English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cận cảnh BYD Sealion 5 sắp ra mắt Việt Nam

Thứ Năm, 18:05, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu xe PHEV mới BYD Sealion 5 - đã bắt đầu nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này sở hữu khả năng vận hành thuần điện kết hợp với động cơ xăng, nhờ hệ thống DM-i Super Hybrid, giúp kéo dài quãng đường sử dụng lên tối đa 1.200 km.

Phân khúc C-SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận thêm mẫu xe Hybrid sạc điện (PHEV) mới có tên BYD Sealion 5. Mẫu xe mới dự kiến không chỉ đe dọa các đối thủ SUV hạng C mà còn có thể thách thức cả phân khúc B-SUV.

Xe chưa có giá bán chính thức tại thị trường trong nước nhưng BYD Việt Nam đã triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm từ ngày 21/9/2026, khách hàng tiên phong thanh toán 20 triệu đồng chi phí giữ chỗ sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 100 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán lẻ khi ra mắt chính thức và tháng 10/2026.

can canh byd sealion 5 sap ra mat viet nam hinh anh 1
BYD Sealion 5 thiết kế bên ngoài hiện đại và khỏe khoắn

BYD Sealion 5 hướng tới tệp khách hàng là các cá nhân, gia đình trẻ, những người yêu thích công nghệ. Về tổng thể, thiết kế ngoại thất của BYD Sealion 5 mang đậm tính khí động học hiện đại, điểm nhấn đáng chú ý là kích thước vượt trội với chiều dài tổng thể đạt 4.735 mm, dài hơn mẫu xe cùng phân khúc là Mazda CX-5 tới 145 mm, cùng với chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm.

Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED ma trận sắc sảo giúp tăng cường khả năng chiếu sáng, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch có thiết kế thể thao. Ở phiên bản Premium, mẫu C-SUV này còn được bổ sung tính năng cốp đóng mở điện và hệ thống đèn chào mừng.  

Bên trong, BYD Sealion 5 cung cấp khoang lái rộng rãi với mặt sàn hàng ghế sau được làm phẳng hoàn toàn. Khoang hành lý của xe có dung tích tiêu chuẩn 530 lít,có tăng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế thứ hai. 

can canh byd sealion 5 sap ra mat viet nam hinh anh 2
Không gian nội thất BYD Sealion 5 đem lại cảm giác gọn và tối ưu.

Về tiện nghi, phiên bản Premium sở hữu hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp hệ thống thông gió làm mát, đồng hồ LCD 8,8 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch (trên bản Premium) hoặc 10,1 inch (trên bản Essential), kết hợp cùng trợ lý ảo tiếng Việt "Hi BYD", tính năng chìa khóa kỹ thuật số NFC, Bluetooth Key, cùng kho ứng dụng BYD Store đa dạng (Google Map, YouTube, TikTok...) và hệ thống hát Karaoke với 8 loa.

BYD Sealion 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, giúp xe đạt tổng công suất 214 mã lực cùng mô-men xoắn 210 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8,5 giây.   

Mẫu PHEV này có tầm vận hành kết hợp xăng điện lên đến hơn 1.200 km (theo chuẩn NEDC). Khi đầy pin, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 0,8 L/100 km; nếu dung lượng pin thấp, con số này đạt mức 3,7 L/100 km. Phiên bản Premium có thể di chuyển ở chế độ thuần điện với quãng đường 110 km (NEDC), cùng tính năng V2L (Vehicle to Load) công suất 3,3 kW cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

can canh byd sealion 5 sap ra mat viet nam hinh anh 3
BYD Sealion 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, giúp xe đạt tổng công suất 214 mã lực cùng mô-men xoắn 210 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8,5 giây. 

BYD Sealion 5 được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, kết hợp cùng nền tảng pin Blade Battery độc quyền của BYD. Xe tích hợp nhiều công nghệ an toàn, đặc biệt là gói hỗ trợ lái thông minh ADAS L2 với 20 tính năng an toàn chủ động (ACC, AEB, BSD...). Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ xuyên thấu, cảm biến đỗ xe trước/sau và cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS).   

Những hình ảnh về BYD Sealion 5 tại Việt Nam:

Bảo Linh-Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

BYD M9 PHEV sắp bán tại Australia, chạy điện 145 km và đi được 850 km
BYD M9 PHEV sắp bán tại Australia, chạy điện 145 km và đi được 850 km

VOV.VN - BYD M9, mẫu MPV Plug-in Hybrid nằm dưới phân khúc của Denza D9, đã được xác nhận sẽ gia nhập thị trường Australia vào cuối năm 2026. Xe sở hữu phạm vi chạy điện tối đa 145 km theo chuẩn WLTP và tổng quãng đường lên tới 850 km.

BYD M9 PHEV sắp bán tại Australia, chạy điện 145 km và đi được 850 km

BYD M9 PHEV sắp bán tại Australia, chạy điện 145 km và đi được 850 km

VOV.VN - BYD M9, mẫu MPV Plug-in Hybrid nằm dưới phân khúc của Denza D9, đã được xác nhận sẽ gia nhập thị trường Australia vào cuối năm 2026. Xe sở hữu phạm vi chạy điện tối đa 145 km theo chuẩn WLTP và tổng quãng đường lên tới 850 km.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?
Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng
Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?
Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

VOV.VN - Thị trường xe bán tải Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận biến động đáng chú ý khi Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số, vượt Ford Ranger – mẫu xe vốn thường xuyên giữ vị trí số một phân khúc. Toyota Hilux duy trì sức bán ổn định, Isuzu D-Max tiếp tục ở nhóm cuối bảng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

VOV.VN - Thị trường xe bán tải Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận biến động đáng chú ý khi Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số, vượt Ford Ranger – mẫu xe vốn thường xuyên giữ vị trí số một phân khúc. Toyota Hilux duy trì sức bán ổn định, Isuzu D-Max tiếp tục ở nhóm cuối bảng.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn