Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng nhẹ, mảng ô tô sụt giảm mạnh trong tháng 4

Thứ Năm, 15:52, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ về doanh số xe máy trong tháng 4/2026 nhưng mảng ô tô lại sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh mảng xe máy và ô tô trong tháng 4/2026 theo tổng hợp từ hãng và các nhà phân phối. Báo cáo của tháng 4 vừa qua cho thấy bức tranh kinh doanh trái chiều, với mảng xe máy tiếp tục tăng trưởng trong khi mảng kinh doanh ô tô lại có sự sụt giảm.

Ở mảng kinh doanh xe máy, Honda Việt Nam đã bán ra tổng cộng 173.468 xe trong tháng 4/2026, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2025. Nhờ vậy, trung bình mỗi ngày trong tháng vừa qua, HVN bán ra thị trường gần 5.800 xe máy.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu xe máy nguyên chiếc của HVN cũng duy trì được sự ổn định với tổng sản lượng xuất khẩu đạt 30.174 xe trong tháng 4/2026, gần như tương đương với tháng trước.

Đây là tháng đầu tiên mở ra năm tài chính mới của hãng xe Nhật Bản (năm tài chính kết thúc vào 31/3/2027) tính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027.

Trái ngược với kết quả khả quan của xe máy, mảng kinh doanh ô tô của HVN lại ghi nhận sự ảm đạm, tương tự xu hướng của thị trường. Theo đó, doanh số bán ô tô của hãng chỉ đạt 1.830 xe trong tháng 4/2026, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự sụt giảm của mảng ô tô cho thấy hãng xe Nhật Bản có thể sẽ cần thêm những điều chỉnh chiến lược kịp thời để thu hút khách hàng trở lại trong thời gian tới. 

Với mảng xe máy, HVN đang triển khai chiến lược điện khí hóa mạnh mẽ với các sản phẩm xe thuần điện cùng với hệ thống trạm sạc và đổi pin. Trong khi đó, các mẫu ô tô chiến lược của HVN cũng nhận các ưu đãi cập nhật trong tháng 5 này nhằm tăng khả năng hút khách.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
