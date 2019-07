Ông Vi Đức Thọ tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Sơn La

Trong 2 ngày 19 và 20/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; gần 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1,2 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI và đoàn đại biểu tỉnh Sơn La tham gia dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng và đạt nhiều kết quả tích cực.



Nổi bật là công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động được hơn 51 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 1.300 nhà “Đại đoàn kết”; vận động giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại thiên tai bão lũ hơn 128 tỷ đồng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện hỗ trợ nhà ở cho gần 11.500 gia đình có công với cách mạng; đã hướng dẫn, xây dựng và duy trì hoạt động 3.230 mô hình tự quản về “Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy” và mô hình tự quản về “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đại hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương cử 84 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Vi Đức Thọ được bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XI.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La khóa X./.