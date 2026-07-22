English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ford Territory được bổ sung phiên bản Platinum

Thứ Tư, 15:13, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa giới thiệu thêm phiên bản Territory Platinum với hàng loạt trang bị hiện đại và tiện nghi cao cấp nhất.

Ngày 22/7, Ford Việt Nam đã được giới thiệu phiên bản Territory Platinum được định vị là bản cao cấp nhất của mẫu crossover này, xe dự kiến sẽ giao đến khách hàng vào cuối tháng 8/2026 với giá 916 triệu đồng.

ford territory duoc bo sung phien ban platinum hinh anh 1

Ngoại hình của Ford Territory Platinum nổi bật với đèn định vị toàn dải LED kéo dài theo chiều ngang, tích hợp đèn pha chống chói tự động, cùng với lưới tản nhiệt dưới và cản sau được sơn đen bóng và logo phiên bản đặt trên cửa hậu và nắp ca-pô, cùng với mâm xe 19 inch.

Khoang cabin của xe sở hữu ghế da thông hơi cùng đường may họa tiết kim cương, ốp bậc cửa tích hợp đèn LED, hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe. 

Phiên bản này được trang bị hệ thống 10 loa vòm với công suất 320W, tích hợp nhiều tiện nghi phát nhạc và âm thanh. Ford Territory Platinum cũng nổi bật với màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây. 

ford territory duoc bo sung phien ban platinum hinh anh 2

Khả năng hỗ trợ lái thông minh được tích hợp với Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), với tính năng hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) và hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) được kích hoạt tùy điều kiện đường sá. 

Xe tiếp tục được trang bị hệ thống truyền động tương tự các phiên bản trước, nổi bật với động cơ 1.5L EcoBoost. Đồng thời, xe cũng được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) từ ngày 1/7/2026.

Cận cảnh mẫu xe Ford Territory Platinum:

DSC_7367.JPG

Trải nghiệm Ford Territory 2025: Nâng cấp để hoàn thiện

VOV.VN - Ford Territory 2025 ra mắt ngày 15/8 vừa qua tại sự kiện kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam của Ford. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV hạng C lắp ráp trong nước, tiếp tục cạnh tranh cùng Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu
Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu

VOV.VN - Cuộc đua doanh số xe MPV trong nửa đầu năm 2026 diễn ra vô cùng gay gắt với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của những cái tên mới như dòng xe điện VinFast Limo Green đang tái định hình thị hiếu của người tiêu dùng Việt, tạo nên một bảng xếp hạng đầy thú vị.

Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu

Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu

VOV.VN - Cuộc đua doanh số xe MPV trong nửa đầu năm 2026 diễn ra vô cùng gay gắt với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của những cái tên mới như dòng xe điện VinFast Limo Green đang tái định hình thị hiếu của người tiêu dùng Việt, tạo nên một bảng xếp hạng đầy thú vị.

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026
Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

Chỉ bán được 70 chiếc, Ford Mustang Mach-E là xe "ế" nhất nửa đầu năm 2026

VOV.VN - Chỉ vỏn vẹn 70 xe lăn bánh sau nửa năm, Ford Mustang Mach-E chính thức trở thành mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026. Sự hụt hơi của mẫu SUV điện này cùng vị trí thứ hai của Isuzu MU-X (82 xe) đang phản ánh những góc tối đầy khốc liệt của cuộc đua thị phần hiện tại.

Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"
Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"

VOV.VN - Bản đồ thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự "thống trị" tuyệt đối của VinFast khi hãng xe Việt chiếm tới 6 vị trí trong Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026, đặc biệt là sự độc tôn ở cả 5 vị trí dẫn đầu.

Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"

Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026: VinFast lấn át các "ông lớn"

VOV.VN - Bản đồ thị trường ô tô Việt nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự "thống trị" tuyệt đối của VinFast khi hãng xe Việt chiếm tới 6 vị trí trong Top 10 ô tô được mua nhiều nhất nửa đầu năm 2026, đặc biệt là sự độc tôn ở cả 5 vị trí dẫn đầu.

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ
Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

Hiểu đúng về việc dùng VNeID định danh mức 2 được miễn, giảm lệ phí trước bạ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo đó người dân sử dụng VNeID mức 2 sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai và nộp thuế điện tử.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger

VOV.VN - Với doanh số bán ra 1.000 xe trong tháng 6/2026 (tăng 352 xe so với tháng 5/2026), Toyota Hilux đã vượt mặt Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán tải được yêu thích nhất tháng. Đây là lần thứ 2 mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản làm được điều này trong nửa đầu năm nay.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 6: Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger

VOV.VN - Với doanh số bán ra 1.000 xe trong tháng 6/2026 (tăng 352 xe so với tháng 5/2026), Toyota Hilux đã vượt mặt Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán tải được yêu thích nhất tháng. Đây là lần thứ 2 mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản làm được điều này trong nửa đầu năm nay.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn