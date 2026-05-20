Những vật dụng không nên để trong cốp xe

Thứ Tư, 07:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là "kho chứa đồ di động", nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, chúng ta có thể tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và sự rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dù là cốp ô tô hay hộc chứa đồ trên xe máy đều là khu vực kín, ít thông gió và thường hấp thụ nhiệt lớn khi phương tiện đỗ dưới trời nắng. Với ô tô, nhiệt độ trong cốp có thể tăng rất cao sau vài giờ đỗ ngoài trời, còn cốp xe máy còn nằm gần động cơ và ống xả nên thường xuyên chịu nhiệt trực tiếp trong quá trình vận hành. Yếu tố này khiến nhiều vật dụng dễ bị biến chất, giảm tuổi thọ hoặc thậm chí trở thành nguồn gây cháy nổ.

Khi chọn mua xe máy, đa số người dùng tìm những xe có cốp rộng, để có thể chứa được nhiều đồ mang theo mình cả ngày, như laptop, túi xách, mũ bảo hiểm, đồ thể thao, áo chống nắng,..., mà không cần treo đồ lỉnh kỉnh phía trước, vừa mất thẩm mỹ, vừa kém an toàn.

Dưới trời nắng nóng, một số đồ mà nhiều người hay để trong cốp xe máy, kể cả ô tô có thể bị hư hỏng hoặc trở nên nguy hiểm, thậm chí gây sát thương, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người sử dụng. Dưới đây là một số vật dụng, đồ dùng người sử dụng cần lưu ý không nên để trong cốp xe.

Các thiết bị điện tử đều không nên để trong cốp xe mùa nắng nóng. (Ảnh minh họa: KT)

1.Thiết bị điện tử và pin sạc: Nguy cơ cháy nổ âm thầm

Điện thoại, laptop, pin dự phòng, tai nghe không dây hay các thiết bị dùng Pin Lithium-ion trong điện thoại là những món đồ phổ biến nhưng không nên để lâu trong cốp xe.

Khi nhiệt độ cao khiến pin dễ phồng, chai pin hoặc rò rỉ hóa chất. Trong trường hợp xấu, pin có thể phát nổ hoặc bốc cháy, đặc biệt với các sản phẩm kém chất lượng.

Đối với xe máy, không gian cốp nhỏ và nhiệt từ động cơ càng khiến rủi ro tăng cao hơn so với bình thường.

2. Bình xịt, bật lửa và vật dễ cháy, thậm chí là bình cứu hoả mini - “Quả bom mini”

Nhiều người có thói quen để nước hoa, keo xịt tóc, bình khử mùi, bật lửa hay cồn sát khuẩn, thậm chí là bình cứu hoả mini trong cốp xe mà không nhận ra mức độ nguy hiểm của những vật dụng này nếu không được bảo quản đúng cách.

Các vật dụng này thường chứa khí nén hoặc chất dễ cháy. Khi nhiệt độ tăng mạnh trong không gian kín, áp suất bên trong có thể vượt ngưỡng an toàn và gây nổ.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới các vụ cháy xe trong mùa nắng nóng. Đã có nhiều vụ cháy, nổ ô tô, xe máy do bình cứu hoả được để ở nhiệt độ cao trong cốp xe ngoài trời, hay những chiếc bật lửa nhỏ bé tưởng chừng như vô hại xảy ra trong những năm qua.

3. Nước uống và thực phẩm

Nước uống và thực phẩm là những đồ dùng dễ biến chất vì nhiệt độ cao. Cốp xe được ví như một kho chứa đồ di động, vì vậy việc sử dụng nó để chai nước, đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm tươi sống là thói quen phổ biến của nhiều người Việt Nam khi di chuyển.

Tuy nhiên, dưới nhiệt độ cao, chai nhựa có thể bị biến dạng và giải phóng các chất độc hại như BPA và Antimony hoà lẫn vào nước, nếu sử dụng nhiều về lâu dài có thể gây ung thư, gây hại cho sức khoẻ.

Trong khi đó, thực phẩm dễ hỏng nhanh hơn, và phát sinh vi khuẩn. Với xe máy, việc để đồ ăn trong cốp còn dễ khiến mùi thức ăn ám lâu và khó vệ sinh.

Lon nước ngọt có ga cũng là một trong những đồ dùng không nên để trong cốp xe. Những loại nước này thường có gas, do vậy dưới tác động của nhiệt độ có thể khiến áp suất gas tăng cao làm bật nắp hoặc nổ lon nước làm bẩn cốp xe.

4. Thuốc men và hoá mỹ phẩm

Khi để thuốc men và hoá mỹ phẩm trong cốp xe, nhiệt độ cao có thể gây hư hỏng mà người sử dụng không hề biết.

Nhiều loại thuốc cần được bảo quản ở nhiệt độ ổn định. Khi để trong cốp xe quá lâu, thành phần hóa học có thể bị thay đổi, làm giảm tác dụng hoặc gây mất an toàn khi sử dụng.

Tương tự, mỹ phẩm như son môi, kem chống nắng, kem dưỡng da, nước hoa,…,cũng dễ bị chảy, biến mùi hoặc hư hỏng do nhiệt. Điều nguy hiểm là phần lớn hư hỏng này khó nhận biết bằng mắt thường. Nếu vô tình sử dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến da như gây dị ứng, nổi mẩn đỏ.

Việc để giấy tờ và tài sản có giá trị trong cốp xe tiềm ẩn nguy cơ mất cắp, tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm pháp. (Ảnh minh họa: KT)

5. Giấy tờ và tài sản giá trị

Việc để giấy tờ và tài sản có giá trị trong cốp xe tiềm ẩn nguy cơ mất cắp, tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm pháp.

Không ít người xem cốp xe là nơi “giấu đồ”, là chiếc “két” an toàn và để tiền mặt, giấy tờ cá nhân, laptop hoặc máy ảnh trong đó suốt nhiều ngày.

Tuy nhiên, cốp xe vẫn được xem là mục tiêu của các vụ trộm cắp, đặc biệt tại bãi đỗ công cộng hoặc khu vực vắng người. Việc cậy cốp xe để lấy đồ là điều hoàn toàn dễ thực hiện đối với kẻ trộm. Đây không phải là sự việc hi hữu mà đã xảy ra rất nhiều nên người sử dụng cần lưu tâm hơn.

Ngoài ra, độ ẩm và nhiệt độ cao trong cốp cũng có thể làm giấy tờ bị cong, mốc hoặc hư hỏng theo thời gian.

Cốp xe sinh ra để phục vụ nhu cầu chứa đồ tạm thời, không phải nơi lưu trữ lâu dài cho mọi vật dụng cá nhân. Môi trường kín, nóng và thường xuyên rung lắc khiến nhiều món đồ trở nên nguy hiểm hơn  tưởng tượng. Lời khuyên được đưa ra là người sử dụng ô tô và xe máy nên thường xuyên kiểm tra cốp xe, loại bỏ đồ không cần thiết và hạn chế để các vật dụng dễ gây cháy nổ, các đồ dùng nhạy cảm với nhiệt cao hoặc có giá trị trong xe quá lâu.

Một thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng hàng ngày của bạn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ, hư hỏng tài sản và bảo vệ an toàn cho chính chúng ta. Trong trường hợp bất khả kháng phải mang theo thì người dùng hãy bỏ các đồ vật như máy tính, điện thoại, sạc dự phòng... vào trong balo hoặc túi cách nhiệt rồi mới để vào cốp.

VOV.VN - Từ 1/7, những người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX) sẽ được áp dụng theo quy định mới được ban hành tại Thông tư 17/2026.

VOV.VN - Việc tự lái xe đi chơi dịp lễ đã khá quen thuộc với nhiều gia đình, tuy nhiên, để có những hành trình vi vu trọn vẹn thì trước mỗi chuyến đi mọi người nên chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, sức khỏe.

VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

