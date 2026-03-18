Honda Rebel 500 2026 ra mắt màu mới tại Malaysia, giá khoảng 225 triệu đồng

Honda Rebel 500 2026 có màu sơn mới, giá không đổi

Phiên bản 2026 Honda Rebel 500 tại Malaysia chỉ nhận nâng cấp nhẹ về diện mạo với màu sơn Matte Gun Powder Black Metallic. Ngoài thay đổi này, toàn bộ thông số và trang bị của mẫu cruiser cỡ trung vẫn được giữ nguyên như đời trước.

Mức giá đề xuất của xe được giữ ở 33.899 RM (tương đương khoảng 225 triệu đồng). Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý chính hãng của Boon Siew Honda Malaysia từ cuối tháng 3/2026.

Rebel 500 vốn là dòng cruiser hướng đến người mới chơi mô tô phân khối lớn, với thiết kế thấp, tư thế lái thoải mái và phong cách tối giản đậm chất bobber.

Động cơ 471 cc, công suất gần 46 mã lực

Sức mạnh của Rebel 500 đến từ khối động cơ hai xi-lanh song song dung tích 471 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp cùng bộ Assist & Slipper Clutch.

Khối máy sản sinh công suất 45,59 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút, được tinh chỉnh để tăng lực kéo ở dải tua thấp, phù hợp phong cách cruiser.

Về hệ thống treo, xe sử dụng phuộc trước ống lồng không điều chỉnh, trong khi phía sau là cặp giảm xóc Showa bình dầu rời có thể chỉnh preload. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn trước và sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Thiết kế cruiser thấp, yên 690 mm

Rebel 500 sử dụng mâm 16 inch cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp kích thước 130/90 phía trước và 150/80 phía sau. Chiều cao yên chỉ 690 mm, giúp người lái dễ chống chân và điều khiển xe.

Trọng lượng xe khoảng 190 kg, trong khi bình xăng có dung tích 11,2 lít. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều là đèn LED.

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình LCD tròn đường kính 100 mm với nền âm bản, hiển thị các thông tin như tốc độ, vị trí số và mức tiêu thụ nhiên liệu.