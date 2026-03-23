Ford Việt Nam liên tiếp triệu hồi Mustang Mach-E cùng do lỗi đèn LED

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát đi thông báo về chương trình triệu hồi mới nhất dành cho dòng xe điện hiệu suất cao Ford Mustang Mach-E. Nguyên nhân của đợt triệu hồi xuất phát từ nguy cơ trục trặc ở cụm đèn chiếu sáng LED phía trước, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi tham gia giao thông.

Theo đó, hệ thống đèn chiếu sáng LED trên một số xe Mustang Mach-E có thể không hoạt động đúng thiết kế do lỗi mô-đun điều khiển, điều này sẽ làm giảm tầm nhìn của người lái trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm, đồng thời cũng khiến các phương tiện đi ngược chiều khó nhận diện được xe từ xa, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng trong hai đợt thông báo mới nhất là 36 chiếc, toàn bộ đều được nhập khẩu từ nhà máy tại Mexico, với đợt 1 gồm 16 chiếc có thời gian sản xuất từ ngày 4/9/2025 đến 7/10/2025, và đợt 2 gồm 20 chiếc có thời gian sản xuất từ ngày 4/9/2025 đến 8/10/2025.

Để khắc phục lỗi, Ford Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra và lập trình lại mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng LED cho các xe bị ảnh hưởng. Thời gian thực hiện kiểm tra và sửa chữa dự kiến kéo dài tới 7 giờ cho mỗi chiếc.

Tuy nhiên, một chi tiết rất quan trọng xuất hiện trong thông báo, đó là tất cả 36 chiếc Mustang Mach-E thuộc hai đợt triệu hồi nêu trên đều chưa hoàn tất thủ tục thông quan, chưa được cấp Giấy chứng nhận chất lượng và chưa được bán ra thị trường. Ford Việt Nam cam kết sẽ tiến hành khắc phục lỗi phần mềm triệt để trước khi phân phối xe đến tay người tiêu dùng.

Đây không phải là lần đầu tiên dòng xe Ford Mustang Mach-E dính "án" triệu hồi liên quan đến lỗi cụm đèn LED. Trước đó, vào tháng 11/2025, 4 chiếc Mustang Mach-E đã phải khắc phục vấn đề tương tự, và gần đây nhất vào tháng 2/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cũng từng thông báo triệu hồi 434 chiếc Mustang Mach-E liên quan đến lỗi đèn chiếu sáng và có 5 xe đã được bàn giao cho người tiêu dùng.