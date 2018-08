Thượng tướng Bùi Văn Nam làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Hôm nay 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Theo đó, bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam (SN 1955, quê quán: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Thứ trưởng Bộ Công an.

Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương (SN 1956, quê quán: Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Thứ trưởng Bộ Công an.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc Công an Chiều 9/8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng. Infographics: Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sau khi bỏ 6 Tổng cục VOV.VN - Theo Nghị định 01/NĐ-CP có hiệu lực từ 6/8/2018 của Chính phủ, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an giảm 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục, 300 đơn vị cấp Phòng Thứ trưởng Bộ Công an: “Không có chuyện khép kín xem xét đặc xá“ VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, phạm nhân hiểu rất rõ quyền của mình theo luật định. Hơn nữa, VKS và các cơ quan giám sát rất chặt chẽ.