Nghi vấn thêm cán bộ công an dùng văn bằng, chứng chỉ giả ở Lai Châu

Trước thông tin dư luận cho rằng sau trường hợp của Thượng tá Thái Đình Hoài - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành công an và tiến thân, hiện nay vẫn còn một số cán bộ trong ngành công an tại địa phương đang sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Đại tá Bùi Xuân Phong- Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề này, Đại tá Bùi Xuân Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác nhận, Ban Giám đốc cũng đã nhận được thông tin trên.

Việc tổng rà soát văn bằng, chứng chỉ được ngành thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an từ tháng 9/2019. Theo kế hoạch, việc tổng rà soát, đối khớp văn bằng, chứng chỉ của cán bộ được Ban Giám đốc giao cho Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện. Phòng Tổ chức cán bộ đã thành lập Tổ công tác và tiến hành rà soát đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ đang công tác, với mục đích có cái nhìn tổng thể về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong toàn lực lượng.

Theo Đại tá Bùi Xuân Phong, đối với những cán bộ, chiến sĩ có thông tin dư luận và được Tổ công tác rà soát phát hiện văn bằng, chứng chỉ có dấu hiệu nghi vấn là giả sẽ được Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện đối khớp trước tại Phòng khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cán bộ đó tham gia kỳ thi.

Cán bộ thuộc diện nghi vấn sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả sẽ được Tổ công tác mời đến để xuất trình học bạ THPT, bằng tốt nghiệp và các loại giấy tờ, văn bằng kết quả học chuyên nghiệp ngành ngoài ở các hệ trung cấp, cao đẳng và đại học. Sau khi rà soát xong, toàn bộ văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, chiến sĩ sẽ được Tổ công tác lần lượt về các tỉnh để đối khớp.

Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đang tổng hợp kết quả, những trường hợp nào có vấn đề nghi vấn sẽ được đối khớp trước.

Như tin đã đưa, ngày 13/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, sinh ngày 15/5/1976, quê quán tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân do sử dụng bằng THPT giả để vào ngành công an và tiến thân.

Hiện nay, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về công tác đảng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu kỷ luật ông Thái Đình Hoài ở mức cao nhất là khai trừ khỏi đảng./.