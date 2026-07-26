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Honda Civic 2026 trình làng: Bổ sung giả lập sang số S+ Shift và an toàn BSI

Chủ Nhật, 06:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Honda Civic 2026 lộ diện tại thị trường Thái Lan với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý, trong đó nổi bật là hệ thống giả lập chuyển số S+ Shift dành cho phiên bản hybrid e:HEV cùng gói an toàn Honda Sensing được bổ sung cảnh báo điểm mù.

Honda Civic 2026 nâng cấp công nghệ, tập trung vào trải nghiệm lái

Honda vừa trình làng phiên bản Civic 2026 tại Thái Lan với nhiều cải tiến về công nghệ và trang bị. Điểm đáng chú ý nhất nằm trên phiên bản e:HEV RS, khi xe lần đầu được bổ sung hệ thống S+ Shift, cho phép giả lập quá trình chuyển số nhằm mang lại cảm giác lái thể thao hơn, khắc phục phần nào đặc tính tăng tốc liên tục vốn có của hệ truyền động hybrid e-CVT.

honda civic 2026 trinh lang bo sung gia lap sang so s shift va an toan bsi hinh anh 1

Khi kích hoạt chế độ S+ Shift, hệ thống sẽ mô phỏng các cấp số kết hợp âm thanh động cơ và khả năng giảm tốc bằng động cơ (engine braking), giúp người lái có cảm giác gần giống như đang điều khiển xe sử dụng hộp số tự động nhiều cấp.

Ngoài nâng cấp về cảm giác lái, Honda cũng bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù (Blind Spot Information - BSI) cho Civic 2026. Đây là trang bị được nhiều khách hàng mong đợi nhằm tăng mức độ an toàn khi chuyển làn và lưu thông trên đường cao tốc.

honda civic 2026 trinh lang bo sung gia lap sang so s shift va an toan bsi hinh anh 2

Vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ quen thuộc

Honda Civic 2026 tại Thái Lan tiếp tục được phân phối với hai hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L VTEC Turbo kết hợp hộp số CVT, trong khi bản e:HEV RS sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L hoạt động cùng mô-tơ điện theo công nghệ e:HEV của Honda.

honda civic 2026 trinh lang bo sung gia lap sang so s shift va an toan bsi hinh anh 3

Dù không thay đổi đáng kể về sức mạnh, việc bổ sung S+ Shift giúp phiên bản hybrid mang lại trải nghiệm lái thú vị hơn, đặc biệt với những khách hàng chưa quen với đặc tính vận hành của xe hybrid.

Bên cạnh đó, Honda Sensing tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và nay được bổ sung thêm hệ thống cảnh báo điểm mù trên các phiên bản cao cấp.

Malaysia cũng sẽ sớm có xe

Tại Thái Lan, Honda Civic 2026 có nhiều phiên bản với mức giá quy đổi từ khoảng 115.000 RM ( khoảng 740 triệu đồng). Sau màn ra mắt này, giới truyền thông Malaysia cho biết phiên bản nâng cấp của Civic cũng sẽ sớm được giới thiệu tại thị trường nước này.

Việc liên tục cập nhật công nghệ và trang bị giúp Honda Civic duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C, nơi mẫu xe đang đối đầu với các đối thủ như Toyota Corolla Altis, Mazda3 và Hyundai Elantra.

honda civic 2026 trinh lang bo sung gia lap sang so s shift va an toan bsi hinh anh 4

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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