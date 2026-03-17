Nhiều mẫu xe Hybrid giảm giá mạnh trong tháng 3/2026, lên tới hơn 300 triệu đồng

Khi giá xăng đang tăng liên tục, thì nhiều mẫu xe Hybrid lại được áp dụng chính sách ưu đãi "khủng" do hưởng lợi từ việc thuế TTĐB đối với dòng xe Hybrid, giảm từ 100% xuống còn 70% ngay từ đầu năm 2026. Dưới đây là một số mẫu xe hybrid đáng chú ý đang được giảm giá trong tháng 3/2026.

Dòng Hybrid của Lexus

Lexus Việt Nam đã công bố giảm giá cho loạt Hybrid, trong đó NX 350h đang được áp dụng chính sách ưu đãi giảm 150 triệu đồng (giá niêm yết là khoảng 3,42 tỷ đồng). RX 350h Luxury được giảm 190 triệu đồng (giá niêm yết khoảng 4,33 tỷ đồng).

Lexus LS 500h là bản Hybrid có mức ưu đãi "khủng" nhất lên tới 330 triệu đồng (giá niêm yết khoảng 8,39 tỷ đồng.)

Việc điều chỉnh giảm giá bán của các mẫu xe Hybrid từ Lexus thực tế đến từ chương trình ưu đãi thuế áp dụng với xe Hybrid vừa được Chính phủ áp dụng đầu năm nay chứ không xuất phát từ ý muốn chủ quan của hãng. Nhờ đó, khách hàng mua các mẫu xe sang này nay tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với trước.

Về bản chất công nghệ vận hành trang bị cho xe thì Lexus sử dụng Self-Charging Hybrid, xe tự sạc trong quá trình vận hành, không cần cắm điện ngoài. Điểm mạnh của Lexus Hybrid còn nằm ở độ trải nghiệm, xe thường cho cảm giác mượt khi đi chậm, yên tĩnh, tuy nhiên vì là dòng xe hạng sang nên giá thường quá cao.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe là mẫu xe duy nhất của Hyundai hiện được phân phối bản Hybrid tại Việt Nam hiện đang được áp dụng ưu đãi giảm giá khủng lên đến hơn 200 triệu đồng.

Cụ thể, sau khi cộng dồn toàn bộ chương trình ưu đãi, gồm giảm giá tiền mặt, quyền lợi thẻ hội viên và gói gia hạn bảo hành, mức chính sách dành cho khách hàng mua xe Santa Fe Hybrid hiện là 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe dùng hệ Turbo-Hybrid với máy xăng SmartStream 1.6T 180 mã lực, 265 Nm, kết hợp mô-tơ điện khoảng 60 mã lực và pin Li-ion Polymer 1,49 kWh, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh AWD/HTRAC.

Giá niêm yết tại Việt Nam hiện là 1,369 tỷ đồng. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp là 6,37 l/100 km.

Đây là một bản xe có thể được nhận định là “khá giàu có” về công nghệ. Santa Fe Hybrid có cụm màn hình cong Panorama với hai màn hình 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây đôi 15W, cổng USB-C 27W, HUD. Ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, hàng ghế trước sưởi và làm mát. Một điểm hay ít người để ý là lẫy sau vô-lăng không chỉ để giả lập chế độ thể thao, mà còn dùng để điều chỉnh mức thu hồi năng lượng phanh tái sinh.

Honda Civic e:HEV RS

Trong tháng 3, Honda áp dụng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Civic e:HEV RS. Đồng thời Honda cũng tung ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu cho khách vay mua Civic e:HEV RS từ 2/3 đến 31/3/2026 qua ngân hàng. Đây là mẫu Hybrid có ưu đãi “đậm” nhất trong nhóm phổ thông.

Hiện giá niêm yết của Civic e:HEV RS là 999 triệu đồng, mức hỗ trợ 100% trước bạ tại địa phương áp 10% tương đương khoảng 100 triệu đồng. Điểm mạnh là cảm giác lái mạnh, trang bị tốt, nhưng đây vẫn là sedan gầm thấp nên không hợp bằng SUV nếu bạn ưu tiên vị trí ngồi cao hay đường xấu.

Honda vẫn giữ chất thể thao tại phiên bản Hybrid qua các chi tiết như lẫy chuyển số sau vô lăng, trợ lực lái điện phản hồi nhanh, cùng 4 chế độ lái: Sport, Normal, Econ, Individual. Bản Individual đặc biệt cho phép người lái tự phối hợp các thiết lập, thay vì chỉ chọn preset cứng.

Nội thất xe được trang bị bảng đồng hồ trung tâm 10.2 inch, ghế bọc sử dụng chất liệu da lộn kết hợp với chỉ đỏ, tô điểm mạnh hơn cho phong cách thể thao. Trên brochure cũng thể hiện khoang lái tập trung người lái, nút bấm khởi động, lẫy chuyển số và phong cách nội thất cũng theo hơi hướng thể thao.

Kia Carnival Hybrid

Kia cũng đan triển khai ưu đãi với nhiều mẫu SUV ăn khách như Sonet, Carens hay Seltos. Trong đó, Carnival bản Hybrid cũng nằm trong danh sách xe áp dụng khuyến mại với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó Kia còn tiếp tục duy trì chính sách bảo hành pin 7 năm cho Carnival Hybrid.

Kia Carnival Hybrid được trang bị hệ thống Hybrid bao gồm động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo và motor điện, tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng bộ pin Lithium-ion Polymer dưới sàn, cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,95 lít/100 km.

Kia Carnival Hybrid ở Việt Nam được làm theo kiểu MPV cao cấp nhưng ngoại hình thiên về SUV, thân xe dài với các đường gân nổi mạnh, mui xe phân tầng, đèn định vị LED trước lấy cảm hứng Star-map, cụm đèn hậu LED tạo hiệu ứng 3D, mâm 19 inch và có thêm cửa hút gió tự động AAF để tối ưu khí động học và hiệu quả nhiên liệu.

Nội thất của Carnival được thiết kế với khoang cabin rộng, phong cách tối giản, liền mạch theo chiều ngang. Điểm nổi bật nhất là cụm màn hình cong Panoramic, gồm bảng đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Suzuki XL7, Fronx

Trong tháng 3, hầu hết các mẫu xe được trang bị hệ truyền động Mild-Hybrid từ Suzuki đều được giảm giá tại Việt Nam. Trong đó có các phiên bản của Fronx được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ hoặc tặng kèm gói bảo dưỡng xe trong 5 năm tùy vào số VIN. Mức ưu đãi dao động từ 15-70 triệu đồng tuỳ từng phiên bản.

Fronx là SUV/crossover là dòng xe đô thị 5 chỗ, nhỏ gọn và trẻ hơn. Fronx được trang bị động cơ 1.5L K15C, hộp số tự động 6 cấp với mức tiêu thụ khoảng 5,2 l/100 km. Dải giá Fronx tại Việt Nam hiện có giá dao động khoảng 520–649 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid, cũng đang được hãng áp dụng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ cho bản VIN 2025. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng gói bảo dưỡng 6,5 năm, tổng giá trị khuyến mại lên 55 triệu đồng.

XL7 Hybrid là xe 7 chỗ thiên gia đình, rộng rãi. Xe được trang bị như đèn full LED, màn hình cảm ứng 10 inch, cảm biến lùi và hệ Hybrid nhẹ SHVS với giá khoảng 599 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV

Trong tháng 3, Yaris Cross phiên bản Hybrid được giảm 50% phí trước bạ, tương đương giá trị 37 triệu đồng, đưa giá trị thực tế còn 691 triệu đồng.

Yaris Cross hiện là mẫu xe Hybrid có doanh số cao nhất thị trường Việt Nam nhờ giá bán tốt. Chiếc SUV cỡ B sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện, cho công suất tổng khoảng 115 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,56-3,8 lít/100 km.

Cấu hình vận hành của Toyota Yaris Cross HEV là điểm nhấn đáng chú ý nhất của xe. Yaris Cross HEV dùng động cơ xăng 1.5L 2NR-VEX kết hợp mô-tơ điện, trong đó máy xăng cho 90 mã lực, 121 Nm, mô-tơ điện 79 mã lực; xe có chế độ lái thuần điện và dùng pin Li-ion. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố rất đẹp cho đi phố: 3,56 l/100 km trong đô thị, 3,8 l/100 km hỗn hợp.

Yaris Cross HEV có màn hình giải trí cảm ứng khoảng 10 inch/10.1 inch, kết nối điện thoại thông minh không dây, sạc không dây, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cụm đồng hồ 7 inch TFT, cửa gió hàng ghế sau, 2 cổng USB-C phía sau.

Ngoài ra xe còn được trang bị cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn LDA & LTA, điều khiển hành trình chủ động ACC, cảnh báo xe phía trước khởi hành FDA, kiểm soát vận hành chân ga PMC, BSM cảnh báo điểm mù, RCTA hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí.