BYD Sealion 5 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá từ 659 triệu đồng

Ngày 21/10, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu C-SUV hoàn toàn mới BYD Sealion 5 với giá niêm yết của hai phiên bản Essential và Premium lần lượt là 739 triệu đồng và 789 triệu đồng. Tuy nhiên, 1.000 khách hàng mua xe đầu tiên sẽ hưởng giá ưu đãi chỉ còn 659 - 709 triệu đồng. Như BYD Sealion 5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và sẽ gia nhập phân khúc C-SUV sôi động, xe có sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, không gian rộng rãi, công nghệ thông minh và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

BYD Sealion 5 sẽ cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam.

Ngoại thất BYD Sealion 5 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" mang hơi hướng rồng châu Á. Thân xe được thiết kế với phong cách mượt mà, mềm mại, đi kèm mâm hợp kim 18 inch và dải đèn hậu LED xuyên suốt. Xe được phân phối với 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Xanh Xám và Xám.

Bên trong, xe được thiết kế với tông xám chủ đạo kết hợp chất liệu da tự nhiên nguồn gốc thực vật, điểm thêm các đường chỉ xanh tinh tế. Với chiều dài cơ sở 2.712 mm, BYD Sealion 5 cung cấp không gian rộng rãi cho 5 vị trí ngồi. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 530L lên đến 1.482L khi gập hàng ghế sau.

Trong khi đó, trên phiên bản Premium cao cấp nhất, hành khách sẽ có được trải nghiệm đầy đủ với kính cách âm 2 lớp, hệ thống 8 loa, ghế lái chỉnh điện, sạc không dây 15W và trạm nguồn di động V2L 3,3 kW. Trải nghiệm công nghệ còn được tăng cường nhờ vào màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, hỗ trợ ra lệnh giọng nói tiếng Việt.

Về an toàn, BYD Sealion 5 sở hữu khung gầm thép cường độ cao (73%), Pin Blade siêu an toàn và 6 túi khí tiêu chuẩn. Xe tích hợp gói hỗ trợ lái an toàn chủ động (ADAS) với 20 tính năng như Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn, Phanh khẩn cấp tự động, Cảnh báo điểm mù...

Trong khi đó, sức mạnh của BYD Sealion 5 đến từ công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L chuyên dụng cho hybrid (hiệu suất nhiệt 46,06%) và mô-tơ điện công suất cao. Nhờ bộ điều khiển thông minh 7 trong 1 và hệ thống truyền động điện EHS đạt hiệu suất 92%, xe sản sinh tổng công suất 214 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Nền tảng công nghệ này giúp BYD Sealion 5 đạt mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, chỉ 0,8 L/100 km khi pin đầy và 3,7 L/100 km khi cạn pin (theo chuẩn NEDC). Theo công bố, xe có khả năng di chuyển thuần điện lên đến hơn 110 km và đạt tầm vận hành kỷ lục vượt mốc 1.200 km khi nạp đầy cả pin lẫn nhiên liệu. Bản Premium còn hỗ trợ sạc nhanh DC 18 kW, nạp từ 30% đến 80% pin chỉ trong 35 phút.

Sự ra mắt của BYD Sealion 5 với mức giá cạnh tranh và loạt trang bị vượt tầm giá hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới trong phân khúc C-SUV, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ như: Mazda CX-5 (699 - 979 triệu đồng), Ford Territory (739 - 916 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng), KIA Sportage (769 triệu đồng - 1,099 tỷ đồng)...

Những hình ảnh về BYD Sealion 5 tại Việt Nam: