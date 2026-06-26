Honda Việt Nam mở bán mẫu xe máy điện UC3, tặng ngay 22 triệu đồng

Việc mở bán mở bán mẫu xe máy điện Honda UC3, đồng thời triển khai hệ thống trạm sạc pin là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện của Honda Việt Nam, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam.

Kế thừa những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín thương hiệu Honda trong suốt nhiều thập kỷ - bao gồm chất lượng vượt trội, độ an toàn cao và độ bền bỉ đáng tin cậy - HVN tiếp tục đưa những chuẩn mực ấy vào thế hệ phương tiện xe máy điện mới. Với sự đầu tư bài bản cùng nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cơ sở hạ tầng, HVN không chỉ mang đến các mẫu xe điện chất lượng cao, an toàn với dịch vụ tận tâm, mà còn tạo điều kiện giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn thông qua mức giá hợp lý.

Qua đó, HVN kỳ vọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi sang các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, từng bước hiện thực hóa tương lai giao thông xanh và bền vững tại Việt Nam.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện mới ra mắt vào tháng 1/2026, được xác định là một bước trong chiến lược điện hóa xe hai bánh của Honda Việt Nam, xe sẽ bán chính thức từ tháng 6/2026.

Honda UC3 - Giải pháp di chuyển thông minh, đồng hành cùng nhịp sống đô thị hiện đại

Honda UC3 là mẫu xe máy điện cao cấp với thiết kế hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, nổi bật với các đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe, phần đuôi vòm cong đặc trưng và hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang. Đồng thời, Honda UC3 còn được trang bị hàng loạt công nghệ và tiện ích vượt trội: Mô tơ điện mạnh mẽ, công suất khoảng 6,0 kW, tốc độ tối đa 82 km/h, khả năng tăng tốc tương đương xe xăng 160cc; Pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km/lần sạc; Trang bị phanh tái sinh, phanh kết hợp CBS, 3 chế độ lái (Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi; Màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, hỗ trợ định vị và nghe gọi qua Bluetooth; Hệ thống SMART Key, hộc chứa đồ rộng 26 lít và cổng sạc USB loại C; Đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh với bộ sạc 1.200W đi kèm, sạc nhanh 0 – 100% trong khoảng 4 giờ và 20% - 80% trong khoảng 2 giờ.

Đồng thời, từ ngày 26/6/2026, xe máy điện Honda UC3 với 2 phiên bản và 3 màu sắc sẽ chính thức được mở bán thông qua 83 HEAD Kinh doanh xe điện (danh sách được cập nhật trên website) tại 20 tỉnh thành phố, với mức giá bán lẻ đề xuất như sau:

Đặc biệt, nhằm góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển đổi xanh của Chính phủ Việt Nam, phù hợp với cam kết dài hạn của HVN trong việc phát triển giao thông bền vững và thân thiện với môi trường; đồng thời, hỗ trợ các khách hàng luôn tin yêu và ủng hộ Honda có thêm cơ hội tiếp cận và sở hữu các sản phẩm xe máy điện an toàn, chất lượng cao, dịch vụ tốt với mức giá hợp lý, HVN triển khai chương trình giá kích cầu đặc biệt dành cho khách hàng mua xe máy điện Honda UC3 (tương đương tặng voucher bằng tiền trị giá 22 triệu đồng) từ ngày mở bán với mức giá hấp dẫn như trên.

Ngoài ra, HVN còn áp dụng chính sách trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng (tương đương từ 196.000 đồng/tháng) dành cho khách hàng mua xe máy điện Honda UC3, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đồng thời, chương trình Thu xe cũ, đổi xe mới cũng được triển khai nhằm mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu nâng cấp phương tiện, bao gồm hoạt động hỗ trợ thẩm định, định giá xe theo các điều kiện áp dụng và tư vấn các dòng xe phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đây là một trong những nỗ lực của HVN nhằm đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tiếp cận các giải pháp di chuyển hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài về độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm và tính ổn định khi vận hành (chi tiết vui lòng liên hệ các HEAD để được tư vấn).

Honda UC3 được trang bị mô-tơ điện tích hợp trực tiếp tại bánh sau với công suất tối đa 6,0 kW (khoảng 8 mã lực). Xe có khả năng tăng tốc tương đương các dòng xe tay ga 160cc và đạt tốc độ tối đa 80 km/h.

Đáng chú ý, HVN phối hợp cùng hệ thống HEAD Kinh doanh xe điện tiên phong triển khai chính sách mua lại xe máy điện Honda UC3 trong vòng 3 năm, khi đáp ứng các điều kiện về giấy tờ, bảo dưỡng, ngoại quan và tình trạng vận hành. Giá trị mua lại được xác định minh bạch dựa trên các tiêu chí như quãng đường đã đi, tuổi đời xe, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng phụ tùng thực tế.

Hiện tại, Honda UC3 được bảo hành 3 năm và không giới hạn quãng đường sử dụng. Còn đối với pin sẽ bảo hành 2 năm và gia hạn thêm 1 năm đối với khách hàng thực hiện đầy đủ việc kiểm tra pin định kỳ theo lịch trình tiêu chuẩn.

Ngoài ra, khách hàng mua xe trong 2 tháng đầu mở bán sẽ được tặng thẻ cứu hộ miễn phí ZuttoRide 1 năm, bao gồm hỗ trợ cứu hộ và vận chuyển xe trong trường hợp khẩn trên phạm vi toàn quốc với chi tiết các quyền lợi như sau:

Hỗ trợ cứu hộ tại địa điểm khách hàng yêu cầu trong trường hợp xe gặp sự cố trên đường (miễn phí trong phạm vi 50 km tính từ địa điểm cứu hộ, ngoài phạm vi trên, khách hàng thanh toán phụ phí theo quy định của ZuttoRide).

Hỗ trợ vận chuyển xe đến HEAD gần nhất hoặc địa điểm theo yêu cầu của khách hàng trong trường hợp không thể khắc phục sự cố tại chỗ do hạn chế về thiết bị hoặc kỹ thuật.

Honda triển khai hệ thống trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) tại các thành phố lớn

Song song với việc ra mắt những mẫu xe điện chất lượng cao, an toàn cùng dịch vụ tận tâm, HVN đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái xe điện thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, bao gồm hợp tác với các đối tác bên ngoài và tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho khách hàng.

Hệ thống Trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp và ưu tiên triển khai tại các HEAD Kinh doanh xe điện tại Hà Nội, TP.HCM và kế hoạch từng bước mở rộng sang các thành phố khác. Thông tin triển khai cụ thể như sau:

- Mẫu xe áp dụng: Xe máy điện Honda UC3 và các dòng xe tương lai.

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng mẫu xe máy điện Honda UC3 và các dòng xe tương lai.

- Công nghệ: Sử dụng công nghệ tiêu chuẩn quốc tế CHAdeMO với công suất 1200w/đầu sạc.

- Phương thức: Khách hàng sẽ đăng ký sử dụng và thanh toán qua ứng dụng MyHonda+.

- Phí sạc pin: 7.020 đồng/điểm sạc (bao gồm thuế GTGT 8%).

- Địa điểm: Tại các HEAD Kinh doanh xe điện (danh sách cụ thể được cập nhật trên website).

- Thời gian vận hành: Bắt đầu từ ngày 26/06/2026 tại Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh thành khác.

Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin Trạm sạc pin, thanh toán và quản lý dịch vụ trên ứng dụng MyHonda+.

Honda UC3 được coi như bước tiến chiến lược của Honda Việt Nam trong kỷ nguyên "xanh" hóa phương tiện cá nhân, được định vị là dòng xe máy điện trung cấp, nằm giữa ICON e: và CUV e:.

Đồng thời, nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp xe máy điện Honda, cũng như góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh, bền vững tại Việt Nam, HVN triển khai chuỗi hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng trong năm 2026 và đầu năm 2027 với 02 hoạt động chính sau đây: Chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử xe máy điện và Chương trình “Honda e:Hub - Trải nghiệm 7 ngày miễn phí tại nhà với Xe máy điện Honda”.

Chương trình bắt đầu từ tháng 6/2026 dành cho Honda CUV e: và mà từ tháng 7/2026 dành cho Honda UC3, tại Hà Nội và TP.HCM. (Link đăng ký: https://forms.gle/8dxxwvTpasT12HQW8).

Hướng tới mục tiêu “Trung hòa carbon vào năm 2050”, HVN sẽ tiếp tục mở rộng danh mục xe điện song song với việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sạc và đổi pin, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển điện tại Việt Nam. Thông qua đó, HVN mong muốn lan tỏa “niềm vui tự do di chuyển” đến với mọi khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống xanh và kiến tạo một tương lai bền vững cho xã hội.