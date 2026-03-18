中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng

Thứ Tư, 06:00, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu cruiser cỡ trung Honda Rebel 500 2026 vừa được cập nhật tại Malaysia với màu sơn mới Matte Gun Powder Black Metallic. Xe giữ nguyên cấu hình kỹ thuật so với đời trước và tiếp tục được bán với giá đề xuất 33,899 RM (khoảng 225 triệu đồng).

Honda Rebel 500 2026 có màu sơn mới, giá không đổi

Phiên bản 2026 Honda Rebel 500 tại Malaysia chỉ nhận nâng cấp nhẹ về diện mạo với màu sơn Matte Gun Powder Black Metallic. Ngoài thay đổi này, toàn bộ thông số và trang bị của mẫu cruiser cỡ trung vẫn được giữ nguyên như đời trước.

Mức giá đề xuất của xe được giữ ở 33.899 RM (tương đương khoảng 225 triệu đồng). Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý chính hãng của Boon Siew Honda Malaysia từ cuối tháng 3/2026.

Rebel 500 vốn là dòng cruiser hướng đến người mới chơi mô tô phân khối lớn, với thiết kế thấp, tư thế lái thoải mái và phong cách tối giản đậm chất bobber.

Động cơ 471 cc, công suất gần 46 mã lực

Sức mạnh của Rebel 500 đến từ khối động cơ hai xi-lanh song song dung tích 471 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp cùng bộ Assist & Slipper Clutch.

Khối máy sản sinh công suất 45,59 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút, được tinh chỉnh để tăng lực kéo ở dải tua thấp, phù hợp phong cách cruiser.

Về hệ thống treo, xe sử dụng phuộc trước ống lồng không điều chỉnh, trong khi phía sau là cặp giảm xóc Showa bình dầu rời có thể chỉnh preload. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn trước và sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Thiết kế cruiser thấp, yên 690 mm

Rebel 500 sử dụng mâm 16 inch cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp kích thước 130/90 phía trước và 150/80 phía sau. Chiều cao yên chỉ 690 mm, giúp người lái dễ chống chân và điều khiển xe.

Trọng lượng xe khoảng 190 kg, trong khi bình xăng có dung tích 11,2 lít. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều là đèn LED.

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình LCD tròn đường kính 100 mm với nền âm bản, hiển thị các thông tin như tốc độ, vị trí số và mức tiêu thụ nhiên liệu.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Sau hơn 40 năm tham gia thị trường Việt Nam, Honda đã đạt được nhiều thành tựu cả về kinh doanh và hoạt động xã hội. Nhân dịp này, hãng cũng giới thiệu hai phiên bản xe Air Blade đặc biệt thông qua sự hợp tác cùng Marvel.

VOV.VN - Harley-Davidson RMCR Concept với thân xe làm từ sợi carbon và phong cách café racer đậm chất thể thao. Mẫu xe sử dụng động cơ Revolution Max 1.250cc, cho thấy tham vọng làm mới hình ảnh thương hiệu bằng một hướng đi hiện đại và trẻ trung hơn.

VOV.VN - Honda X-ADV 2026 vừa có bản nâng cấp tại thị trường Malaysia với loạt màu sơn mới và giá bán bắt đầu từ 70.999 RM (khoảng 470 triệu đồng). Bên cạnh diện mạo tươi mới, xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và trang bị như phiên bản trước, hướng tới trải nghiệm lái linh hoạt trong đa địa hình.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
Ô tô
Xe máy
Tư vấn