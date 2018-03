Sau quan lộ thần tốc,Giám đốc Sở tuổi 30 Lê Phước Hoài Bảo “đứt gánh”

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo (ảnh, giữa). (Ảnh: Dân Trí) Có thể nói đây là những bước xử lý cuối cùng sau vụ lùm xùm bổ nhiệm Giám đốc Sở tuổi 30 Lê Phước Hoài Bảo. Trước đó, ông Lê Phước Hoài Bảo đã bị tạm đình chỉ công tác và xóa tên khỏi danh sách đảng viên. (Ảnh: Người Lao Động) Ở tuổi 30, ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985), con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước đó, ngày 26/2/2014, khi đang là Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ông Lê Phước Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam điều động đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình. (Ảnh: Người Lao Động) Tại kỳ họp bất thường của HĐND huyện Thăng Bình khóa X, ông Bảo được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định điều động ông Bảo đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 9/4/2015. (Ảnh: Tiền Phong) 5 tháng sau khi "ngồi" vào ghế Phó Giám đốc, ngày 23/9/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ông Lê Phước Hoài Bảo được xem là trường hợp đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất ở Quảng Nam và của cả nước từ trước đến nay. (Ảnh: VietTimes) Tháng 12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận sai phạm đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, nhấn mạnh, ông Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài. (Ảnh: Giáo Dục) Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. (Ảnh: Tiền Phong) Liên quan đến vụ "bổ nhiệm thần tốc" này, ông Lê Phước Thanh - bố của Lê Phước Hoài Bảo đã nhận quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 do không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm con trai; Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Hữu Sáng (ảnh) cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. (Ảnh: Dân Trí) Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu (ảnh) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 694-QĐ/UBKTTW ngày 26/1/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: Pháp luật TPHCM) ...và ông Huỳnh Khánh Toàn (ảnh) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 695-QĐ/UBKTTW ngày 26/1/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

