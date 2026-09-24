Cận cảnh BYD Sealion 5 sắp ra mắt Việt Nam

Phân khúc C-SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm mẫu xe Hybrid sạc điện (PHEV) mới có tên BYD Sealion 5. Mẫu xe mới dự kiến không chỉ đe dọa các đối thủ SUV hạng C mà còn có thể thách thức cả phân khúc B-SUV.

Xe chưa có giá bán chính thức tại thị trường trong nước nhưng BYD Việt Nam đã triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm từ ngày 21/9/2026, khách hàng tiên phong thanh toán 20 triệu đồng chi phí giữ chỗ sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 100 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán lẻ khi ra mắt chính thức và tháng 10/2026.

BYD Sealion 5 thiết kế bên ngoài hiện đại và khỏe khoắn

BYD Sealion 5 hướng tới tệp khách hàng là các cá nhân, gia đình trẻ, những người yêu thích công nghệ. Về tổng thể, thiết kế ngoại thất của BYD Sealion 5 mang đậm tính khí động học hiện đại, điểm nhấn đáng chú ý là kích thước vượt trội với chiều dài tổng thể đạt 4.735 mm, dài hơn mẫu xe cùng phân khúc là Mazda CX-5 tới 145 mm, cùng với chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm.

Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED ma trận sắc sảo giúp tăng cường khả năng chiếu sáng, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch có thiết kế thể thao. Ở phiên bản Premium, mẫu C-SUV này còn được bổ sung tính năng cốp đóng mở điện và hệ thống đèn chào mừng.

Bên trong, BYD Sealion 5 cung cấp khoang lái rộng rãi với mặt sàn hàng ghế sau được làm phẳng hoàn toàn. Khoang hành lý của xe có dung tích tiêu chuẩn 530 lít,có tăng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Không gian nội thất BYD Sealion 5 đem lại cảm giác gọn và tối ưu.

Về tiện nghi, phiên bản Premium sở hữu hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp hệ thống thông gió làm mát, đồng hồ LCD 8,8 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch (trên bản Premium) hoặc 10,1 inch (trên bản Essential), kết hợp cùng trợ lý ảo tiếng Việt "Hi BYD", tính năng chìa khóa kỹ thuật số NFC, Bluetooth Key, cùng kho ứng dụng BYD Store đa dạng (Google Map, YouTube, TikTok...) và hệ thống hát Karaoke với 8 loa.

BYD Sealion 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, giúp xe đạt tổng công suất 214 mã lực cùng mô-men xoắn 210 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8,5 giây.

Mẫu PHEV này có tầm vận hành kết hợp xăng điện lên đến hơn 1.200 km (theo chuẩn NEDC). Khi đầy pin, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 0,8 L/100 km; nếu dung lượng pin thấp, con số này đạt mức 3,7 L/100 km. Phiên bản Premium có thể di chuyển ở chế độ thuần điện với quãng đường 110 km (NEDC), cùng tính năng V2L (Vehicle to Load) công suất 3,3 kW cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

BYD Sealion 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, giúp xe đạt tổng công suất 214 mã lực cùng mô-men xoắn 210 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8,5 giây.

BYD Sealion 5 được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, kết hợp cùng nền tảng pin Blade Battery độc quyền của BYD. Xe tích hợp nhiều công nghệ an toàn, đặc biệt là gói hỗ trợ lái thông minh ADAS L2 với 20 tính năng an toàn chủ động (ACC, AEB, BSD...). Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ xuyên thấu, cảm biến đỗ xe trước/sau và cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS).

Những hình ảnh về BYD Sealion 5 tại Việt Nam: