Honda quay xe với EV, chấp nhận chịu tổn thất hàng tỷ USD

Honda chuyển hướng mạnh sang Hybrid sau cú sốc EV

Theo báo cáo mới, Honda đang thực hiện cuộc “đại tu” chiến lược sản phẩm toàn cầu khi nhu cầu xe điện chững lại và các dự án EV trước đây gây áp lực tài chính lớn. Hãng được cho là đã phải ghi nhận khoản lỗ liên quan đến xe điện lên tới gần 10 tỷ USD, buộc kế hoạch phát triển EV phải thu hẹp đáng kể.

Trong định hướng mới, Honda xác nhận sẽ tung ra 15 mẫu Hybrid thế hệ mới trên toàn cầu trước năm 2030, tập trung chủ yếu vào thị trường Bắc Mỹ. Hãng cũng đầu tư mạnh vào hệ truyền động Hybrid thế hệ tiếp theo với mục tiêu cải thiện hơn 10% mức tiết kiệm nhiên liệu và giảm khoảng 30% chi phí sản xuất so với công nghệ hiện tại.

Bên cạnh đó, Honda còn phát triển hệ dẫn động AWD điện mới nhằm tăng khả năng vận hành cho các mẫu SUV Hybrid tương lai. Các nhà máy tại Bắc Mỹ cũng sẽ được điều chỉnh để ưu tiên sản xuất xe Hybrid và động cơ đốt trong thay vì EV thuần điện.

Chuyển hướng bằng việc ra mắt loạt xe mới Hybrid

Điểm đáng chú ý nhất trong buổi công bố là hai mẫu prototype hoàn toàn mới gồm một sedan fastback và một SUV Hybrid. Dù Honda chưa xác nhận tên gọi chính thức, nhiều nguồn tin nhận định đây chính là bản xem trước của thế hệ mới Honda Accord và Acura RDX.

Mẫu sedan sở hữu thiết kế fastback thể thao với kiểu dáng thấp, thân xe kéo dài và phong cách hiện đại hơn đáng kể so với Accord hiện hành, các đường nét sắc sảo, đèn LED mỏng và một lượng nhỏ ốp nhựa đen. Trong khi đó, mẫu SUV mang nhiều đường nét quen thuộc của Acura RDX nhưng được tinh chỉnh theo hướng cao cấp và khí động học hơn.

Honda cho biết cả hai mẫu xe sẽ bước vào giai đoạn sản xuất thương mại trong vòng hai năm tới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm duy trì doanh số trong bối cảnh hãng đã tạm dừng hoặc hủy nhiều dự án EV trước đó.

Honda chưa từ bỏ EV nhưng sẽ đi chậm hơn

Dù xoay trục sang Hybrid, Honda khẳng định, hãng chưa từ bỏ mục tiêu điện hóa hoàn toàn trong tương lai. Mục tiêu dài hạn đến năm 2040 vẫn là chỉ bán xe EV và fuel-cell tại nhiều thị trường lớn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Hybrid được xem là giải pháp thực tế hơn khi nhu cầu xe điện toàn cầu đang giảm tốc.

Ngoài việc hoãn dự án nhà máy EV trị giá 11 tỷ USD tại Canada, Honda cũng được cho là đang kéo dài vòng đời của nhiều mẫu xe hiện tại để tối ưu chi phí phát triển.