中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Honda quay xe với EV, chấp nhận chịu tổn thất hàng tỷ USD

Thứ Sáu, 07:00, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda vừa công bố chiến lược mới đặt công nghệ Hybrid làm trung tâm sau khi khoản đầu tư xe điện khiến hãng chịu tổn thất hàng tỷ USD. Đồng thời, thương hiệu Nhật Bản cũng hé lộ hai mẫu concept mới được cho là thế hệ kế tiếp của Accord và Acura RDX, dự kiến ra mắt trong vòng hai năm tới.

Honda chuyển hướng mạnh sang Hybrid sau cú sốc EV

Theo báo cáo mới, Honda đang thực hiện cuộc “đại tu” chiến lược sản phẩm toàn cầu khi nhu cầu xe điện chững lại và các dự án EV trước đây gây áp lực tài chính lớn. Hãng được cho là đã phải ghi nhận khoản lỗ liên quan đến xe điện lên tới gần 10 tỷ USD, buộc kế hoạch phát triển EV phải thu hẹp đáng kể. 

Trong định hướng mới, Honda xác nhận sẽ tung ra 15 mẫu Hybrid thế hệ mới trên toàn cầu trước năm 2030, tập trung chủ yếu vào thị trường Bắc Mỹ. Hãng cũng đầu tư mạnh vào hệ truyền động Hybrid thế hệ tiếp theo với mục tiêu cải thiện hơn 10% mức tiết kiệm nhiên liệu và giảm khoảng 30% chi phí sản xuất so với công nghệ hiện tại.  

honda quay xe voi ev, chap nhan chiu ton that hang ty usd hinh anh 1

Bên cạnh đó, Honda còn phát triển hệ dẫn động AWD điện mới nhằm tăng khả năng vận hành cho các mẫu SUV Hybrid tương lai. Các nhà máy tại Bắc Mỹ cũng sẽ được điều chỉnh để ưu tiên sản xuất xe Hybrid và động cơ đốt trong thay vì EV thuần điện.

Chuyển hướng bằng việc ra mắt loạt xe mới Hybrid

Điểm đáng chú ý nhất trong buổi công bố là hai mẫu prototype hoàn toàn mới gồm một sedan fastback và một SUV Hybrid. Dù Honda chưa xác nhận tên gọi chính thức, nhiều nguồn tin nhận định đây chính là bản xem trước của thế hệ mới Honda Accord và Acura RDX.  

Mẫu sedan sở hữu thiết kế fastback thể thao với kiểu dáng thấp, thân xe kéo dài và phong cách hiện đại hơn đáng kể so với Accord hiện hành, các đường nét sắc sảo, đèn LED mỏng và một lượng nhỏ ốp nhựa đen. Trong khi đó, mẫu SUV mang nhiều đường nét quen thuộc của Acura RDX nhưng được tinh chỉnh theo hướng cao cấp và khí động học hơn.

honda quay xe voi ev, chap nhan chiu ton that hang ty usd hinh anh 2
honda quay xe voi ev, chap nhan chiu ton that hang ty usd hinh anh 3

Honda cho biết cả hai mẫu xe sẽ bước vào giai đoạn sản xuất thương mại trong vòng hai năm tới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm duy trì doanh số trong bối cảnh hãng đã tạm dừng hoặc hủy nhiều dự án EV trước đó.  

Honda chưa từ bỏ EV nhưng sẽ đi chậm hơn

Dù xoay trục sang Hybrid, Honda khẳng định, hãng chưa từ bỏ mục tiêu điện hóa hoàn toàn trong tương lai. Mục tiêu dài hạn đến năm 2040 vẫn là chỉ bán xe EV và fuel-cell tại nhiều thị trường lớn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Hybrid được xem là giải pháp thực tế hơn khi nhu cầu xe điện toàn cầu đang giảm tốc.  

Ngoài việc hoãn dự án nhà máy EV trị giá 11 tỷ USD tại Canada, Honda cũng được cho là đang kéo dài vòng đời của nhiều mẫu xe hiện tại để tối ưu chi phí phát triển.  

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Honda Honda Accord Acura RDX xe hybrid xe điện Honda EV SUV hybrid sedan hybrid ô tô Nhật Bản honda từ bỏ xe điện Honda quay xe với EV Honda chuyển hướng sang xe hybrid
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách
Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách

VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách

Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách

VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng
10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn