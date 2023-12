Nam thanh niên ở Bình Dương bị chém chỉ vì cái liếc mắt

VOV.VN - Hôm nay (9/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chiến Thắng (41 tuổi, quê An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.