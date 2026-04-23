9 quốc gia sẵn sàng bước vào thử thách Super Hybrid của Omoda & Jaecoo

Đây không chỉ là một chương trình lái thử thông thường, mà là bài kiểm chứng toàn diện năng lực vận hành của các dòng xe Hybrid trong điều kiện sử dụng thực tế.

Quy tụ truyền thông toàn cầu, kiểm chứng công nghệ trong điều kiện khắc nghiệt

Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan truyền thông từ 9 quốc gia gồm Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ả Rập Saudi, Việt Nam, Australia, Nam Phi, Pakistan và Brazil. Trong khuôn khổ hành trình, các mẫu xe Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J5 SHS-H và Jaecoo J7 SHS-H – đều được trang bị hệ thống Super Hybrid System (SHS) – sẽ trực tiếp vận hành trên cung đường dài hơn 600 km.

Hành trình trải nghiệm Super Hybrid Marathon được thiết kế với ba mục tiêu chính: Thử thách vận hành trên đa dạng địa hình, trải nghiệm thẩm mỹ gắn với thiên nhiên và một lễ tổng kết mang tính chứng nhận chuyên môn. Đây là cách Omoda & Jaecoo đưa công nghệ ra khỏi thông số kỹ thuật, để được kiểm chứng bởi chính trải nghiệm người dùng.

625 km – Bài test toàn diện cho mọi điều kiện vận hành

Hành trình có tổng chiều dài khoảng 625 km, bao gồm 455 km cao tốc, 100 km đường đèo và 70 km đường ven hồ – mô phỏng đầy đủ các điều kiện vận hành phổ biến từ đô thị đến đường trường.

Ngày đầu tiên, đoàn xe xuất phát từ Vu Hồ (Trung Quốc), tăng tốc trên cao tốc, di chuyển dọc cung đường ven hồ Sào Hồ trước khi chinh phục các đoạn đường đèo phức tạp, kết thúc tại khu suối nước nóng Doushahe. Ngày thứ hai, hành trình quay về dài hơn 300 km tiếp tục đặt ra những bài kiểm tra về khả năng thích ứng và độ ổn định của xe trong các điều kiện vận hành thay đổi liên tục.

Thông qua đó, các yếu tố như khả năng tăng tốc, độ êm ái, độ yên tĩnh và chất lượng vận hành tổng thể được đánh giá trong bối cảnh sử dụng thực tế – điều ngày càng được khách hang quan tâm khi lựa chọn xe Hybrid.

“One Car, Two Vibes” – Khi Hybrid không còn là sự đánh đổi

Điểm nhấn công nghệ của hành trình nằm ở hệ thống Super Hybrid System (SHS) – nền tảng giúp Omoda & Jaecoo định hình triết lý “One Car, Two Vibes” (còn được gọi là “Song hành phong cách).

Trong điều kiện vận hành đô thị, ở tốc độ dưới 60 km/h, xe hoạt động chủ yếu bằng động cơ điện, mang lại cảm giác êm ái, yên tĩnh tương tự xe thuần điện. Khi di chuyển trên cao tốc hoặc cần tăng tốc, hệ thống ngay lập tức chuyển sang chế độ vận hành mạnh mẽ, cung cấp công suất lớn tương đương xe động cơ đốt trong.

Sự linh hoạt này giúp khách hang tận dụng đồng thời hai lợi ích: tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái mạnh mẽ, mà không cần đánh đổi – một trong những rào cản lớn nhất của các dòng xe Hybrid trước đây.

Xu hướng toàn cầu và liên hệ thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, Hybrid đang trở thành lựa chọn trung gian hợp lý tại nhiều thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu và Đông Nam Á. Các bài kiểm chứng thực tế như “Super Hybrid Marathon” đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với công nghệ này.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần hình thành rõ nét. Omoda & Jaecoo Việt Nam đã sớm đưa các sản phẩm Hybrid vào danh mục, nổi bật là Jaecoo J7 PHEV (SHS) và Omoda C5 SHS-H – mẫu SUV C-Coupe Hybrid vừa ra mắt cuối tháng 3/2026.

Các sản phẩm này hướng tới giải bài toán thực tế của người dùng Việt: vừa tận hưởng cảm giác lái êm ái như xe điện, vừa không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đây được xem là bước chuyển hợp lý trong giai đoạn thị trường đang tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa chi phí vận hành và trải nghiệm sử dụng.

Khẳng định vị thế toàn cầu của Omoda & Jaecoo

Sự kiện “Super Hybrid Marathon” không chỉ là hoạt động trải nghiệm, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình khẳng định vị thế của Omoda & Jaecoo trên thị trường quốc tế.

Năm 2025, tập đoàn Chery – công ty mẹ của thương hiệu – xếp hạng 233 trong Fortune Global 500 và duy trì vị trí hãng xuất khẩu xe du lịch số 1 Trung Quốc trong 23 năm liên tiếp. Omoda & Jaecoo hiện đã có mặt tại 64 thị trường toàn cầu và đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại châu Âu.

Trong lĩnh vực xe năng lượng mới, thương hiệu đặt mục tiêu trở thành “thương hiệu hybrid số 1 thế giới”, dựa trên nền tảng công nghệ SHS với ba lợi thế cốt lõi: hiệu suất cao, tiêu hao thấp và tầm vận hành dài.

Với “Super Hybrid Marathon”, Omoda & Jaecoo không chỉ giới thiệu công nghệ, mà còn đưa công nghệ vào thực tế – nơi người dùng có thể trực tiếp cảm nhận. Đây được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình, và niềm tin của khách hàng ngày càng được xây dựng từ trải nghiệm thực, thay vì chỉ từ thông số.