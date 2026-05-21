Doanh số bán xe điện tại Canada tăng vọt 75%

Canada có thể không phải là quốc gia đầu tiên bạn nghĩ tới khi nói đến cuộc cách mạng xe điện, nhưng dường như xu hướng đang thay đổi, khi chỉ riêng trong tháng 3/2026, người dân Canada đã mua tới 21.574 xe ZEV (xe không phát thải) mới, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe không phát thải (ZEV) bao gồm tất cả các loại xe có thể tạo ra lượng khí thải bằng không từ ống xả, trong đó có cả xe Hybrid cắm điện (PHEV), loại xe có thể đạt được điều này khi hoạt động ở chế độ hoàn toàn bằng điện. Trên thực tế, tại Canada, xe ZEV mới chiếm 12,2% tổng số xe mới bán ra trong tháng 3/2026, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái chỉ chiếm 6,6%.

Ông Huw Williams, người phát ngôn của Hiệp hội các đại lý ô tô Canada tin rằng, sự gia tăng nhu cầu xe điện này là dấu hiệu của những xu hướng sắp tới.

Ông Huw Williams chia sẻ với CTV News: “Chúng ta có thể thấy điều đó rõ ràng (tại các đại lý), sự tăng vọt của giá xăng và sự trở lại của các ưu đãi liên bang (cho xe điện) đang thúc đẩy doanh số bán hàng. Một trong những yếu tố cơ bản khác góp phần thúc đẩy doanh số là người tiêu dùng thấy hàng xóm của họ sử dụng xe điện, họ ngày càng tin tưởng chúng hơn".

Nỗ lực này cũng được chính phủ liên bang ủng hộ, với việc ban hành chương trình ưu đãi xe điện mới kéo dài 5 năm. Được triển khai vào tháng 2/2026, chương trình này cung cấp khoản giảm giá lên đến 5.000 AUD và cũng bao gồm cả xe Hybrid .

Toyota và Honda phát triển mạnh, xe điện Trung Quốc đang dần thâm nhập Canada

Ông Brendan Sweeney, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Thái Bình Dương của Canada chỉ ra rằng, việc điện khí hóa đang được chấp nhận với tốc độ rất nhanh ở Canada.

Theo ông Brendan Sweeney: “Phần lớn các xe của Honda và Toyota được sản xuất tại Canada đều là xe điện; chúng giảm lượng khí thải từ ống xả từ 25% đến 30%, và chúng ta biết rằng nhu cầu về những loại xe này rất cao".

Thêm vào đó, Canada hiện đang chuẩn bị đón nhận tới 49.000 xe điện Trung Quốc mỗi năm, và con số này có thể tăng lên đến 70.000 xe mỗi năm vào năm 2030.

Ông Williams cho biết: “Chúng tôi cũng đang nghe về những dự án liên doanh thú vị với các công ty Trung Quốc sắp đến Bắc Mỹ; đồng thời, chúng tôi cũng đang chờ những mẫu xe Hybrid đầy hứa hẹn và nhiều lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng đến từ khắp nơi trên thế giới".

Tất nhiên, con đường điện khí hóa của Canada không hề suôn sẻ như mong đợi. Một trở ngại lớn là sự gia tăng số lượng trạm sạc Mặc dù hiện nay đã có một số lượng khá tốt, nhưng chúng cần phải phổ biến hơn nữa khi ngày càng nhiều xe điện lưu thông trên đường.

Tóm lại, bạn cần có nhiều trạm sạc xe điện và đặt chúng gần nhau hơn, vì thời tiết lạnh có thể làm giảm đáng kể phạm vi hoạt động của xe.

Ông Williams nhấn mạnh: “Chúng ta phải tập trung vào việc giảm bớt nỗi lo lắng khi sạc pin, điều đó có nghĩa là các trạm sạc phải hoạt động tốt, đáng tin cậy và được đặt ở những nơi mà người tiêu dùng cần nhất".