  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cận cảnh siêu xe 701 mã lực - Porsche 911 Turbo S Sadu Edition vừa ra mắt

Thứ Sáu, 06:00, 22/05/2026
VOV.VN - Porsche 911 Turbo S Sadu Edition bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm vừa chính thức ra mắt tại Kuwait. Phiên bản giới hạn này không chỉ sở hữu động cơ Hybrid mạnh 701 mã lực mà còn gây chú ý với hàng loạt chi tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt Sadu truyền thống Trung Đông.

Porsche 911 Turbo S Sadu Edition mang phong cách đậm chất Kuwait

Trung Đông đang chịu nhiều khó khăn do những cuộc xung đột, nhưng điều đó không ngăn cản Porsche kỷ niệm một cột mốc quan trọng tại Kuwait. Ngược lại, hãng xe này đang kỷ niệm 70 năm hoạt động tại quốc gia này với phiên bản 911 Turbo S Sadu Edition mới. Phiên bản đặc biệt của Porsche được phát triển bởi bộ phận Porsche Exclusive Manufaktur nhằm tôn vinh nghệ thuật dệt Sadu - một loại hình dệt len truyền thống nổi tiếng tại Kuwait và khu vực Trung Đông.  

Xe sở hữu ngoại thất màu Cremewhite kết hợp các chi tiết sơn đen bóng từ gói SportDesign Package, tạo nên phong cách hai tông màu sang trọng. Bộ mâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau cũng được phối hai màu đen bóng và Cremewhite, đi kèm logo Porsche nhiều màu đặc biệt.  

Điểm nổi bật nhất nằm ở các họa tiết Sadu xuất hiện trên cửa xe và cánh gió sau. Porsche còn bổ sung logo “Turbo S Sadu Edition” màu vàng cùng hệ thống ống xả titanium thể thao, phanh gốm carbon và cửa sổ trời bằng kính nhằm tăng tính cao cấp cho mẫu xe giới hạn này.  

Nội thất thủ công độc bản với nhiều chi tiết riêng biệt

Khoang cabin của 911 Turbo S Sadu Edition sử dụng tông màu Black và Bordeaux Red, kết hợp hàng loạt họa tiết Sadu trên ghế ngồi và tapi cửa. Tựa đầu ghế được dập nổi dòng chữ “70 Years” bằng tiếng Ả Rập nhằm đánh dấu cột mốc đặc biệt của Porsche tại Kuwait.  

Ngoài ra, xe còn có dây đai an toàn màu Silver Grey, vô-lăng GT Sport với vạch 12 giờ màu đỏ Bordeaux, hệ thống âm thanh cao cấp Burmester và nhiều chi tiết Exclusive Manufaktur riêng biệt. Chủ xe thậm chí có thể cá nhân hóa thêm thông qua chương trình Sonderwunsch, bao gồm cả lớp lót khoang hành lý và hộc chứa đồ với chất liệu Sadu độc quyền.  

Porsche cho biết chỉ có 20 chiếc 911 Turbo S Sadu Edition được sản xuất trên toàn cầu, biến đây thành một trong những phiên bản 911 hiếm nhất hiện nay.

Động cơ hybrid 701 mã lực mạnh nhất lịch sử 911 Turbo S

Bên dưới lớp vỏ đậm chất nghệ thuật là hệ truyền động hybrid hiệu suất cao mới nhất của Porsche. Xe sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 701 mã lực và mô-men xoắn khoảng 800 Nm.  

Đây cũng là cấu hình hybrid đầu tiên từng xuất hiện trên dòng 911 Turbo S. Theo Porsche, mẫu xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ khoảng 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 322 km/h.  

Giá bán chính thức của phiên bản Sadu Edition chưa được công bố, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể mức khởi điểm khoảng 251.000 USD (khoảng 6,6 tỷ đồng) của 911 Turbo S tiêu chuẩn tại Kuwait.  

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

