Lễ hội trượt tuyết “Grelkafest” 2026 độc đáo với 7 đám cưới trượt tuyết trên núi

Điểm đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội năm nay là Lễ cưới tập thể kèm Lễ đăng ký kết hôn lưu động và một lễ đính hôn được tổ chức ngay trên sân khấu lễ hội.

Mở đầu ấn tượng cho lễ cưới tập thể tại Grelkafest là “Cuộc trượt tuyết cưới”. Trên sườn núi Zelenaya phủ trắng tuyết, 242 vận động viên trượt tuyết và trượt ván tuyết trong trang phục cô dâu - chú rể đã cùng nhau lao xuống dốc, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sôi động hiếm thấy.

Một trong 7 cặp đôi tham gia Lễ cưới tập thể- trượt tuyết trên núi tại Lễ hội Grelkafest

Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại sân khấu chính của lễ hội. Năm nay, bảy cặp đôi đến từ nhiều vùng khác nhau của Nga đã quyết định chính thức hóa mối quan hệ bằng một đám cưới tập thể đặc biệt, diễn ra giữa vùng núi xa xôi của Siberia. Trong tiếng vỗ tay vang dội của đông đảo du khách và người tham gia lễ hội, các cặp đôi ký vào giấy đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

Theo truyền thống của Grelkafest, cô dâu không ném bó hoa mà ném biểu tượng chủ đề của lễ hội. Với chủ đề “Biển và tuyết” của năm nay, một chiếc nhẫn cưới mềm màu xanh lục sáng, to bằng 1 chiếc phao cứu sinh, được ném xuống đám đông. Và thật trùng hợp, chiếc nhẫn rơi đúng vào tay một cô gái. Ngay sau đó, bạn trai cô bước lên sân khấu để cầu hôn trong sự reo hò của khán giả.

Cặp đôi này trở lại Lễ hội để kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Lễ đăng ký kết hôn lưu động lần đầu tiên được tổ chức tại Sheregesh vào năm 2024 - Năm Gia đình của Nga. Từ đó đến nay, Grelkafest đã se duyên cho 16 cặp đôi. Với một vùng núi xa xôi, đây là con số khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm đời sống xã hội và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Nga.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ thủ tục đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước, nghĩa là các cặp đôi đều nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua cổng dịch vụ công. Trong không khí lễ hội vui tươi, hiếm có nơi nào trên thế giới mà các cặp uyên ương có thể tự hào rằng họ đã tổ chức đám cưới trên núi tuyết và được ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Nga Mitya Fomin trực tiếp hát mừng hạnh phúc cho họ.

Năm nay, Lễ hội Grelkafest mang chủ đề “Biển và tuyết”, biến Sheregesh thành một “biển tuyết” thực thụ. Những sườn núi hóa thành bãi biển ngẫu hứng, sân khấu trở thành điểm chụp ảnh độc đáo. Lễ hội còn có các cuộc trượt tuyết hóa trang, những màn trình diễn thể thao - giải trí trên mặt nước và một buổi hòa nhạc sôi động của nữ nhạc sĩ, ca sĩ nhạc pop hiện đại của Nga Klava Koka.

Grelkafest không chỉ là lễ hội mùa đông, mà còn góp phần đưa Sheregesh trở thành “thủ phủ lễ hội trên tuyết” của nước Nga.