 vụ án và hơn 7.200 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố hơn 3.800 vụ, hơn 7.100 bị can; tỷ lệ điều tra, phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hàng năm đạt trên 96%.



Lực lượng công an Gia Lai cũng mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh, qua đó triệt phá 97 nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 233 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ hơn 4.200 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tích cực giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen,” mua bán ma túy.

Công an Gia Lai cũng là nòng cốt trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”; phối hợp với các lực lượng Quân đội, Biên phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 21 đồng chí. Đại tá Rah Lan Lâm, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Công an tỉnh tái cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.