English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BYD Sealion 5 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá từ 659 triệu đồng

Thứ Tư, 13:13, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/10, BYD Sealion 5 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, với mức giá ưu đãi từ 659 triệu đồng. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan với định vị cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C cùng với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V...

Ngày 21/10, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu C-SUV hoàn toàn mới BYD Sealion 5 với giá niêm yết của hai phiên bản Essential và Premium lần lượt là 739 triệu đồng và 789 triệu đồng. Tuy nhiên, 1.000 khách hàng mua xe đầu tiên sẽ hưởng giá ưu đãi chỉ còn 659 - 709 triệu đồng. Như BYD Sealion 5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ gia nhập phân khúc C-SUV sôi động, xe có sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, không gian rộng rãi, công nghệ thông minh và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

byd sealion 5 chinh thuc ra mat tai viet nam voi gia tu 659 trieu dong hinh anh 1
BYD Sealion 5 sẽ cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam.

Ngoại thất BYD Sealion 5 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" mang hơi hướng rồng châu Á. Thân xe được thiết kế với phong cách mượt mà, mềm mại, đi kèm mâm hợp kim 18 inch và dải đèn hậu LED xuyên suốt. Xe được phân phối với 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Xanh Xám và Xám.

Bên trong, xe được thiết kế với tông xám chủ đạo kết hợp chất liệu da tự nhiên nguồn gốc thực vật, điểm thêm các đường chỉ xanh tinh tế. Với chiều dài cơ sở 2.712 mm, BYD Sealion 5 cung cấp không gian rộng rãi cho 5 vị trí ngồi. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 530L lên đến 1.482L khi gập hàng ghế sau.

Trong khi đó, trên phiên bản Premium cao cấp nhất, hành khách sẽ có được trải nghiệm đầy đủ với kính cách âm 2 lớp, hệ thống 8 loa, ghế lái chỉnh điện, sạc không dây 15W và trạm nguồn di động V2L 3,3 kW. Trải nghiệm công nghệ còn được tăng cường nhờ vào màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, hỗ trợ ra lệnh giọng nói tiếng Việt.

byd sealion 5 chinh thuc ra mat tai viet nam voi gia tu 659 trieu dong hinh anh 2

Về an toàn, BYD Sealion 5 sở hữu khung gầm thép cường độ cao (73%), Pin Blade siêu an toàn và 6 túi khí tiêu chuẩn. Xe tích hợp gói hỗ trợ lái an toàn chủ động (ADAS) với 20 tính năng như Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn, Phanh khẩn cấp tự động, Cảnh báo điểm mù...

Trong khi đó, sức mạnh của BYD Sealion 5 đến từ công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L chuyên dụng cho hybrid (hiệu suất nhiệt 46,06%) và mô-tơ điện công suất cao. Nhờ bộ điều khiển thông minh 7 trong 1 và hệ thống truyền động điện EHS đạt hiệu suất 92%, xe sản sinh tổng công suất 214 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

byd sealion 5 chinh thuc ra mat tai viet nam voi gia tu 659 trieu dong hinh anh 3

Nền tảng công nghệ này giúp BYD Sealion 5 đạt mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, chỉ 0,8 L/100 km khi pin đầy và 3,7 L/100 km khi cạn pin (theo chuẩn NEDC). Theo công bố, xe có khả năng di chuyển thuần điện lên đến hơn 110 km và đạt tầm vận hành kỷ lục vượt mốc 1.200 km khi nạp đầy cả pin lẫn nhiên liệu. Bản Premium còn hỗ trợ sạc nhanh DC 18 kW, nạp từ 30% đến 80% pin chỉ trong 35 phút.

Sự ra mắt của BYD Sealion 5 với mức giá cạnh tranh và loạt trang bị vượt tầm giá hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới trong phân khúc C-SUV, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ như: Mazda CX-5 (699 - 979 triệu đồng), Ford Territory (739 - 916 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng), KIA Sportage (769 triệu đồng - 1,099 tỷ đồng)...

Những hình ảnh về BYD Sealion 5 tại Việt Nam:

vov-byd-sealion-5-19.jpg

Cận cảnh BYD Sealion 5 sắp ra mắt Việt Nam

VOV.VN - Mẫu xe PHEV mới BYD Sealion 5 - đã bắt đầu nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này sở hữu khả năng vận hành thuần điện kết hợp với động cơ xăng, nhờ hệ thống DM-i Super Hybrid, giúp kéo dài quãng đường sử dụng lên tối đa 1.200 km.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ Sealion 6 đến Seal 5 – Dấu ấn mới của BYD Việt Nam trong kỷ nguyên di chuyển xa
Từ Sealion 6 đến Seal 5 – Dấu ấn mới của BYD Việt Nam trong kỷ nguyên di chuyển xa

VOV.VN - BYD Sealion 6 là mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho kỷ nguyên xe hybrid hoàn toàn mới – nơi điện năng giữ vai trò chủ đạo, thay vì chỉ là yếu tố hỗ trợ.

Từ Sealion 6 đến Seal 5 – Dấu ấn mới của BYD Việt Nam trong kỷ nguyên di chuyển xa

Từ Sealion 6 đến Seal 5 – Dấu ấn mới của BYD Việt Nam trong kỷ nguyên di chuyển xa

VOV.VN - BYD Sealion 6 là mẫu xe đầu tiên ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho kỷ nguyên xe hybrid hoàn toàn mới – nơi điện năng giữ vai trò chủ đạo, thay vì chỉ là yếu tố hỗ trợ.

BYD Sealion 8 ra mắt Việt Nam với giá 1,569 tỷ đồng
BYD Sealion 8 ra mắt Việt Nam với giá 1,569 tỷ đồng

VOV.VN - Mẫu xe thuần điện tiếp theo của BYD đã được giới thiệu tại Việt Nam có tên gọi Sealion 8 với mức giá 1,569 tỷ đồng.

BYD Sealion 8 ra mắt Việt Nam với giá 1,569 tỷ đồng

BYD Sealion 8 ra mắt Việt Nam với giá 1,569 tỷ đồng

VOV.VN - Mẫu xe thuần điện tiếp theo của BYD đã được giới thiệu tại Việt Nam có tên gọi Sealion 8 với mức giá 1,569 tỷ đồng.

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?
Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Xe mpv tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng gay cấn. Sự bứt phá mạnh mẽ của các dòng xe gia đình 7 chỗ trong Quý III/2026 đang khiến cục diện phân khúc thay đổi hoàn toàn, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

Xe MPV nào được gia đình Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Xe mpv tại thị trường Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua song mã vô cùng gay cấn. Sự bứt phá mạnh mẽ của các dòng xe gia đình 7 chỗ trong Quý III/2026 đang khiến cục diện phân khúc thay đổi hoàn toàn, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

Điểm mặt những mẫu xe ô tô lý tưởng dành cho phụ nữ Việt Nam
Điểm mặt những mẫu xe ô tô lý tưởng dành cho phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ có những mẫu xe giá rẻ cỡ nhỏ, các ô tô dành chị em phụ nữ Việt Nam ngày càng đa dạng với nhiều kiểu dáng và hệ thống truyền động mới mẻ, giúp người dùng vừa có một phương tiện sử dụng hàng ngày và một phụ kiện thời trang đầy mới lạ.

Điểm mặt những mẫu xe ô tô lý tưởng dành cho phụ nữ Việt Nam

Điểm mặt những mẫu xe ô tô lý tưởng dành cho phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ có những mẫu xe giá rẻ cỡ nhỏ, các ô tô dành chị em phụ nữ Việt Nam ngày càng đa dạng với nhiều kiểu dáng và hệ thống truyền động mới mẻ, giúp người dùng vừa có một phương tiện sử dụng hàng ngày và một phụ kiện thời trang đầy mới lạ.

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?
Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger là mẫu xe bán tải bán mua nhiều nhất Quý III/2026 với 2.849 xe được giao tới tay khách hàng. Xếp sau là Mitsubishi Triton với 1.984 xe và Toyota Hilux với 1.706 xe.

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

Xe bán tải nào được người Việt mua nhiều nhất Quý III/2026?

VOV.VN - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Ranger là mẫu xe bán tải bán mua nhiều nhất Quý III/2026 với 2.849 xe được giao tới tay khách hàng. Xếp sau là Mitsubishi Triton với 1.984 xe và Toyota Hilux với 1.706 xe.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn