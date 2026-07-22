Ford Territory được bổ sung phiên bản Platinum

Ngày 22/7, Ford Việt Nam đã được giới thiệu phiên bản Territory Platinum được định vị là bản cao cấp nhất của mẫu crossover này, xe dự kiến sẽ giao đến khách hàng vào cuối tháng 8/2026 với giá 916 triệu đồng.

Ngoại hình của Ford Territory Platinum nổi bật với đèn định vị toàn dải LED kéo dài theo chiều ngang, tích hợp đèn pha chống chói tự động, cùng với lưới tản nhiệt dưới và cản sau được sơn đen bóng và logo phiên bản đặt trên cửa hậu và nắp ca-pô, cùng với mâm xe 19 inch.

Khoang cabin của xe sở hữu ghế da thông hơi cùng đường may họa tiết kim cương, ốp bậc cửa tích hợp đèn LED, hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe.

Phiên bản này được trang bị hệ thống 10 loa vòm với công suất 320W, tích hợp nhiều tiện nghi phát nhạc và âm thanh. Ford Territory Platinum cũng nổi bật với màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây.

Khả năng hỗ trợ lái thông minh được tích hợp với Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), với tính năng hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) và hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) được kích hoạt tùy điều kiện đường sá.

Xe tiếp tục được trang bị hệ thống truyền động tương tự các phiên bản trước, nổi bật với động cơ 1.5L EcoBoost. Đồng thời, xe cũng được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) từ ngày 1/7/2026.

Cận cảnh mẫu xe Ford Territory Platinum: