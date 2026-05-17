Hàng nghìn người lái mô tô diễu hành quanh thủ đô Moscow, Nga

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Mô tô mùa xuân thường niên lần thứ 14 của thủ đô Moscow và thu hút sự tham gia của hơn 30 câu lạc bộ mô tô cùng hàng chục nghìn người yêu xe phân khối lớn tại Nga.

Từ sáng sớm, đông đảo người yêu xe mô tô đã tập trung tại khu vực Đồi Chim sẻ, Moscow để chuẩn bị cho cuộc diễu hành quy mô lớn qua nhiều tuyến phố trung tâm nằm trên vành đai Sadovoye Koltso. Để phục vụ hoạt động này, chính quyền thành phố đã tạm thời phong tỏa một phần tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Chương trình lễ hội năm nay bao gồm nhiều hoạt động dành cho người lớn, trẻ em và cộng đồng yêu xe mô tô như các màn biểu diễn bắt mắt của các ban nhạc rock Nga nổi tiếng, giao lưu với các xưởng độ xe, gặp gỡ các họa sĩ chuyên về mô tô, bốc thăm trúng thưởng với phần quà đặc biệt là một chiếc xe phân khối lớn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thị trưởng Moscow phụ trách giao thông Maxim Liksutov cho biết mùa xe mô tô năm nay gắn với chủ đề “Năm Đoàn kết các Dân tộc Nga”. Ông Liksutov nhận xét cộng đồng người lái mô tô luôn nổi bật bởi tinh thần đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Đây là điều khiến cộng đồng này khác biệt so với nhiều loại hình giao thông khác. Theo số liệu của chính quyền Moscow, số người sử dụng mô tô tại thủ đô tiếp tục tăng mạnh trong những năm gần đây và hiện có khoảng 130.000 người đăng ký sở hữu mô tô, tăng khoảng 20% so với năm trước

Khu vực trải nghiệm dành cho trẻ em với hoạt động đua xe “chòi chân” trong khuôn khổ Lễ hội Mô tô Moscow 2026.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi người tham gia giao thông nâng cao ý thức lái xe an toàn, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới một mùa xe máy không để xảy ra các tai nạn nghiêm trọng.