Giám đốc Công an Thanh Hóa nhận nhiệm vụ mới tại UBKT Đảng ủy Công an

Chiều 8/6, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện qui trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng thời, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.



Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao 2 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Trần Phú Hà. Đồng thời, chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Trần Phú Hà.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Trong thời gian được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể CBCS Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao. Với những thành tích đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương điều động về Bộ Công an đảm nhiệm chức vụ công tác mới là Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.



Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Phú Hà.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời, điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Phú Hà khắc phục những khó khăn trong công tác, sinh hoạt, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Ngành giao phó, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.