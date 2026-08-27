Dấu ấn Hyundai Palisade Hybrid tại ASEAN Cup 2026

Chiếc cúp ASEAN Cup 2026 được đặt trên Hyundai Palisade Hybrid và di chuyển vào sân cùng cựu danh thủ Lê Công Vinh trước khi trao cho nhà vô địch. Lê Công Vinh là danh thủ đã có bàn thắng quý giá trong trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan năm 2008, đưa chiếc cúp vô địch về cho Việt Nam gần 2 thập kỷ trước.

Đội tiện Việt Nam nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup 2026

Sự xuất hiện của mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của giải đấu đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Hyundai tại trận chung kết.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết: “Palisade Hybrid được lựa chọn để đưa Cúp vô địch vào sân Mỹ Đình là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa trong hành trình đồng hành cùng ASEAN Hyundai Cup 2026 của chúng tôi.

Qua đây, chúng tôi mong muốn gửi gắm và lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, bứt phá và tràn đầy năng lượng cho những chiến binh của đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ - theo đúng tinh thần của sản phẩm Turbo Hybrid của Hyundai. Quan trọng hơn, đây cũng là cơ hội để Hyundai Thành Công Việt Nam được sẻ chia niềm vui, niềm tự hào dân tộc trong khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam".

Cựu danh thủ Lê Công Vinh và chiếc cúp vô địch ASEAN Hyundai Cup

Palisade Hybrid là một trong hai mẫu xe hybrid thế hệ mới dự kiến sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới, bên cạnh Tucson Hybrid. Trong khuôn khổ trận chung kết, cả hai mẫu xe được trưng bày tại khu vực phía sau hai cầu môn, hiện diện xuyên suốt trận đấu, ủng hộ tinh thần và sức mạnh cho các cầu thủ và người hâm mộ trên sân Mỹ Đình.

Hyundai Palisade Hybrid và..

... Tucson Hybrid trưng bày trong sân vận động Mỹ Đình đêm chung kết.

Việc đưa bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid tới một sự kiện thể thao lớn cũng là cách Hyundai giới thiệu định hướng sản phẩm mới tới công chúng. Tinh thần mạnh mẽ, khả năng bứt phá và nguồn năng lượng tích cực của bóng đá được kết nối với những giá trị mà Hyundai hướng tới trên dải sản phẩm Turbo Hybrid.

Bên ngoài sân vận động, Hyundai Thành Công Việt Nam đặc biệt triển khai khu vực trưng bày và trải nghiệm, để người hâm mộ có cơ hội trực tiếp chiêm ngưỡng Palisade Hybrid phiên bản Calligraphy và tham gia các hoạt động tương tác, minigame, nhận quà tặng hấp dẫn. Các hoạt động này góp phần mang đến thêm những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ bên lề giải đấu cho đông đảo cổ động viên trong chuỗi các trận đấu của mùa giải tại sân vận động Mỹ Đình.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tham gia vào nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn tại booth trưng bày của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Sau khi Đội tuyển Quốc gia Việt Nam giành chức vô địch, Hyundai Thành Công Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức hành trình trưng bày chiếc Cúp danh giá của giải đấu tại Hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc, mang chiếc Cúp và những khoảnh khắc vinh quang của mùa giải đến gần hơn với khách hàng của Hyundai và người hâm mộ.

Việc đồng hành cùng ASEAN Hyundai Cup 2026 là một phần trong định hướng gắn kết của Hyundai Thành Công Việt Nam với cộng đồng và những sự kiện có ý nghĩa đối với đất nước. Qua đó, Hyundai Thành Công Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, bứt phá và tràn đầy năng lượng - những giá trị đang được thể hiện trên dải sản phẩm Turbo Hybrid của Hyundai và trong hành trình đồng hành cùng người Việt Nam.