Điều động, bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thay Đại tá Nguyễn Trung Thực (SN 1961, quê quán Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) được nghỉ chế độ từ ngày 1/7/2020.

Đại tá Thái Hồng Công (trái), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Thái Hồng Công sinh năm 1966, quê quán xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Thái Hồng Công cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Công an tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tích, kinh nghiệm của thế hệ trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.