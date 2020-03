Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Sáng 24/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ; bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 23/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thái Thanh Quý.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định của Thủ tướng Chính cho ông Nguyễn Đức Trung.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 23/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.



Trước đó, ngày 18/3, HĐND tỉnh Nghệ An họp và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, ông Nguyễn Đức Trung được bầu cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối (80/80 phiếu bầu).

Ông Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Trung từng đảm nhiệm các chức vụ gồm: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.