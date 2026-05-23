SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

Phân khúc SUV/crossover cỡ C vốn được xem là “điểm nóng” của thị trường ô tô Việt Nam khi quy tụ hàng loạt mẫu xe bán chạy. Tuy nhiên bước sang quý II/2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến làn sóng ưu đãi mạnh mẽ ở phân khúc này lên đến hàng chục và hàng trăm triệu đồng. Đa số các mẫu xe giảm giá đều được xếp vào hàng tồn kho, sản xuất vào năm 2024-2025.

Không chỉ giảm giá trực tiếp, nhiều đại lý còn áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lãi suất vay trong thời gian đầu hoặc kéo lãi suất xuống mức thấp nhất có thể nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho, sức mua chậm và cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến các mẫu xe “ăn khách” như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay Honda CR-V cũng buộc phải lao vào cuộc đua ưu đãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ đầu năm tới nay.

Dưới đây là một số mẫu SUV-C đang được giảm giá mạnh trong tháng 5/2026:

1. Subaru Forester giảm hơn 300 triệu đồng

Hiện nay Subaru Forester có chính sách giảm hơn 300 triệu đồng cho xe VIN cũ. Thực tế mẫu xe này vẫn được áp dụng chương trình khuyến mãi nhiều tháng nay để đẩy hàng tồn kho được sản xuất từ năm 2024.

Đây là mức giá khá hời cho những khách hàng yêu thích một mẫu xe SUV-C gầm cao nhập khẩu, động cơ khoẻ và có độ bền tương đối cao. Tuy vậy, được ưu ái về giá thì khách Việt phải chấp nhận đối diện với việc các mẫu xe này là thuộc thế hệ form dáng cũ, vốn không được đánh giá cao bởi thiết kế. Theo các đại lý, số lượng xe có VIN 2024 hiện không còn nhiều, do vậy không có nhiều sự lựa chọn về màu sắc.

Phiên bản Forester 2.0 i-L EyeSight có giá bán khởi điểm là gần 1,1 tỷ đồng, sau khi áp dụng chính sách ưu đãi đưa giá bán thực tế xuống còn 829 triệu và bản 2.0 i-S EyeSight là 891 triệu đồng. Như vậy, khách hàng nếu chấp nhận mua xe Subaru Forester VIN 2024 sẽ được giảm 270 triệu cho bản Forester 2.0 i-L EyeSight và giảm tới 308 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight.

2. Mazda CX-5

Mazda CX-5 được xếp hạng là "vua doanh số" phân khúc này nhưng vẫn không tránh khỏi cục diện của thị trường hiện nay. Trong Tháng 5/2026, CX-5 lại tiếp tục gây sức ép lên các đối thủ bằng màn hạ giá bán cực kỳ cạnh tranh.

Mức giảm ưu đãi tổng cộng lên tới 60 - 70 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và phụ kiện), đưa giá bán thực tế xuống còn chỉ từ khoảng 678 triệu đồng cho bản Deluxe (giảm 71 triệu so với giá niêm yết 749 triệu đồng), kèm theo chính sách hỗ trợ trả góp với lãi suất thấp và tặng gói bảo hiểm vật chất (tùy đại lý). Mức giá giảm tuỳ vào từng đại lý và từng khu vực khác nhau

Cũng theo đó, CX-5 bản 2.0L Premium Sport đang được bán tại đại lý với giá 769 triệu đồng ( giảm 80 triệu so với giá niêm yết là 849 triệu). CX-5 2.0L Premium Exclusive giảm 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 799 triệu. Tất cả các phiên bản của CX-5 động cơ 2.0L sau khi áp dụng chính sách đều có giá bán thực tế dưới 800 triệu đồng.

Việc Mazda CX-5 liên tục được giảm giá xuống dưới 700 triệu đồng không còn là động thái kích cầu ngắn hạn, mà phản ánh rõ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, nguồn cung dồi dào cộng thêm với việc nhiều đối thủ mới gia nhập phân khúc, khiến Mazda đang buộc phải dùng chiến lược giá để giữ vững vị thế dẫn đầu trong nhóm SUV cỡ C.

3. Ford Territory mạnh tay giảm giá để đáp trả sức ép lên CX-5

Ford Territory đang có động thái giảm giá rõ rệt nhất trong giai đoạn đầu quý II/2026, mẫu xe này vẫn giữ vững chiến thuật giá rẻ trong phân khúc kết hợp với các đòn bẩy tài chính. Từ đầu tháng 4/2026, Ford Việt Nam đã điều chỉnh giá bán lẻ toàn bộ các phiên bản Territory, với mức giảm hơn 20 triệu đồng tùy phiên bản.

Sau phiên điều chỉnh tháng 5, bản Trend của Territory được giảm xuống còn khoảng 739 triệu đồng. Mức giá này hiện cũng gây áp lực trực tiếp lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Không chỉ giảm giá niêm yết, nhiều đại lý còn bổ sung chính sách khuyến mãi vào phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ hoặc hỗ trợ lãi suất vay để kéo khách hàng mua xe trả góp. Động thái này cho thấy Ford đang muốn mở rộng thị phần ở nhóm SUV đô thị, nơi Territory cũng khẳng định được vị thế với sức tăng trưởng doanh số khá mạnh. Trong năm 2025, trong một số tháng Territory cũng đã từng vượt CX-5 để dẫn đầu doanh số SUV cỡ C.

4. Hyundai Tucson

Đối thủ của Mazda CX-5 và Ford Territory là Hyundai Tucson cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) và các đại lý thực hiện chính sách giảm giá trong tháng 5 là 68 triệu cho tất cả các phiên bản. Tuy nhiên giá ưu đãi áp dụng cho các xe VIN 2025 nhằm xả tồn kho trước khi các phiên bản nâng cấp mới xuất hiện. Một số phiên bản Tucson được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm trực tiếp tiền mặt để tăng khả năng cạnh tranh.

Hiện Tucson đang có giá niêm yết từ 769 triệu đồng. Sau khi áp dụng chính sách ưu đãi, giá bán thực tế tại đại lý của Hyundai Tucson trong tháng 5 dao động còn khoảng từ 701-921 triệu đồng. Các đại lý đang hỗ trợ vay lên tới 80% giá trị xe với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,65%/tháng.

5. Honda CR-V

Honda CR-V là mẫu xe có giá bán cao trong phân khúc, đặc biệt ở các phiên bản Hybrid. Mặc dù vậy, trong tháng 4, Honda Việt Nam vẫn cắt khuyến mại giảm 50-100% lệ phí trước bạ. Điều này khiến mẫu xe Nhật Bản chịu áp lực không nhỏ trong bối cảnh khách hàng thường ưu tiên đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu như hiện nay. Bước sang tháng 5, nhiều đại lý Honda đã triển khai hỗ trợ lãi suất vay và quà tặng phụ kiện nhằm giảm áp lực chi phí lăn bánh cho khách hàng. Đặc biệt, phiên bản CR-V L vẫn giữ vững vị thế là “tâm điểm” của chương trình khi tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trong khi CR-V e:HEV Hybrid lại được tăng thêm 10 triệu đồng tiền mặt để kích cầu.

Một số đại lý đã cập nhật chương trình giảm giá Honda CR-V trong tháng 5/2026 như sau: CR-V L 2026 giảm 70 triệu, CR-V L AWD 2026 giảm 55 triệu, CR-V e:HEV L giảm 20 triệu, CR-V e:HEV RS giảm 15 triệu. Tuỳ từng khu vực và đại lý sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi khác nhau

CR-V vẫn có lợi thế nhờ thương hiệu mạnh, khả năng vận hành tốt và mức tiêu hao nhiên liệu thấp cho phiên bản Hybrid.