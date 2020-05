Đại tá Võ Đức Nguyện giữ chức Giám đốc Công an Bình Định

Hôm nay (29/5), Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đồng thời, công bố quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 01/6/2020.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho cho Đại tá Võ Đức Nguyện - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ ghi nhận những thành tích, đánh giá cao những cống hiến của Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên và Đại tá Huỳnh Văn An đối với lực lượng Công an nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng.

Đồng thời, giao trách nhiệm và những yêu cầu nhiệm vụ đối với Đại tá Võ Đức Nguyện trong thời gian tới; đề nghị Công an tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp phát kinh tế xã hội của địa phương và đất nước./.