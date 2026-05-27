Bí quyết tiết kiệm chi phí khi sạc xe điện

Thứ Tư, 07:00, 27/05/2026
VOV.VN - Nhiều chủ xe điện chưa tận dụng các tính năng như sạc thông minh hoặc sạc giờ thấp điểm, dẫn đến chi phí cao hơn mức có thể tiết kiệm. Đồng thời, mức độ hài lòng của người dùng phụ thuộc lớn vào khu vực, loại bộ sạc và thương hiệu thiết bị.

Một nghiên cứu mới từ J.D. Power cho thấy nhiều chủ xe vẫn chưa tận dụng hết các công cụ có thể giúp họ giảm chi phí sạc xe điện. Cụ thể, chỉ 12% người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng các chương trình sạc thông minh khi sạc xe tại nhà, dù có tới 69% biết đến sự tồn tại của những giải pháp này.

Sạc thông minh (smart charging) cho phép người dùng tiết kiệm chi phí bằng cách sạc xe vào giờ thấp điểm, tức thời điểm nhu cầu điện năng thấp hơn. Các bộ sạc kết nối Wi-Fi có thể lập lịch chu kỳ sạc phù hợp với những khung giờ này. Nhờ đó, người dùng được hưởng mức giá điện rẻ hơn ở các khung giờ thấp điểm, đồng thời các công ty điện lực cũng có thể giảm bớt sự biến động nhu cầu điện trong ngày.

Ngay cả khi không có bộ sạc thông minh tại nhà, người dùng xe điện vẫn có thể tiết kiệm bằng cách chủ động sạc vào giờ thấp điểm. Theo J.D. Power, những tài xế biết lên lịch sạc phù hợp có thể tiết kiệm trung bình 6 USD (158.000 đồng) mỗi 30 ngày, tương đương khoảng 73 USD (1,9 triệu đồng) mỗi năm.

Tuy vậy, chỉ 38% người tham gia khảo sát cho biết họ luôn lên lịch sạc, trong khi 46% nói rằng họ không bao giờ làm điều này. Thời điểm tối ưu để sạc xe có thể khác nhau tùy khu vực và nhà cung cấp điện, nhưng nhìn chung, sạc qua đêm thường rẻ hơn so với ban ngày. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra khung giờ cao điểm của nhà cung cấp nếu đang sử dụng gói giá điện linh hoạt.

Mức độ hài lòng khác nhau theo khu vực và loại bộ sạc

Bên cạnh việc khảo sát chi phí, nghiên cứu của J.D. Power cũng đánh giá mức độ hài lòng của người dùng đối với hệ thống sạc hiện tại. Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực và loại bộ sạc. Những nơi có chi phí sạc cao thường ghi nhận tỷ lệ người dùng không hài lòng lớn hơn. 

Thương hiệu bộ sạc cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Các bộ sạc của Tesla đạt mức độ hài lòng cao nhất, trong khi Emporia và ClipperCreek lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Sạc tại nhà là yếu tố quan trọng để xác định liệu xe điện có thực sự tiết kiệm chi phí so với xe chạy xăng hay không. Tuy nhiên, những phát hiện mới cho thấy việc lựa chọn đúng loại bộ sạc tại nhà cũng đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao sự hài lòng tổng thể của người dùng.

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo Slash Gear
Tag: xe điện sạc xe điện tính năng tiết kiệm chi phí sạc điện sạc ô tô điện sạc thông minh xe điện kinh nghiệm sử dụng xe điện ô tô điện kinh nghiệm sạc xe điện sạc xe điện cần lưu ý điều gì
