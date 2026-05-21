中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BMW Vision Alpina lộ diện với động cơ V8 và phong cách grand tourer siêu sang

Thứ Năm, 06:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BMW Vision Alpina Concept lộ diện tại sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, hé lộ hướng đi hoàn toàn mới cho thương hiệu Alpina sau khi được BMW thâu tóm toàn bộ.

BMW định hình lại Alpina thành thương hiệu siêu sang riêng biệt

Vision BMW Alpina là mẫu concept đầu tiên kể từ khi BMW hoàn tất việc tiếp quản Alpina vào đầu năm 2026. Xe được xem như bản xem trước cho thế hệ Alpina mới, nằm giữa BMW cao cấp và Rolls-Royce trong hệ sinh thái thương hiệu của BMW Group.

Không giống triết lý hiệu năng thuần thể thao của dòng M, Alpina mới tập trung vào ba yếu tố cốt lõi gồm tốc độ, sự thoải mái và tính tinh tế. BMW gọi đây là triết lý “speed refined” - hiệu suất cao nhưng vẫn thư thái và sang trọng.

Concept sở hữu thân xe grand tourer dài tới 5,2m với kiểu dáng coupe 2 cửa thấp và dài. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt shark nose tái hiện phong cách BMW cổ điển, kết hợp các đường deco line đặc trưng của Alpina và bộ mâm đa chấu lấy cảm hứng từ những mẫu Alpina nổi bật.

V8 truyền thống trở lại giữa thời đại EV

Điểm gây chú ý lớn nhất là BMW vẫn giữ động cơ V8 cho Vision Alpina thay vì chuyển sang thuần điện như nhiều mẫu concept hiện nay. Dù hãng chưa công bố thông số cụ thể, nhiều nguồn tin cho rằng xe sử dụng phiên bản nâng cấp của động cơ V8 4.4L twin-turbo đang có trên các dòng BMW hiệu năng cao.

BMW khẳng định, Alpina sẽ không trở thành “BMW M phiên bản sang trọng”, mà tiếp tục duy trì chất riêng thiên về grand touring đường dài. Triết lý “Comfort+” nổi tiếng của Alpina vẫn được giữ lại, với mục tiêu tạo nên trải nghiệm lái nhanh nhưng nhẹ nhàng và thư giãn.

bmw vision alpina lo dien voi dong co v8 va phong cach grand tourer sieu sang hinh anh 1
bmw vision alpina lo dien voi dong co v8 va phong cach grand tourer sieu sang hinh anh 2

Bên trong cabin, Vision Alpina mang phong cách tối giản nhưng cực kỳ cao cấp với da thủ công, chi tiết pha lê và các màn hình kỹ thuật số mới. Điểm nhấn độc đáo là bộ ly pha lê cùng chai nước thủy tinh tự động nâng lên từ bệ trung tâm phía sau, tạo cảm giác gần giống khoang thương gia trên xe siêu sang.

bmw vision alpina lo dien voi dong co v8 va phong cach grand tourer sieu sang hinh anh 3

Xe thương mại đầu tiên sẽ ra mắt năm 2027

BMW xác nhận mẫu Alpina thương mại đầu tiên dưới thời BMW mới sẽ xuất hiện vào năm 2027 và phát triển dựa trên nền tảng BMW 7-Series. Sau đó, nhiều khả năng hãng sẽ tung thêm phiên bản Alpina của X7 để cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach.

bmw vision alpina lo dien voi dong co v8 va phong cach grand tourer sieu sang hinh anh 4

Trên các diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đánh giá Vision Alpina là một trong những concept BMW đẹp nhất nhiều năm qua nhờ thiết kế cân bằng giữa cổ điển và tương lai. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn tranh cãi về phần nội thất quá thiên về màn hình kỹ thuật số và lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: BMW Alpina BMW Vision Alpina concept car grand tourer BMW V8 xe sang Đức BMW luxury Alpina concept Villa d’Este
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những vật dụng không nên để trong cốp xe
Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn