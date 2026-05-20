Bản nâng cấp Honda City 2026 lộ diện trước ngày ra mắt, thiết kế mới gây tranh cãi

Honda City 2026 có thiết kế hoàn toàn mới ở phần đầu xe

Honda Cars India vừa chính thức hé lộ hình ảnh phiên bản nâng cấp của Honda City, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 22/5. Hiện đang ở thế hệ thứ năm kể từ năm 2019, mẫu sedan phân khúc B này đã được nâng cấp lần đầu tiên vào năm 2023 và phiên bản sắp tới sẽ mang đến một số thay đổi thiết kế đột phá.

Theo teaser và ảnh rò rỉ, Honda City facelift sở hữu cụm đèn LED trước dạng thanh mảnh nối liền bằng dải đèn LED kéo ngang toàn bộ đầu xe. Phần mặt ca-lăng truyền thống gần như bị loại bỏ, thay bằng thiết kế kín hiện đại tương tự xe điện, tạo nên diện mạo khác biệt lớn so với phiên bản hiện hành.

Cản trước cũng được thiết kế lại với các khe hút gió lớn hơn và tạo hình góc cạnh hơn. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu mới cùng bộ mâm hai tông màu thể thao hơn. Một số nguồn tin cho biết đây có thể là lần nâng cấp cuối cùng dành cho thế hệ City hiện tại trước khi Honda chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới.

Thiết kế mới đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng phần đầu xe mang phong cách tương lai nhưng cũng khiến Honda City mất đi vẻ thanh lịch vốn có.

Nội thất nâng cấp mạnh về công nghệ và tiện nghi

Ngoài ngoại thất, nội thất của Honda City 2026 cũng đã bị rò rỉ trước ngày ra mắt. Xe dự kiến được trang bị màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và camera 360 độ.

Một số trang tin tại Ấn Độ cho biết, mẫu sedan này vẫn sẽ duy trì gói an toàn ADAS Honda Sensing, đồng thời bổ sung thêm các tính năng kết nối không dây hiện đại nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Verna, Volkswagen Virtus và Skoda Slavia.

Động cơ giữ nguyên, tiếp tục có bản Hybrid e:HEV

Dù thay đổi đáng kể về thiết kế và trang bị, Honda City facelift nhiều khả năng vẫn sử dụng các tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên 1.5 lít hiện tại, sản sinh công suất 121 PS và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp với hộp số CVT dẫn động cầu trước.

Ngoài ra còn có hệ thống truyền động Hybrid e:HEV dựa trên động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 1.5 lít hoạt động theo chu trình Atkinson, sản sinh công suất 100 PS và mô-men xoắn 131 Nm. Đây cũng là cấu hình đang được phân phối tại nhiều thị trường Đông Nam Á, bao gồm Malaysia.

Hệ thống này được hỗ trợ bởi một động cơ điện kéo có công suất 109 PS và mô-men xoắn 253 Nm, cùng với một động cơ điện khác đóng vai trò là máy phát điện cho pin lithium-ion. Với hộp số CVT điện tử truyền động đến bánh trước, e:HEV chủ yếu hoạt động như một xe điện (EV) nhưng động cơ đốt trong có thể được kích hoạt để trực tiếp dẫn động bánh trước khi cần thiết.

Ở đây có hai tùy chọn hệ thống truyền động, mặc dù phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ chỉ có hệ thống truyền động không hybrid với tùy chọn hộp số sàn sáu cấp. Động cơ trong hệ thống hybrid cũng mạnh hơn một chút so với phiên bản dành cho thị trường nước ta, vốn có công suất 98 PS và mô-men xoắn 127 Nm.