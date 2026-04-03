中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ford Việt Nam giảm giá "sốc" 900 triệu đồng cho Mustang Mach-E

Thứ Sáu, 16:11, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa bất ngờ đưa ra mức giảm "sốc" đối với mẫu xe điện - Mustang Mach-E. Cụ thể, Mustang Mach-E được giảm tới 900 kéo giá bán của xe xuống chỉ còn 1,699 tỷ đồng.

Mới đây, Ford Việt Nam đã công bố mức giá bán khuyến nghị mới của mẫu xe điện Mustang Mach-E chỉ cỏn 1,699 tỷ đồng; điều này có nghĩa giá của xe giảm tới 900 triệu đồng so với lúc ra mắt tháng 8/2025 (2,599 tỷ đồng).

Đây có thể là một bất ngờ và tin vui đối với nhiều người vì việc sở hữu một mẫu xe điện thể thao sẽ dễ hơn trước rất nhiều. 

Chia sẻ về lần giảm giá này, ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng tương lai của xe điện không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở khả năng mang công nghệ đó đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Với Mustang Mach-E, Ford không chỉ mang đến một chiếc xe điện thể thao, mà còn xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, giúp khách hàng an tâm trong mọi hành trình".

Việc giảm giá sâu lần này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận mẫu xe điện thể thao Ford Mustang Mach-E hơn.

Ford Mustang Mach-E là mẫu xe điện thể thao được trang bị hệ dẫn động 4 bánh với công suất tối đa 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là pin lithium-ion dung lượng hiệu dụng 88kWh với phạm vi mở rộng với 376 cell được đặt giữa hai trục và bên dưới sàn xe, đem tới quãng đường di chuyển tới 550 km mỗi lần sạc.

Ford Mustang Mach-E có thể tiếp nhận dòng điện xoay chiều (AC) thông qua nguồn điện một pha (7.4kW) hoặc ba pha (11kW) với thời gian sạc khoảng 6 giờ đầy 10% - 80%. Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E sẽ được tặng hai bộ sạc tiêu chuẩn và bộ sạc gắn tường (Wallbox) công suất 7kW. Ngoài ra, xe còn có khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 150kW, có thể nạp thêm trung bình khoảng 107 km chỉ sau 10 phút sạc và sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 36 phút.

Mẫu xe điện này được trang bị sẵn 3 chế độ lái Whisper, Active và Untame tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Xe sở hữu cơ chế lái một bàn đạp (One-Pedal Drive), cho phép người lái điều khiển tăng tốc, giảm tốc và dừng xe chỉ bằng chân ga. Bên cạnh đó, hệ thống SYNC 4A3 thế hệ mới tích hợp sẵn cho phép cá nhân hóa hơn 80 thiết lập trên xe từ nhiệt độ khoang cabin.

Về tính linh hoạt, Mustang Mach-E được thiết kế theo cấu trúc SUV với không gian nội thất rộng rãi và khoang chứa đồ trước và sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, từ di chuyển hàng ngày đến các hoạt động gia đình.

Mustang Mach-E được hỗ trợ đa dạng hình thức sạc

Hiện tại, Mustang Mach-E được hỗ trợ đa dạng hình thức sạc, bao gồm sạc tại nhà với bộ sạc treo tường, sạc linh hoạt từ nguồn điện dân dụng thông qua bộ sạc di động, và sạc nhanh tại hệ thống đại lý Ford. Đồng thời, khách hàng cũng có thể tiếp cận mạng lưới hơn 350 trạm sạc công cộng từ các đối tác thứ ba, mở rộng phạm vi di chuyển trên toàn quốc.

Trên nền tảng đó, Ford tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc triển khai hàng loạt các sáng kiến dịch vụ dành cho chủ sở hữu Mach-E. Từ tháng 4/2026, khách hàng được hỗ trợ gói miễn phí sạc pin trong vòng 5 năm, góp phần tối ưu chi phí vận hành trong giai đoạn đầu sử dụng xe điện.

Đặc biệt, dịch vụ sạc khẩn cấp di động nhanh chóng, tiện lợi và gia tăng sự an tâm cho khách hàng được triển khai 24/7 trong suốt 3 năm bảo hành. Đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp tại chỗ trong trường hợp xe hết pin giữa đường hoặc cần sửa chữa các lỗi đơn giản thường gặp, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng mọi lúc mọi nơi. Hiện dịch vụ đã được triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, hoạt động 24/7, với khả năng bổ sung khoảng 20% dung lượng pin trong vòng 40 phút. 

Ngoài ra, Ford đồng thời triển khai hợp tác với VETC nhằm kết nối mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, góp phần đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng. Khách hàng có thể tiếp cận các trạm sạc từ các đối tác cung cấp hạ tầng, đồng thời thực hiện thanh toán tự động và đối soát tài chính, giúp giảm thiểu các thao tác trong quá trình sử dụng.

Chi tiết xe bán tải Ford Ranger Super Duty với sức kéo tới 4,5 tấn

VOV.VN - Mẫu xe bán tải Ford Ranger Super Duty chính thức xuất hiện tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan) với cấu hình cực “khủng”, hướng đến nhu cầu vận tải nặng và công việc chuyên dụng. Mẫu bán tải này nổi bật với động cơ V6 mạnh mẽ, khung gầm mới và khả năng kéo vượt trội trong phân khúc.

Bảo Linh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Top xe bán tải có doanh số cao nhất tháng 2/2026: Ford Ranger mất "ngôi vương"

VOV.VN - Trong tháng 2/2026, một bất ngờ đã xảy ra ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam khi mẫu xe Toyota Hilux bất ngờ "lật đổ" Ford Ranger để vươn lên vị trí số 1 Top xe bán tải có doanh số cao nhất tháng 2/2026. Cụ thế, tháng 2, Toyota Hilux bán ra 871 xe còn Ford Ranger ít hơn một chút với 809 xe.

Top xe bán tải có doanh số cao nhất tháng 2/2026: Ford Ranger mất "ngôi vương"

Top xe bán tải có doanh số cao nhất tháng 2/2026: Ford Ranger mất "ngôi vương"

VOV.VN - Trong tháng 2/2026, một bất ngờ đã xảy ra ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam khi mẫu xe Toyota Hilux bất ngờ "lật đổ" Ford Ranger để vươn lên vị trí số 1 Top xe bán tải có doanh số cao nhất tháng 2/2026. Cụ thế, tháng 2, Toyota Hilux bán ra 871 xe còn Ford Ranger ít hơn một chút với 809 xe.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 1/2026: Ford Ranger tiếp tục gây chú ý

VOV.VN - Ngay tháng đầu năm 2026, "ông vua bán tải" - Ford Ranger đã bán ra hơn 1.800 xe, bỏ xa các đối thủ như: Mitsubishi Triton (442 xe), Toyota Hilux (128 xe)...

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 1/2026: Ford Ranger tiếp tục gây chú ý

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 1/2026: Ford Ranger tiếp tục gây chú ý

VOV.VN - Ngay tháng đầu năm 2026, "ông vua bán tải" - Ford Ranger đã bán ra hơn 1.800 xe, bỏ xa các đối thủ như: Mitsubishi Triton (442 xe), Toyota Hilux (128 xe)...

Cận cảnh Ford Mustang Mach-E vừa ra mắt tại Việt Nam

VOV.VN - Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam, xe sở hữu sức mạnh đáng nể cùng với cụm pin điện dung lượng cao cho khả năng di chuyển xa.

Cận cảnh Ford Mustang Mach-E vừa ra mắt tại Việt Nam

Cận cảnh Ford Mustang Mach-E vừa ra mắt tại Việt Nam

VOV.VN - Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của Ford bán tại Việt Nam, xe sở hữu sức mạnh đáng nể cùng với cụm pin điện dung lượng cao cho khả năng di chuyển xa.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn