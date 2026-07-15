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Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

Thứ Tư, 11:13, 15/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Chính sách miễn giảm phí trước bạ xe mô tô và 50% cho ô tô qua tài khoản định danh VNeID mức 2 chính thức được áp dụng theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9/7/2026 về phát triển số.

Cụ thể, ngày 9/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Theo đó, người dùng VneID định danh mức 2 sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 66.22/2026 là kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, công dân đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tài khoản VNeID và thực hiện thủ tục điện tử được giảm 100% lệ phí trước bạ đối với xe mô tô và giảm 50% đối với ô tô.

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Theo Nghị quyết, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô và miễn phí với xe máy từ lần 2 trở đi. (Ảnh minhh họa: KT)

Theo quy định tại Nghị Quyết 66.22 của Chính phủ, để được giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ, người đăng ký quyền sở hữu xe mô tô phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân;

Đã tích hợp thông tin đăng ký xe và thông tin về quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng trên ứng dụng VNeID;

Đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết.

Trong đó, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: Giấy khai sinh; Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Chính sách ưu đãi này chỉ được áp dụng 1 lần trong 1 năm. Số tiền được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Để được nhận ưu đãi, người dân cần nộp thuế điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và tích hợp đủ thông tin như mã số thuế, đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản... trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, thủ tục hành chính được áp dụng ưu đãi là thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc trường hợp nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi. Do đó, có thể hiểu, không phải là mọi trường hợp mua xe máy, ô tô mới và đăng ký lần đầu đều được miễn 100% hay giảm 50% lệ phí trước bạ.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027. Chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ đối với xe mô tô sẽ được áp dụng trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, trừ trường hợp có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Chính phủ quy định ngày 15/10 hàng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Việc miễn, giảm phí và lệ phí được ban hành theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP là một trong những chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy việc tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Đồng thời chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu công dân trên nền tảng VneID, đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa phát triển công dân số với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển dữ liệu, Chính phủ số, xã hội và kinh tế số.

Theo tinh thần của Nghị quyết, công dân có quyền được tiếp cận các dịch vụ số, được bảo vệ dữ liệu cá nhân và được hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công dân có trách nhiệm chủ động cập nhật, tích hợp thông tin chính xác vào tài khoản định danh điện tử VneID và các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện nay, ô tô chở người dưới 9 chỗ đăng ký lần đầu chịu thuế trước bạ 10% giá tính thuế do Bộ Tài chính quy định. Địa phương có thể quyết định mức thu cao hơn mức này, nhưng tối đa 15%. Với xe máy, mức thu phổ biến là 2% khi đăng ký lần đầu và 1% từ lần thứ hai trở đi.

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Top 10 xe có doanh số thấp nhất quý II/2026: Nhiều "ông lớn" Nhật Bản được gọi tên

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, dù các hãng đã tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu nhưng điều này không giúp doanh số của nhiều mẫu xe được cải thiện. Nhiều mẫu xe kết thúc nửa đầu năm 2026 với doanh số "èo uột" chỉ đạt vài chục xe đến hơn trăm xe và chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Tuệ Minh/VOV.VN
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