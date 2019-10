Giám đốc Sở bị kỷ luật được bổ nhiệm làm Phó Văn phòng UBND tỉnh

Hôm nay 18/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ trao quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý.

Theo đó, ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Trước đó, ông Trần Đặng Đức đã bị UBND tỉnh An Giang kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền do có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành cơ quan như: tham mưu không đúng về cấp phép khai thác cát cho doanh nghiệp khiến người dân phản ứng, bởi gây sạt lở; ông Đức ký nhiều hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại Sở TN&MT tỉnh không đúng quy định của Bộ Nội vụ; kê khai, công khai tài sản, thu nhập chưa đúng…

Vào tháng 6/2019, ông Trần Đặng Đức cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo, do liên quan đến những vi phạm trong quá trình giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang…

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh giữ chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, thay cho ông Đức. Ngoài ra, điều động, chỉ định ông Võ Nguyên Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang, tham gia BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới và giữ chức Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang; điều động ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang…/.