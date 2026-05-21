Những lưu ý đối với người dùng chuyển từ xăng A92 và A95 sang E10

Theo quy định tại Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 sẽ được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc đối với các phương tiện sử dụng động cơ xăng. Theo đó xăng không chì (đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ phù hợp cho các dòng xe máy đời cũ.

Tuy nhiên điều này lại khiến không ít người dùng lo ngại về việc trong bình vẫn còn xăng khoáng nhưng phải đổ thêm E10, liệu có cần xả sạch bình nhiên liệu cũ trước khi đổ nhiên liệu xăng E10 vào? Các xe đời cũ có tương thích được không?

Các hãng xe, hãng nhiên liệu và chuyên gia kỹ thuật cho biết việc trộn hai loại này trong cùng bình nhiên liệu không phải vấn đề lớn ảnh đối với các dòng xe hiện đại. Chúng ta có thể hiểu đơn giản xăng E10 là loại nhiên liệu chứa tối đa 10% ethanol và khoảng 90% xăng khoáng truyền thống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân E10 vốn đã là một hỗn hợp nhiên liệu.

Do đó khi đổ xăng E10 vào bình đang còn xăng khoáng truyền thống (xăng A92 hoặc A95) thì hai loại nhiên liệu này sẽ tự hòa trộn trong quá trình xe vận hành. Các hãng xe cho biết, chỉ cần dòng xe đó sử dụng được xăng E10, thì việc trong bình xe còn lại một ít xăng khoáng truyền thống và đổ thêm E10 vào sẽ không có vấn đề gì. Vì về bản chất, khi bị pha trộn, lượng xăng khoáng còn trong xe cũng bị pha loãng hơn rất nhiều so với một bình chứa đầy E10.

Theo Cẩm nang Xăng sinh học do Bộ Công Thương ban hành, đối với xe có thiết kế phun xăng điện tử và chế hoà khí thì có thể sử dụng xăng sinh học lẫn với nhiên liệu xăng thông thường mà không cần phải điều chỉnh lại hệ thống hay lượng nhiên liệu cung cấp.

Xe xăng đời cũ có dùng được E10 hay không?

Khi Việt Nam chuẩn bị triển khai rộng rãi xăng E10 từ ngày 1/6/2026, một trong những lo ngại lớn nhất của người dùng là liệu các dòng xe xăng đời cũ có thể sử dụng loại nhiên liệu này hay không.

Chuyên gia cho biết các xe xăng truyền thống đời cũ có thể dùng, nhưng không phải xe nào cũng phù hợp tuyệt đối. Việc này phụ thuộc ở tuổi đời xe, thiết kế hệ thống nhiên liệu và tình trạng vận hành thực tế của phương tiện.

Xăng E10 chứa là 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Trong khi đó xăng khoáng truyền thống gần như không có cồn, ethanol lại có đặc tính hóa học khác biệt như hút ẩm mạnh hơn, có tính dung môi cao hơn, dễ tác động tới vật liệu cao su hoặc nhựa đời cũ.

Đối với các xe đời cũ, gioăng cao su hoặc hệ thống nhiên liệu có thể không được thiết kế để hoạt động với xăng ethanol. Nhiều xe đời cũ sử dụng gioăng cao su tự nhiên, ống dẫn nhiên liệu vật liệu cũ, phớt chưa thiết kế cho nhiên liệu sinh học. Vì vậy, việc dùng loại xăng E10 về lâu dài có thể khiến các bộ phận gặp hiện tượng bị phồng nở, chai cứng, nứt hoặc xuống cấp, lão hoá nhanh hơn.

Tại Việt Nam, không phải mọi xe đời cũ nào đều “dị ứng” với E10. Thực tế, nhiều mẫu ô tô và xe máy sản xuất từ khoảng 10–15 năm trước đây vẫn có thể sử dụng E10 nếu hệ thống nhiên liệu còn đáp ứng tốt, gioăng và ống dẫn chưa lão hóa. Đặc biệt, các mẫu xe được trang bị phun xăng điện tử, ECU điều khiển điện tử, tiêu chuẩn khí thải hiện đại hơn thì có thể sử dụng xăng này.

Do vậy trước khi chuyển đổi sang xăng E10, chủ xe cần tham khảo thông tin về loại xăng mà xe tương thích qua hướng dẫn sử dụng, hoặc hỏi thông tin này ở đại lý của hãng xe, những người có chuyên môn hiểu biết về động cơ xe qua các thời kỳ

Với những chủ xe đi ít hoặc xe không rõ ràng việc khuyến cáo dùng E10, có thể mua thêm các loại phụ gia chống tách nước để trộn chung khi sử dụng. Đồng thời, trước khi sử dụng E10 có thể xả sạch bình cũ, thay các loại lọc nhiên liệu.

Thêm vào đó, trong quá trình sử dụng, các chủ xe đời cũ cũng cần chú ý kiểm tra hệ thống nhiên liệu định kỳ, thay gioăng hoặc ống dẫn đã lão hóa, vệ sinh bình xăng và kim phun, thay lọc nhiên liệu đúng hạn.

Tác dụng của xăng E10 đối với môi trường

Ethanol là loại cồn nhiên liệu được sản xuất từ nguyên liệu sinh khối như mía, sắn, ngô hoặc các sản phẩm nông nghiệp khác. Đây được xem là nguồn nhiên liệu tái tạo, giúp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và có tác dụng đặc biệt với việc hạn chế phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Việc chuyển sang E10 không phải quyết định mang tính đột ngột. Trên thực tế, nhiều quốc gia đã sử dụng xăng pha ethanol từ nhiều năm trước như một phần trong chiến lược giảm phát thải carbon và hướng tới giao thông bền vững. Trong bối cảnh các đô thị lớn tại Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM… đang phải hàng ngày gồng chịu áp lực lớn từ ô nhiễm không khí và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, E10 được xem là bước chuyển tiếp khá quan trọng trước khi tiến tới các giải pháp xanh hơn như Hybrid hoặc xe điện.

Nhìn dưới góc độ kinh tế, E10 thường có giá bán thấp hơn xăng 95 do được pha ethanol sinh học. Với những người thường xuyên di chuyển như tài xế dịch vụ, xe công nghệ hoặc kinh doanh vận tải thì mức chênh lệch vài trăm đồng đến vài nghìn đồng mỗi lít có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể theo thời gian dài sử dụng.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng động cơ sử dụng E10 cũng có xu hướng cháy sạch hơn, giảm muội carbon tích tụ trong buồng đốt nếu xe vận hành và được bảo dưỡng đúng cách.