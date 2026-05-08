Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

Quyết định tạm dừng Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) năm 2026 là một sự điều chỉnh dựa trên các ý kiến đóng góp từ các công ty thành viên, nhằm đảm bảo rằng mọi sự kiện chung của ngành đều phải phù hợp với mục tiêu truyền thông, thời điểm ra mắt sản phẩm và định hướng chiến lược kinh doanh của hầu hết các thành viên.

Đại diện VAMA khẳng định, Vietnam Motor Show vẫn là kênh quan trọng nhất của ngành công nghiệp ô tô trong việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời tạo ra điểm nhấn truyền thông cho thị trường ô tô Việt Nam.

Mặc dù triển lãm chung quy mô lớn sẽ không diễn ra trong năm nay, các thương hiệu thành viên VAMA sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến và sự kiện ra mắt sản phẩm đa dạng của riêng mình để kết nối với khách hàng. Những sáng kiến riêng lẻ này sẽ đảm bảo rằng ngành công nghiệp vẫn duy trì sự sôi động và tiếp tục mang lại những trải nghiệm chất lượng cho công chúng.

Vietnam Motor Show từng được xem là “ngày hội” lớn nhất của ngành ô tô – xe máy Việt Nam, thường diễn ra vào khoảng tháng 10 hằng năm. Sự kiện do VAMA phối hợp cùng Nhóm các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam tổ chức, từng là nơi các hãng xe giới thiệu sản phẩm mới, trình diễn công nghệ và tạo điểm chạm trực tiếp với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, lần tổ chức gần nhất của Vietnam Motor Show là vào năm 2024 tại TP.HCM. Trước đó, VMS 2025 cũng đã bị hủy với lý do thị trường còn nhiều khó khăn, trong khi nhiều hãng xe chưa sẵn sàng hoặc chưa có đủ sản phẩm mới để tham gia một sự kiện quy mô lớn. Đáng chú ý, vào thời điểm công bố hủy VMS 2025, ban tổ chức từng kỳ vọng triển lãm sẽ trở lại trong năm 2026 với quy mô lớn hơn, hình thức tổ chức đổi mới hơn và mở rộng sang các lĩnh vực như xe điện, công nghệ xanh, hạ tầng sạc, dịch vụ tài chính và công nghiệp phụ trợ.

Vì vậy, thông tin Vietnam Motor Show 2026 tiếp tục không diễn ra có thể xem là một tín hiệu đáng chú ý, phản ánh sự thay đổi trong cách các hãng xe nhìn nhận hiệu quả của mô hình triển lãm truyền thống.

Xu thế đã thay đổi?

Trong nhiều năm, triển lãm ô tô từng là sân khấu quan trọng để các hãng xe thể hiện sức mạnh thương hiệu. Nhưng bối cảnh hiện nay đã khác.

Thứ nhất, chi phí tham gia một triển lãm quy mô lớn không hề nhỏ. Từ gian hàng, nhân sự, vận hành, truyền thông, hậu cần cho đến xe trưng bày, mỗi thương hiệu có thể phải chi một khoản ngân sách rất lớn. Trong khi đó, hiệu quả chuyển đổi sang bán hàng không phải lúc nào cũng tương xứng.

Thứ hai, hành vi tiếp cận thông tin của khách hàng đã thay đổi mạnh. Người mua xe hiện nay không chờ đến triển lãm mới biết mẫu xe mới. Họ theo dõi thông tin qua Báo điện tử, YouTube, TikTok, Facebook, cộng đồng người dùng, đại lý và các sự kiện lái thử riêng của từng hãng.

Thứ ba, nhiều hãng xe đang có xu hướng tổ chức sự kiện độc lập để kiểm soát tốt hơn trải nghiệm thương hiệu. Thay vì đứng chung trong một không gian triển lãm đông đúc, một buổi ra mắt riêng hoặc chuỗi lái thử chuyên biệt có thể giúp hãng truyền tải thông điệp rõ ràng hơn, tập trung hơn và đo lường hiệu quả tốt hơn. Dấu hiệu của một thị trường đang tái cấu trúc Việc Vietnam Motor Show 2026 không được tổ chức không đơn thuần là câu chuyện của một sự kiện bị hủy.

Ở góc nhìn rộng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy ngành ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc cách làm truyền thông, bán hàng và kết nối khách hàng. Các hãng xe có thể sẽ phân bổ ngân sách nhiều hơn cho hoạt động trải nghiệm thực tế, ưu đãi bán hàng, nội dung số, cộng đồng người dùng và các chiến dịch ra mắt sản phẩm riêng. Đây là hướng đi thực dụng hơn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi xe điện, xe Hybrid, xe Trung Quốc và các thương hiệu mới liên tục gia nhập cuộc chơi.

Ở chiều ngược lại, sự vắng bóng của Vietnam Motor Show cũng khiến thị trường thiếu đi một sự kiện biểu tượng, nơi người tiêu dùng có thể cùng lúc tiếp cận nhiều thương hiệu, nhiều xu hướng công nghệ và nhiều dòng xe mới. Với giới yêu xe, đây chắc chắn là một khoảng trống đáng tiếc. Nhận định Vietnam Motor Show từng là nơi ngành xe Việt “lên đèn” mỗi năm. Nhưng khi thị trường thay đổi, cách các hãng xe kể câu chuyện thương hiệu cũng buộc phải thay đổi.

Việc VMS 2026 không tổ chức cho thấy các thương hiệu đang ưu tiên hiệu quả thực tế hơn là sự hiện diện mang tính hình ảnh. Thay vì dồn nguồn lực vào một triển lãm tập trung, nhiều hãng có thể chọn cách tiếp cận trực tiếp hơn với khách hàng thông qua lái thử, roadshow, sự kiện riêng, nội dung số và các chiến dịch bán hàng theo từng thời điểm.

Vietnam Motor Show 2026 đã không diễn ra. Nhưng đây có thể là thời điểm cần thiết để ngành xe Việt nhìn lại: sân chơi lớn nhất không chỉ cần quy mô lớn hơn, mà còn cần một lý do đủ thuyết phục để các hãng xe quay lại.