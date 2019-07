Ông Hà Trọng Hải đươc bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Sáng nay 22/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã bầu ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Hà Trọng Hải, sinh ngày 6/6/1974, dân tộc Kinh, quê quán xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Lâm nghiệp, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; lý luận chính trị cao cấp.

Ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND trỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,9%.

Ông Hà Trọng Hải bắt đầu quá trình công tác từ tháng 12/1996, làm cán bộ Phòng Nông lâm nghiệp huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai. Sau chia tách, thành lập tỉnh năm 2004, ông Hà Trọng Hải giữ chức vụ Bí thư huyện Đoàn Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Trọng Hải cũng từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (huyện Than Uyên); Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên. Tháng 10/2017, ông Hà Trọng Hải được luân chuyển về tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Tháng 5/2019, ông Hải được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tiếp tục giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, ông Hà Trọng Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 47/49, đạt tỷ lệ 95,9%. Ngoài ra, HĐND tỉnh Lai Châu cũng đã biểu quyết miễn nhiệm 2 thành viên UBND tỉnh do chuyển công tác và bầu bổ sung 1 thành viên UBND tỉnh./.