TP Cần Thơ có tân Giám đốc Công an

Sáng 26/10, tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thay Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nghỉ chờ hưu từ ngày 1/10/2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Văn Thuận.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Thuận được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó trọng trách mới, cương vị mới.

Ông Võ Thành Thống – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Thuận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Thuận trên cương vị công tác mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Lãnh đạo Bộ Công an mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Đại tá Nguyễn Văn Thuận trên cương vị Giám đốc Công an TP Cần Thơ; đồng thời, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.

