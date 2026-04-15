Giá xe mới tiếp tục tăng, nhưng xe điện lại rẻ hơn nhờ ưu đãi

Thứ Tư, 06:00, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xe mới tại Mỹ vẫn đang leo thang, chạm gần mốc 50.000 USD, trong khi xe điện (EV) lại có xu hướng giảm giá nhờ các chương trình ưu đãi mạnh tay. Tuy nhiên, đằng sau mức giá “dễ thở” hơn này là áp lực lợi nhuận lớn mà các hãng xe phải gánh chịu.

Giá ô tô mới lập mặt bằng cao, vượt ngưỡng 49.000 USD

Theo dữ liệu mới nhất, giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ đã tăng lên khoảng 49.275 USD (khoảng 1,23 tỷ đồng), cho thấy xu hướng tăng giá vẫn chưa dừng lại.

Nguyên nhân chính không chỉ đến từ lạm phát mà còn do các hãng xe ngày càng tập trung vào những dòng xe lớn, đắt tiền như SUV và bán tải, vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn. Điều này khiến mặt bằng giá chung bị đẩy lên, dù nhu cầu xe giá rẻ vẫn tồn tại.

Xe điện giảm giá nhưng hãng xe phải “hy sinh” lợi nhuận

Trái ngược với xu hướng chung, giá xe điện lại giảm khoảng 2,8%, xuống còn trung bình 54.508 USD (khoảng 1,43 tỷ đồng). Lý do chính là các hãng xe đang tung ra nhiều chương trình ưu đãi và giảm giá mạnh để kích cầu. Thậm chí, mức giảm có thể lên tới gần 15% giá trị xe, giúp EV trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất phải chấp nhận giảm lợi nhuận trên mỗi chiếc xe bán ra. Trong bối cảnh nhu cầu EV có dấu hiệu chững lại ở một số thị trường, đây được xem là chiến lược “hy sinh ngắn hạn” để giữ thị phần.

Người dùng vẫn chuộng xe lớn, ảnh hưởng đến thị trường EV

Dù xe điện đang rẻ hơn, người tiêu dùng Mỹ vẫn có xu hướng lựa chọn các dòng xe cỡ lớn như bán tải hoặc SUV. Xu hướng này khiến thị trường trở nên “lệch pha”: xe điện giảm giá để cạnh tranh, nhưng tổng giá xe vẫn tăng do người mua ưu tiên những mẫu xe đắt tiền hơn. Điều này cũng giải thích vì sao giá trung bình toàn thị trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
