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Honda Vario 125 ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam

Thứ Tư, 18:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp năm 2027 cho Vario 125 với diện mạo thể thao hơn và tùy chọn màu mới, đặc biệt là cập nhật động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Honda Vario 125 phiên bản năm 2027 được thiết kế đậm chất đường phố với diện mạo thể thao hơn. Xe lần đầu bổ sung phiên bản Street với trang bị ghi đông trần. Cùng với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, xe giúp cân bằng giữa phong cách thể thao nổi bật và tính tiện dụng cho cuộc sống hàng ngày.

honda vario 125 ra mat phien ban moi tai viet nam hinh anh 1

Thiết kế của Vario 125 mới tiếp tục ghi dấu ấn với diện mạo thể thao, nổi bật với những đường nét góc cạnh sắc sảo, cùng với sàn để chân dạng phẳng giúp tối ưu không gian sử dụng. Xe được tối ưu thiết kế với hai phiên bản Đặc biệt và Street. Trong đó, phiên bản đặc biệt được phối màu hiện đại và lớp sơn nhám cao cấp, trong khi bản Street lấy cảm hứng từ phong cách đường phố hiện đại, mang lại tư thế ngồi tự nhiên và thoải mái.

Honda Vario 125 mới sở hữu hệ thống đèn LED hiện đại với nhận diện chữ V hoàn toàn mới, phanh đĩa trước lượn sóng, bộ vành thiết kế thể thao cùng lốp không săm, xe còn được bố trí móc treo đa năng phía trước để tăng tính tiện nghi.

honda vario 125 ra mat phien ban moi tai viet nam hinh anh 2

Một trong những nâng cấp mạnh trên Vario 125 chính là cụm động cơ 125cc nay đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, với khả năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giúp giảm tiếng ồn và mức tiêu hao nhiên liệu.

Tiện nghi trên Honda Vario 125 cũng rất đáng chú ý với cụm đồng hồ LCD toàn phần, hộc đựng đồ rộng rãi với dung tích tới 18 lít cho phép chứa 1 mũ bảo hiểm nửa đầu, cổng sạc USB được nâng cấp lên loại C. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart key quen thuộc của Honda, cùng với hệ thống phanh kết hợp CBS, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát khi giảm tốc.

HVN sẽ bắt đầu bán mẫu Vario 125 mới tại các Cửa hàng Bán Xe máy và Dịch vụ do Honda Uỷ nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ tháng 8/2026.

Những hình ảnh mẫu xe Honda Vario 125 vừa ra mắt:

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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