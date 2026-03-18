“Ba ông vua doanh số” Ranger, Xpander và Xforce đồng loạt giảm phong độ

Trong ngành ô tô, tháng 2 thường là một trong những tháng có doanh số thấp nhất trong năm, nhiều số liệu báo cáo cho thấy giai đoạn tháng 1–2 hàng năm là thời điểm yếu nhất của chu kỳ bán xe, trước khi nhu cầu tăng mạnh từ tháng 3 trở đi.

Theo báo cáo phân tích thị trường ô tô tháng 2/2026 tại Việt Nam, doanh số thực tế đạt khoảng 32.261 xe bán ra toàn thị trường, giảm khoảng 45% so với tháng 1/2026. Nếu chỉ tính riêng các hãng thuộc VAMA thì đạt doanh số là 19.278 xe, giảm 48% so với tháng trước.

Các phân khúc xe du lịch giảm khoảng 53%, xe thương mại giảm khoảng 37%, xe nhập khẩu và xe lắp ráp đều giảm gần 50%. Nguyên nhân khách quan được xác định có thể là do các đại lý nghỉ bán nhà máy và chuỗi cung ứng cũng nghỉ, thêm vào đó người tiêu dùng thường ưu tiên chi tiêu cho lễ tết và chờ ra Tết đón các đợt sóng khuyến mãi tiếp theo khi các hãng muốn kích cầu doanh số.

Ford Ranger bị soán ngôi bởi Toyota Hilux

Doanh số thị trường xe ô tô bán tải trong tháng 2/2026 diễn ra sự thay đổi lớn khi Toyota Hilux vượt Ford Ranger và trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc trong tháng. Vinh quang đã thuộc về Toyota Hilux với 871 xe được bán ra thị trường, còn Ford Ranger chỉ dạt 809 xe. Điều này cho thấy chuỗi ngày Ranger thống trị phân khúc bán tải tại Việt Nam đã bị “đánh rơi” mở ra nhiều hy vọng mới cho Hilux.

Thành công cốt lõi giúp cho Toyota Hilux vượt Ford Ranger có thể là do mẫu xe này vừa ra mắt thế hệ mới trong tháng đầu năm 2026 với nhiều điểm mới về thiết kế, trang bị. Đồng thời, giá bán lẻ đề xuất được điều chỉnh giảm tới 96 triệu đồng so với đời cũ nên tạo ra ưu thế cạnh tranh và hiệu ứng thị trường vượt trội.

Tháng 2/2026 cũng thời điểm tháng đầu tiên khách hàng nhận xe Hilux nên doanh số tăng gần 7 lần so với tháng trước. Trong cùng một phân khúc điều “nhạy cảm” nhất đối với khách hàng là giá cả, do vậy con số ưu đãi giá giảm 96 triệu đồng là một “món hời” khiến khách hàng không ngần ngại mà xuống tiền.

Tuy nhiên, có thể đây chỉ là sự thay đổi tạm thời theo tháng, nếu tính tổng doanh số 2 tháng đầu năm 2026, Ranger vẫn dẫn đầu với 2.663 xe; còn Hilux chỉ đạt 999 xe. Tính tổng doanh số năm 2025, Ranger vẫn là “vua bán tải” với tổng doanh số đạt 18.692 xe, chiếm gần 70% thị phần. Ranger có 7 phiên bản trải dài từ phổ thông tới cao cấp, còn Hilux chỉ có 3 phiên bản.

Mitsubishi Xforce chững lại về doanh số

Mitsubishi Xforce đã bị "hụt hơi", nhường vị trí cho Hyundai Creta trong cuộc đua SUV cỡ B. Sau giai đoạn ra mắt bùng nổ và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce đang cho thấy dấu hiệu chững lại về doanh số, để vị trí dẫn đầu phân khúc trong một số tháng gần đây đã rơi vào tay Hyundai Creta.

Diễn biến này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc SUV đô thị. Trong khi Creta duy trì mức bán ổn định, doanh số Xforce lại sụt giảm đáng kể so với giai đoạn ngay sau khi ra mắt, khiến mẫu SUV của Mitsubishi tụt lại trong bảng xếp hạng phân khúc. Trong tháng 2/2026, đã có 645 xe Creta được bán ra tại thị trường Việt Nam, vượt Toyota Yaris Cross (đạt 638 xe) và Mitsubishi Xforce ( chỉ đạt 545 xe). So với tháng 1/2026, doanh số Creta giảm 47% trong tháng 2, thấp hơn đáng kể so với mức giảm 67% của Xforce.

Trước đó, khi mới ra mắt tại Việt Nam, Xforce từng tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ nhờ thiết kế mới và chiến lược định giá cạnh tranh. Tuy nhiên, sức nóng ban đầu dần bị giảm nhiệt khi thị trường bước sang giai đoạn ổn định hơn.

Sự cạnh tranh giữa Xforce và Creta phản ánh bức tranh thị trường chung của phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Hiện phân khúc này đang quy tụ hàng loạt cái tên ẩn chứa đầy “sức mạnh” như Kia Seltos, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V. Mặc dù vậy, với nền tảng sức hút của thương hiệu lâu đời và chuỗi sản phẩm cung ứng tốt, Xforce vẫn được kỳ vọng về vị thế trong cuộc đua doanh số tại thị trường Việt Nam.

Mitsubishi Xpander đang hụt hơi chờ thời cơ

Cũng giống như Ford Ranger ở phân khúc bán tải, Mitsubishi Xpander đánh rơi ngôi vương ở phân khúc xe đa dụng (MPV) phổ thông sử dụng động cơ xăng.

Sau nhiều năm giữ vị thế dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander đang có dấu hiệu chững lại về doanh số. Những số liệu gần đây cho thấy mẫu xe từng được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của Mitsubishi đang mất dần đà tăng trưởng, dù vẫn giữ vị trí quan trọng trong phân khúc.

Theo các báo cáo thị trường, doanh số Mitsubishi Xpander đạt khoảng 530 xe trong tháng 2/2026, giảm 72% so với tháng 1/2026. Đây là mức thấp kỷ lục của mẫu MPV này trong nhiều năm. Đáng tiếc, điều này đã khiến cho Xpander bị biến mất khỏi danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường hàng tháng, nhường chỗ cho Toyota Veloz Cross với doanh số 595 xe (đứng đầu bảng đối với dòng xe xăng).

Còn nếu tính gộp toàn ngành ô tô gồm cả xe thuần điện thì VinFast Limo Green đã trở thành "ông trùm" phân khúc MPV phổ thông, với 1.808 xe được đến tay khách hàng vào tháng 2/2026. Nối tiếp theo sau là VinFast VF MPV 7 (bản cao cấp của Limo Green) với 1.165 xe, sau đó mới tới tới Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander

Theo dấu hiệu thị trường cho thấy doanh số của Xpander đã bắt đầu suy giảm từ đầu năm. Tháng 1/2026 chỉ có 1.094 xe, giảm tới 57,5% so với tháng trước.

Thực tế, toàn thị trường ô tô Việt Nam cũng giảm mạnh trong tháng 2/2026 khi tổng lượng xe bán ra giảm khoảng 48% so với tháng trước, phản ánh giai đoạn thấp điểm sau Tết. Nhưng cho dù vậy, sự suy giảm của Xpander vẫn được đánh giá rõ rệt hơn so với nhiều đối thủ, đánh một dấu hỏi lớn về sự sụt giảm sức hút của mẫu xe từng thống trị phân khúc.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Xpander chững lại là sự gia tăng cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông. Trước đây, Xpander gần như “một mình một ngựa, một chiến tuyến”. Tuy nhiên, vài năm gần đây thị trường đã xuất hiện hàng loạt đối thủ mới như Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, Honda BR-V, Toyota Innova Cross, thời gian gần đây chịu thêm áp lực cạnh tranh của các mẫu xe thuần điện như Limo Green hay VF MPV 7 cũng khiến cho vị thế của Xpander bị trao đảo

Tuy nhiên một số chuyên gia vẫn nhận định rằng Xpander có thể sẽ tìm lại được vị trí dẫn đầu, nhờ thương hiệu và tên tuổi đã được khẳng định lâu trên thị trường, mạng lưới khách hàng chạy dịch vụ lớn, chi phí vận hành thấp. Song trong thời gian ngắn hạn, nếu không có những sự nỗ lực nâng cấp đáng kể về công nghệ và thiết kế, thì e rằng khoảng cách giữa Xpander và các đối thủ sẽ tiếp tục bị thu hẹp trong những năm tới.