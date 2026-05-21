BMW Vision Alpina lộ diện với động cơ V8 và phong cách grand tourer siêu sang

BMW định hình lại Alpina thành thương hiệu siêu sang riêng biệt

Vision BMW Alpina là mẫu concept đầu tiên kể từ khi BMW hoàn tất việc tiếp quản Alpina vào đầu năm 2026. Xe được xem như bản xem trước cho thế hệ Alpina mới, nằm giữa BMW cao cấp và Rolls-Royce trong hệ sinh thái thương hiệu của BMW Group.

Không giống triết lý hiệu năng thuần thể thao của dòng M, Alpina mới tập trung vào ba yếu tố cốt lõi gồm tốc độ, sự thoải mái và tính tinh tế. BMW gọi đây là triết lý “speed refined” - hiệu suất cao nhưng vẫn thư thái và sang trọng.

Concept sở hữu thân xe grand tourer dài tới 5,2m với kiểu dáng coupe 2 cửa thấp và dài. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt shark nose tái hiện phong cách BMW cổ điển, kết hợp các đường deco line đặc trưng của Alpina và bộ mâm đa chấu lấy cảm hứng từ những mẫu Alpina nổi bật.

V8 truyền thống trở lại giữa thời đại EV

Điểm gây chú ý lớn nhất là BMW vẫn giữ động cơ V8 cho Vision Alpina thay vì chuyển sang thuần điện như nhiều mẫu concept hiện nay. Dù hãng chưa công bố thông số cụ thể, nhiều nguồn tin cho rằng xe sử dụng phiên bản nâng cấp của động cơ V8 4.4L twin-turbo đang có trên các dòng BMW hiệu năng cao.

BMW khẳng định, Alpina sẽ không trở thành “BMW M phiên bản sang trọng”, mà tiếp tục duy trì chất riêng thiên về grand touring đường dài. Triết lý “Comfort+” nổi tiếng của Alpina vẫn được giữ lại, với mục tiêu tạo nên trải nghiệm lái nhanh nhưng nhẹ nhàng và thư giãn.

Bên trong cabin, Vision Alpina mang phong cách tối giản nhưng cực kỳ cao cấp với da thủ công, chi tiết pha lê và các màn hình kỹ thuật số mới. Điểm nhấn độc đáo là bộ ly pha lê cùng chai nước thủy tinh tự động nâng lên từ bệ trung tâm phía sau, tạo cảm giác gần giống khoang thương gia trên xe siêu sang.

Xe thương mại đầu tiên sẽ ra mắt năm 2027

BMW xác nhận mẫu Alpina thương mại đầu tiên dưới thời BMW mới sẽ xuất hiện vào năm 2027 và phát triển dựa trên nền tảng BMW 7-Series. Sau đó, nhiều khả năng hãng sẽ tung thêm phiên bản Alpina của X7 để cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach.

Trên các diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đánh giá Vision Alpina là một trong những concept BMW đẹp nhất nhiều năm qua nhờ thiết kế cân bằng giữa cổ điển và tương lai. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn tranh cãi về phần nội thất quá thiên về màn hình kỹ thuật số và lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn.