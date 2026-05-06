Hà Nội thí điểm Vùng phát thải thấp: Lộ trình linh hoạt, không lo hạn chế xe xăng đạt chuẩn

Hà Nội vừa công bố lộ trình thí điểm Vùng phát thải thấp theo đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”, cho thấy những điều chỉnh mới nhất đang hướng đến quy trình hạn chế phương tiện sử dụng động cơ đốt trong một cách linh hoạt và sát với thực tế. Không chỉ hướng tới mục tiêu làm sạch môi trường, bước đi này còn giúp đại đa số người dân, đặc biệt là những người đang sử dụng xe máy xăng đạt chuẩn, duy trì nhịp sống thường nhật.

Thí điểm từng bước, không gây xáo trộn đời sống

Thời gian qua, thị trường và người tiêu dùng không khỏi e ngại trước những thông tin về lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực nội đô. Tuy nhiên, quy định mới đang được xem xét lại với bước đi linh hoạt hơn rất nhiều, chứng minh sự thấu hiểu của cơ quan quản lý đối với thói quen và nhu cầu di chuyển thiết yếu của người dân.

Thực tế, lộ trình triển khai Vùng phát thải thấp được thiết kế vô cùng thận trọng và chia thành các giai đoạn nhỏ để người dân dễ dàng thích nghi. Tổng cộng, thời gian triển khai theo đề án được Hà Nội đưa ra sẽ kéo dài qua 3 giai đoạn, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Vạch màu xanh là các tuyến đường dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7. Nguồn: Theo dự thảo đề án

Trước mắt, thành phố chỉ áp dụng thí điểm giai đoạn đầu với 11 tuyến phố lõi của phường Hoàn Kiếm và chỉ giới hạn vào các khung giờ cuối tuần. Bản chất không gian này hoàn toàn trùng khớp với khu vực Phố đi bộ vốn đã hoạt động ổn định từ lâu, khu vực này chỉ có diện tích 0,5 km2 và chu vi 3,5km, bao gồm 11 tuyến phố bao quanh vùng lõi.

Đối với giai đoạn tiếp theo kéo dài từ đầu năm 2027, phạm vi sẽ được mở rộng thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, bao gồm 14 tuyến phố. Trong khi đó, giai đoạn 3 sẽ triển khai từ đầu năm 2028 với Vùng phát thải thấp giới hạn trong Vành đai 1 gồm tổng cộng 9 phường.

Có thể thấy, việc triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp hầu như chỉ nằm trong khu vực Vành đai 1 và được thực hiện theo chiến lược "dò đá qua sông". Cơ quan chức năng sẽ liên tục đánh giá phản ứng của người dân và năng lực hạ tầng để tinh chỉnh chính sách, tuyệt đối không có chuyện cấm đoán đồng loạt hay đột ngột gây ảnh hưởng đến kế sinh nhai và sinh hoạt của người dân.

Xe máy xăng vẫn sử dụng được tại hầu hết khu vực ở Hà Nội

Việc thu hẹp phạm vi thí điểm đồng nghĩa với một thực tế rõ ràng: Ở đại đa số các tuyến đường, các quận/huyện còn lại của Hà Nội, xe máy xăng vẫn được sử dụng hoàn toàn thoải mái và không vấp phải bất kỳ quy định hạn chế nào. Đặc biệt trong bối cảnh mùa hè 2026 đang đến gần, khi nhu cầu đi lại dưới thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi sự bền bỉ và tính cơ động cao, xe máy xăng càng chứng minh được sự tối ưu của mình.

Đáng chú ý nhất, xe máy sử dụng động cơ đốt trong sở hữu khả năng hoạt động độc lập, di chuyển quãng đường dài, tiếp nhiên liệu nhanh chóng ở bất cứ đâu giúp người dân giữ được sự chủ động tuyệt đối trong mọi tình huống. Người dùng xe xăng có thể đi làm hằng ngày, chở hàng hóa hay di chuyển liên quận một cách thuận tiện mà không cần thay đổi bất kỳ thói quen nào.

Vùng phát thải thấp không phải là "xóa sổ" xe máy xăng trong khu vực nội thành trong tương lai, mà chỉ nhắm vào việc loại bỏ những chiếc xe đã quá cũ nát, xả khói đen mịt mù và không đạt chuẩn khí thải tối thiểu.

Trong khi đó, Vùng phát thải thấp chính thức đi vào hoạt động toàn diện Chính sách này không nhằm cản trở việc sử dụng xe cá nhân, mà chủ yếu nhắm tới việc hạn chế và dần loại bỏ những chiếc xe máy đã quá cũ, không đạt tiêu chuẩn khí thải tối thiểu (dưới mức Euro 2).

Hàng chục triệu chiếc xe máy xăng đã và đang bán ra thị trường hiện nay vẫn tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Euro 3, chiếm phấn lớn số lượng phương tiện di chuyển tại Hà Nội hiện nay. Việc điều chỉnh chính sách cần có sự quan tâm và chú ý đến đa số người dân đang sử dụng loại xe máy đạt tiêu chuẩn này.

Hiện các thế hệ động cơ xe máy xăng đạt chuẩn từ Euro 3 trên thị trường đều đã được nâng cấp công nghệ buồng đốt, phun xăng điện tử và hệ thống ống xả tối ưu. Do đó, với hàng triệu người dân đang sở hữu các dòng xe máy xăng này, việc lưu thông vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường với lượng khí thải đạt mức tiêu chuẩn CO (carbon monoxide) < 2,0 g/km, và HC (hydrocarbon) < 0,3 g/km.

Do đó, để dư luận thực sự an tâm và cần nhấn mạnh rằng mục tiêu cốt lõi của Vùng phát thải thấp không phải là "xóa sổ" xe máy xăng trong khu vực nội thành trong tương lai, mà chỉ nhắm vào việc loại bỏ những chiếc xe đã quá cũ nát, xả khói đen mịt mù và không đạt chuẩn khí thải tối thiểu.

Người dùng các dòng xe máy xăng hiện đại hoàn toàn có thể gác lại nỗi lo này. Điển hình như các mẫu xe máy xăng hiện tại vốn đã được áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn khí thải Euro 3 từ khi xuất xưởng kể từ năm 2017 như một số dòng xe mới bán ra gần đây (Honda SH, SH Mode, Air Blade...).

Nhiều mẫu xe máy Honda SH, SH Mode, Air Blade... đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3

Trong tương lai, khi Vùng phát thải thấp áp dụng các tiêu chí khắt khe hơn, nền tảng động cơ vốn đã chứng minh được tính thực tế của các hãng xe máy đang bán tại Việt Nam sẽ vẫn dư sức đáp ứng và chỉ cần một số điều chỉnh nhẹ nhàng.

Có thể thấy, những e ngại về việc hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực nội đô đang dần được gỡ bỏ khi lộ trình mới nhất cho thấy sự thấu hiểu và tôn trọng thói quen sinh hoạt của người dân từ phía cơ quan quản lý. Đồng thời, nhu cầu của đa số người dân đang sử dụng xe máy xăng, vốn đã đáp ứng tiêu chuẩn Euro 3, cần được quan tâm nhiều hơn khi số lượng người dùng này không hề ít tại thành phố Hà Nội hiện nay.