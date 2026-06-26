Ford Mustang Mach-E đứng trước nguy cơ không có thế hệ kế nhiệm

Ford Mustang Mach-E đứng ngoài cuộc cách mạng EV mới của hãng

Ford đang đặt nhiều kỳ vọng vào nền tảng Universal EV Platform (UEV), kiến trúc xe điện hoàn toàn mới được phát triển nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả vận hành và cải thiện khả năng sinh lời. Đây được xem là nền móng cho thế hệ xe điện tiếp theo của hãng, với mẫu xe đầu tiên dự kiến là một chiếc bán tải điện cỡ trung có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD ra mắt vào năm 2027.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là Ford xác nhận Mustang Mach-E sẽ không chuyển sang nền tảng này. Theo hãng xe Mỹ, UEV được thiết kế hoàn toàn mới để tối ưu hiệu quả và chi phí, trong khi Mach-E vẫn đang sử dụng nền tảng GE1 phát triển từ kiến trúc C2 dành cho xe động cơ đốt trong.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Ford đang tái cơ cấu toàn bộ danh mục xe điện sau nhiều năm thua lỗ hàng tỷ USD. Việc Mach-E bị loại khỏi lộ trình UEV có thể là dấu hiệu cho thấy mẫu crossover điện này không còn đóng vai trò trung tâm trong chiến lược tương lai của hãng.

Hơn nữa, có thông tin cho rằng Ford Escape sẽ được hồi sinh dưới dạng xe điện hoàn toàn vào cuối thập kỷ này bằng cách sử dụng kiến ​​trúc UEV, điều này có thể càng làm giảm sức hấp dẫn của Mach-E.

Tương lai của mẫu SUV điện mang tên Mustang bị đặt dấu hỏi

Kể từ khi ra mắt, Mustang Mach-E từng được xem là một trong những mẫu xe điện thành công nhất của Ford và có thời điểm còn bán chạy hơn cả Mustang động cơ đốt trong. Tuy nhiên, thị trường EV hiện nay đã thay đổi đáng kể khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt và áp lực lợi nhuận ngày càng lớn.

Dữ liệu bán hàng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng đáng lo ngại đối với Ford khi các mẫu xe sử dụng động cơ truyền thống tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều dòng EV, bao gồm Mustang Mach-E, ghi nhận mức sụt giảm doanh số đáng kể. Carscoops nhận định đây là một trong những lý do khiến Ford phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Trước đó, kế hoạch nâng cấp toàn diện Mach-E cũng đã bị dời lại tới cuối thập niên này khi Ford tìm cách cắt giảm chi phí sản xuất. Việc không được chuyển sang nền tảng UEV càng khiến khả năng xuất hiện thế hệ thứ hai của mẫu xe này trở nên khó đoán hơn.

Ford chuyển trọng tâm sang các mẫu EV giá phải chăng hơn

Thay vì tiếp tục phát triển các dòng xe điện có chi phí sản xuất cao, Ford đang hướng đến những sản phẩm dễ tiếp cận hơn với kiến trúc chuyên dụng mới. Universal EV Platform được thiết kế để phục vụ nhiều dòng xe khác nhau từ xe đô thị, SUV cho đến xe thương mại, đồng thời giảm số lượng linh kiện và đơn giản hóa quy trình sản xuất. Động thái này cho thấy Ford đang ưu tiên hiệu quả kinh doanh hơn là duy trì những dự án EV mang tính biểu tượng.

Dù hãng chưa công bố kế hoạch khai tử Mustang Mach-E, nhưng việc mẫu xe này không xuất hiện trong lộ trình phát triển nền tảng tương lai chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều câu hỏi về số phận của chiếc SUV điện mang huy hiệu Mustang trong những năm tới.

Tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E được phân phối với một phiên bản duy nhất với mức giá 1,699 tỷ đồng. Đây là mẫu xe điện thể thao được trang bị hệ dẫn động 4 bánh với công suất tối đa 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là pin lithium-ion dung lượng hiệu dụng 88kWh với phạm vi mở rộng với 376 cell được đặt giữa hai trục và bên dưới sàn xe, đem tới quãng đường di chuyển tới 550 km mỗi lần sạc.

Ford Mustang Mach-E có thể tiếp nhận dòng điện xoay chiều (AC) thông qua nguồn điện một pha (7.4kW) hoặc ba pha (11kW) với thời gian sạc khoảng 6 giờ để lên từ 10% - 80%. Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E sẽ được tặng hai bộ sạc tiêu chuẩn và bộ sạc gắn tường (Wallbox) công suất 7kW. Ngoài ra, xe còn có khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 150kW, có thể nạp thêm trung bình khoảng 107 km chỉ sau 10 phút sạc và sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 36 phút.

Mẫu xe điện này được trang bị sẵn 3 chế độ lái Whisper, Active và Untame tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Xe sở hữu cơ chế lái một bàn đạp (One-Pedal Drive), cho phép người lái điều khiển tăng tốc, giảm tốc và dừng xe chỉ bằng chân ga. Bên cạnh đó, hệ thống SYNC 4A3 thế hệ mới tích hợp sẵn cho phép cá nhân hóa hơn 80 thiết lập trên xe từ nhiệt độ khoang cabin.

Về tính linh hoạt, Mustang Mach-E được thiết kế theo cấu trúc SUV với không gian nội thất rộng rãi và khoang chứa đồ trước và sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, từ di chuyển hàng ngày đến các hoạt động gia đình.