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EU bắt buộc mọi ô tô mới phải có camera theo dõi tài xế từ tháng 7/2026

Thứ Hai, 07:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Từ tháng 7/2026, tất cả ô tô mới được đăng ký tại Liên minh châu Âu (EU) bắt buộc phải trang bị hệ thống giám sát người lái bằng camera. Quy định mới nhằm giảm tai nạn do mất tập trung, nhưng cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về quyền riêng tư của người dùng.

Camera theo dõi tài xế trở thành trang bị bắt buộc trên mọi xe mới

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức mở rộng phạm vi áp dụng của Quy định An toàn Chung (General Safety Regulation - GSR), yêu cầu tất cả xe du lịch và xe tải van mới được đăng ký từ ngày 7/7/2026 phải trang bị hệ thống Advanced Driver Distraction Warning (ADDW).

Trước đó, từ năm 2024, quy định này chỉ áp dụng đối với các mẫu xe hoàn toàn mới được cấp phép lưu hành lần đầu. Tuy nhiên, kể từ tháng 7/2026, mọi xe mới bán ra và đăng ký lưu hành tại EU đều phải đáp ứng yêu cầu này, bất kể thời điểm ra mắt của mẫu xe. 

eu bat buoc moi o to moi phai co camera theo doi tai xe tu thang 7 2026 hinh anh 1

Luật này được thúc đẩy bởi ước tính của Ủy ban châu Âu rằng từ 10% đến 30% các vụ tai nạn giao thông ở châu Âu bắt nguồn từ việc người lái xe mất tập trung. Các nhà lập pháp cho rằng hệ thống giám sát người lái xe có thể cứu sống 25.000 người vào năm 2038. Ở Mỹ, Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia ( NHTSA ) cho biết tình trạng người lái xe mất tập trung có liên quan đến 16% tổng số vụ va chạm gây tử vong, 21% vụ tai nạn gây thương tích và 22% tổng số vụ tai nạn ô tô trên toàn nước Mỹ.

Hệ thống ADDW sử dụng camera hồng ngoại hướng vào người lái để theo dõi chuyển động mắt, hướng nhìn và vị trí đầu nhằm phát hiện tình trạng mất tập trung. Nếu tài xế rời mắt khỏi đường quá lâu hoặc có dấu hiệu xao nhãng, xe sẽ phát cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh để nhắc người lái tập trung trở lại. Đây là một phần trong chiến lược “Vision Zero” của EU với mục tiêu giảm số ca tử vong do tai nạn giao thông xuống gần bằng 0 vào năm 2050.

Hệ thống này lập bản đồ các khu vực cụ thể bên trong nội thất, tập trung tối đa vào các phần phía dưới của cabin, bao gồm cụm đồng hồ, màn hình thông tin giải trí, vô lăng, bảng điều khiển và bảng điều khiển trung tâm. Nếu người lái xe nhìn chằm chằm vào khu vực này quá 6 giây ở tốc độ từ 20-50 km/h (12-31 mph), hoặc quá 3,5 giây khi đi nhanh hơn, họ sẽ nhận được cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Để tránh báo động sai, phần mềm tích hợp dung sai tối thiểu là 50 mili giây.

eu bat buoc moi o to moi phai co camera theo doi tai xe tu thang 7 2026 hinh anh 2

Không chỉ camera, hàng loạt công nghệ an toàn khác cũng được bổ sung

Ngoài hệ thống giám sát người lái, quy định mới còn yêu cầu các xe mới phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn an toàn nâng cao khác. Trong đó có hệ thống phanh khẩn cấp tự động có khả năng nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp, cải thiện tầm nhìn trực tiếp của người lái, tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất lốp khi đã mòn cũng như mở rộng khu vực kính an toàn nhằm giảm chấn thương cho người đi bộ khi xảy ra va chạm. 

eu bat buoc moi o to moi phai co camera theo doi tai xe tu thang 7 2026 hinh anh 3

Ủy ban châu Âu cho biết các hãng xe đã có nhiều năm chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới thông qua lộ trình triển khai theo từng giai đoạn.

Quyền riêng tư tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi

Dù mục tiêu chính là nâng cao an toàn giao thông, việc camera liên tục theo dõi khuôn mặt tài xế vẫn khiến nhiều người lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ dữ liệu bị khai thác.

Theo quy định của EU, hệ thống ADDW phải hoạt động theo cơ chế khép kín và không được sử dụng để nhận dạng sinh trắc học hoặc truyền dữ liệu ra bên ngoài xe. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự thận trọng trước khả năng dữ liệu có thể bị lạm dụng trong tương lai. 

Bất chấp những tranh luận này, EU cho rằng việc áp dụng đồng bộ các công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến sẽ góp phần giảm đáng kể các vụ tai nạn do mất tập trung, đồng thời thúc đẩy quá trình phổ cập các hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại trên toàn thị trường ô tô châu Âu.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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