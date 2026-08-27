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Tài xề "bày mẹo" giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc tránh bị phạt

Thứ Năm, 13:07, 27/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) chính thức ra quân xử lý vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Quy định này khiến không ít tài xế lúng túng, nhưng có một số cách có thể giúp người lái dễ căn khoảng cách trong thực tế.

Quy định mới và bài toán khó của người cầm lái

Từ ngày 27/8, Cục CSGT chính thức ra quân xử lý nghiêm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Việc xử phạt này không phải là quy định mới mà đã có hiệu lực từ lâu, nhưng việc CSGT mở đợt cao điểm xử lý đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Căn cứ theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, https://vov.vn/o-to-xe-may/bat-dau-xu-phat-loi-khong-giu-khoang-cach-an-toan-tren-cao-toc-post1327441.vovhttps://vov.vn/o-to-xe-may/bat-dau-xu-phat-loi-khong-giu-khoang-cach-an-toan-tren-cao-toc-post1327441.vov khi tham gia giao thông trên đường bộ (trong điều kiện thời tiết khô ráo) được quy định rõ ràng theo từng dải tốc độ:

  • Khi chạy với tốc độ 60 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 35m.
  • Khi chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 55m.
  • Khi chạy với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 70m.
  • Khi chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 100m.

Theo Nghị định 168/2024, trong trường hợp vi phạm, tài xế có thể đối mặt với mức phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm GPLX. Nếu gây tai nạn, mức phạt có thể tăng lên 20 - 22 triệu đồng và trừ tới 10 điểm GPLX.

tai xe bay meo giu khoang cach an toan tren cao toc tranh bi phat hinh anh 1
Tài xế cần nắm rõ quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc để tránh bị phạt nguội. (Ảnh minh họa)

Dù chế tài đã rõ ràng, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn trên các cao tốc, nhiều tài xế tỏ ra băn khoăn, đặc biệt trong những tình huống xe trước đi chậm, việc vừa giữ đúng khoảng cách vừa xử lý tình huống thực tế đôi khi không đơn giản. Ngoài ra, một nỗi lo khác là văn hóa "điền vào chỗ trống", khi tài xế chủ động lùi lại để duy trì khoảng cách 55m hay 70m, ngay lập tức sẽ có xe từ làn bên cạnh tạt đầu xen vào. Nếu tiếp tục giữ cự ly, tài xế buộc phải rà phanh giảm tốc, gây ức chế tâm lý và làm chậm nhịp độ của cả dòng xe.

Bên cạnh đó, một số người lái cũng đặt vấn đề về việc ước lượng khi lấy các cọc lan can bên đường cách làm mốc. Với xe đời mới có radar tự động thì không quá khó khăn, nhưng với ô tô phổ thông thì việc đo chính xác 55m hay 70m bằng mắt thường khi xe đang chạy là điều khá khó khăn.

Làm sao để căn khoảng cách an toàn đúng chuẩn

Để giải quyết bài toán này, nhiều tài xế dạn dày kinh nghiệm đã đúc kết lại các phương pháp đo khoảng cách trực quan, khoa học và dễ áp dụng nhất trên đường cao tốc:

Thứ nhất - áp dụng "quy tắc 3 giây", với việc đo khoảng cách bằng thời gian phản ứng. Cụ thể, người lái hãy chọn một vật mốc cố định bên đường phía trước như một cột đèn, biển báo hoặc cây xanh. Khi đuôi xe phía trước vừa chạy ngang qua cột mốc đó, bạn bắt đầu đếm nhẩm chậm rãi từ một đến ba. 

Nếu đếm xong mà xe của bạn mới chạm đến cột mốc, bạn đang ở cự ly an toàn. Nếu xe bạn vượt qua mốc trước khi đếm xong, bạn đang bám đuôi quá sát và cần nới lỏng chân ga. Trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, quy tắc này cần được tăng lên thành 4 hoặc 5 giây.

Thứ hai - tận dụng hệ thống biển báo trên cao tốc. Tại Việt Nam, đường cao tốc được trang bị hệ thống biển báo khoảng cách màu xanh rất rõ ràng với các mốc: "0m", "50m", "100m", tài xế hãy dùng chính hệ thống này làm thước đo để căn vị trí của xe đang điều khiển với xe phía trước. 

tai xe bay meo giu khoang cach an toan tren cao toc tranh bi phat hinh anh 2
Biển báo cự ly là công cụ hữu ích giúp lái xe giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. (Ảnh minh họa)

Thứ ba - quan sát vạch kẻ đường. Vạch kẻ phân làn (nét đứt) trên cao tốc cũng có thể làm thước đo tương đối. Thông thường, mỗi đoạn vạch sơn đứt quãng kết hợp với khoảng trống giữa hai vạch có chiều dài khoảng 9-12m tùy thiết kế. Nhìn vào số lượng vạch sơn lọt vào khoảng cách giữa đầu xe mình và đuôi xe trước, tài xế có thể phần nào ước lượng được khoảng cách đang là bao nhiêu mét.

Thứ tư - tối ưu hóa công nghệ an toàn. Nếu điều khiển những chiếc xe hiện đại được trang bị tính năng Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC), giúp thiết lập tốc độ tối đa mong muốn và chọn mức khoảng cách với xe phía trước. Radar và camera của xe sẽ tự động tính toán, can thiệp phanh hoặc tăng ga để duy trì đúng cự ly đã cài đặt, giúp người lái giảm bớt căng thẳng đáng kể.

Việc lực lượng CSGT đẩy mạnh xử phạt không phải nhằm gây khó dễ cho người tham gia giao thông. Trước đây, đã từng xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc, dồn toa 3, 4 xe liên hoàn trên cao tốc thời gian qua phần lớn đều bắt nguồn từ việc bám đuôi quá sát, không kịp xử lý khi xe phía trước phanh gấp, đặc biệt trong thời tiết mưa bão khiến đường trơn trượt.

Do đó, việc nắm vững các quy tắc đo khoảng cách và rèn luyện thói quen giữ cự ly không chỉ giúp tài xế tránh được những tờ biên lai phạt nguội, mà quan trọng hơn cả là đảm bảo sự bình an cho chính bản thân, gia đình và những người cùng tham gia giao thông.

Bảo Linh-Hoàng Phúc/VOV.VN
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