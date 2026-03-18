Honda Civic Type R ra mắt phiên bản cuối cùng mạnh mẽ hơn trước khi “khai tử"

Thứ Tư, 17:00, 18/03/2026
VOV.VN - Trước khi bước sang thế hệ mới, mẫu hot hatch hiệu năng cao Honda - Civic Type R có thể được tung ra một phiên bản đặc biệt cuối cùng với nâng cấp khí động học, khung gầm và hiệu suất. Mẫu xe này nhiều khả năng ra mắt vào năm 2026 và trở thành lời chia tay cho thế hệ hiện tại.

Honda chuẩn bị phiên bản “chia tay” cho Civic Type R hiện tại

Theo các báo cáo từ Nhật Bản, Honda có thể đang phát triển một biến thể mới của Honda Civic Type R nhằm khép lại vòng đời của thế hệ này. Phiên bản đặc biệt được cho là sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, đóng vai trò như “swan song” trước khi thế hệ mới xuất hiện.

Tin đồn xuất hiện sau khi nhiều thị trường châu Âu tung ra các phiên bản “Ultimate Edition”, khiến nhiều người nghĩ rằng dòng Type R sẽ sớm dừng sản xuất. Tuy nhiên, các nguyên mẫu thử nghiệm gần đây cho thấy Honda có thể vẫn còn một bất ngờ dành cho người hâm mộ.

Một trong những manh mối rõ ràng nhất là mẫu prototype do Honda Racing Corporation (HRC) phát triển được trưng bày tại sự kiện Tokyo Auto Salon. Mẫu xe này được xem như bản xem trước cho phiên bản thương mại trong tương lai. Trong bản dựng, dải đèn LED sắc nét và hình dạng cản xe được sửa đổi được chuyển sang phiên bản sedan, mang đến cho mẫu xe hybrid trong hình dung một tỷ lệ cân đối, thanh thoát hơn và có thể nói là hấp dẫn hơn.

Honda đã tiết lộ thế hệ Civic tiếp theo sẽ sử dụng kiến ​​trúc được cải tiến, giúp giảm 90 kg so với mẫu xe hiện tại và hứa hẹn độ cứng vững cấu trúc cao hơn, cùng với khả năng phản hồi lái nhạy bén hơn và khả năng xử lý ổn định hơn.

Thiết kế khí động học góc cạnh và nâng cấp khung gầm

So với bản tiêu chuẩn, nguyên mẫu HRC của Honda Civic Type R có thiết kế khí động học mạnh mẽ hơn. Xe sở hữu cản trước mới với các khe hút gió lớn hơn, vòm bánh trước mở rộng có khe thoát gió, ốp sườn thể thao, bộ khuếch tán gió sau lớn hơn và cánh gió sau nổi bật.

Về hệ thống truyền động, Honda đang chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của hệ thống hybrid tự sạc e:HEV. Hệ thống này kết hợp động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít với hai động cơ điện, và công ty kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất nhiên liệu khoảng 30%, cùng với hiệu năng tổng thể mạnh mẽ hơn. Civic cũng sẽ áp dụng hệ thống “Honda S+ Shift” lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu coupe Prelude .

Những thay đổi này được thiết kế nhằm tăng lực ép xuống mặt đường và cải thiện khả năng vận hành trên đường đua. Honda cũng cho biết mẫu xe vẫn đang trong quá trình phát triển và có thể được tinh chỉnh thêm về hệ thống khung gầm để nâng cao khả năng xử lý.

Khoảng 60% linh kiện của Civic sẽ được dùng chung với các mẫu xe sắp ra mắt khác, bao gồm HR-V, CR-V và Accord. Ý tưởng rất đơn giản: cắt giảm chi phí nghiên cứu và phát triển, đồng thời đẩy nhanh thời gian đưa các mẫu xe mới ra thị trường.

Giá bán có thể lên tới hơn 63.000 USD

Một số nguồn tin tại Nhật Bản cho biết phiên bản cao cấp nhất của Honda Civic Type R có thể được bán với giá khoảng 10 triệu yên (khoảng 63.400 USD, 1,7 tỷ đồng) tại thị trường nội địa. Mức giá này cao hơn đáng kể so với bản Type R tiêu chuẩn hiện nay tại Nhật Bản, vốn có giá khởi điểm khoảng 4.997.300 yên. Ngay cả phiên bản Racing Black Package cũng chỉ khoảng 6.179.000 yên.

Ở thị trường Mỹ, mẫu xe đời 2026 hiện đã có giá khởi điểm 46.895 USD, dù không có nhiều thay đổi về thiết kế hay kỹ thuật. Nếu các tin đồn chính xác, phiên bản cuối cùng của thế hệ FL5 có thể trở thành biến thể Civic Type R đắt nhất từng được bán.

Honda Civic thế hệ thứ 12 dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, với phiên bản năm 2027 hoặc 2028. Khi đó, nó sẽ phải đối mặt với một nhóm đối thủ quen thuộc, dẫn đầu là Toyota Corolla cùng với Hyundai Elantra, Kia K4 và Mazda3. 

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Honda bất ngờ "khai tử" 3 mẫu xe điện trước ngày sản xuất

VOV.VN - Honda vừa đưa ra quyết định gây bất ngờ khi huỷ bỏ 3 mẫu xe điện mới gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV, chỉ vài tháng trước khi dự kiến sản xuất. Động thái này nằm trong quá trình tái cấu trúc chiến lược xe điện của hãng nhằm đối phó với khó khăn tài chính và sự chững lại của thị trường EV.

Xung đột ở Iran khiến ngành ô tô toàn cầu chao đảo vì giá dầu và chuỗi cung ứng

VOV.VN - Căng thẳng leo thang liên quan đến xung đột tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về những tác động dây chuyền đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Giá dầu tăng, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và chi phí logistics leo thang có thể khiến giá xe mới tăng và chuỗi cung ứng tiếp tục chịu áp lực

Xe MPV hạng sang - Mercedes VLE chính thức ra mắt với màn hình 31 inch

VOV.VN - Mercedes-Benz vừa giới thiệu mẫu MPV điện hoàn toàn mới mang tên Mercedes VLE, được hãng định vị như một “limousine cỡ lớn” trong phân khúc minivan. Xe sở hữu nội thất sang trọng kiểu khoang máy bay riêng, màn hình giải trí khổng lồ 31,3 inch và phạm vi hoạt động có thể vượt 700 km mỗi lần sạc.

