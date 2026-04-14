Hyundai chính thức ra mắt thương hiệu Ioniq tại Trung Quốc

Thứ Ba, 06:00, 14/04/2026
VOV.VN - Hyundai đã chính thức đưa thương hiệu xe điện Ioniq vào Trung Quốc - thị trường EV lớn nhất thế giới, đồng thời giới thiệu hai mẫu concept Venus và Earth, đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái xe điện và tăng sức cạnh tranh tại thị trường đầy tiềm năng này.

Hyundai đẩy mạnh chiến lược xe điện tại Trung Quốc

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai Motor Company vừa công bố ra mắt chính thức thương hiệu xe điện IONIQ tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa toàn cầu. Động thái này nhằm giúp Hyundai tăng hiện diện tại thị trường xe năng lượng mới (NEV) lớn nhất thế giới. 

Hiện tại, Hyundai chỉ đang phân phối số lượng hạn chế các mẫu xe điện tại Trung Quốc, trong đó có Ioniq 5 N và một số dòng xe khác, nên việc mở rộng thương hiệu Ioniq được xem là bước đi cần thiết để cạnh tranh với các hãng nội địa. 

Không chỉ dừng lại ở việc bán xe, Hyundai cho biết Ioniq tại Trung Quốc sẽ phát triển thành một hệ sinh thái di chuyển thông minh, tập trung vào công nghệ, dịch vụ và trải nghiệm người dùng phù hợp với khách hàng bản địa. 

Hai concept Venus và Earth định hình tương lai Ioniq tại Trung Quốc

Cùng với sự kiện ra mắt, Hyundai đã giới thiệu hai mẫu concept hoàn toàn mới gồm Venus (sedan) và Earth (SUV). Đây là những mẫu xe được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, đồng thời hé lộ định hướng thiết kế tương lai của dòng Ioniq. 

“Bắt đầu với hai mẫu xe concept được ra mắt lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc khách hàng Trung Quốc và cam kết chân thành của chúng tôi đối với thị trường này. Được xây dựng trên những nguyên tắc không thỏa hiệp về an toàn và chất lượng đẳng cấp thế giới của Ioniq, chúng tôi sẽ sớm cho ra mắt các mẫu xe sản xuất hàng loạt kết hợp hoàn hảo giữa trải nghiệm lái thông minh và không gian nội thất thông minh mà người tiêu dùng Trung Quốc yêu cầu,” ông Li Fenggang, Chủ tịch Công ty ô tô Bắc Kinh Hyundai, cho biết.

Điểm đáng chú ý là Hyundai sẽ áp dụng cách đặt tên mới cho các mẫu xe Ioniq tại Trung Quốc, lấy cảm hứng từ các hành tinh, thay vì cách đánh số quen thuộc như trước đây. Mẫu concept Venus được Hyundai lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của sao Kim - hành tinh sáng nhất. Xe sở hữu thiết kế cong mềm mại, mái kính dạng khung và ngoại thất màu Vàng rạng rỡ nổi bật. Không gian nội thất mang tông ấm, kết hợp hệ thống đèn nhiều lớp tạo hiệu ứng giống bầu khí quyển sao Kim, cùng màn hình lớn và trợ lý ảo “Lumi” có thể tương tác với hành khách.

Trong khi đó, Earth là một mẫu SUV mang phong cách mạnh mẽ, thể hiện sự sống và cân bằng của Trái Đất. Xe được sơn màu Aurora Shield, nổi bật với thiết kế góc cạnh, thân xe điêu khắc rõ nét, đi kèm các chi tiết như tấm chắn gầm và bu lông lộ ra tạo cảm giác cứng cáp, bền bỉ. Bên trong, Earth có ghế ngồi kiểu "ôm khí" với các mô-đun khí mềm mại nâng đỡ hành khách, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng được cho là mô phỏng bóng cây và công nghệ "tinh tế" nào đó để tạo ra một không gian yên tĩnh hơn.

Hai mẫu concept này cũng sẽ xuất hiện tại triển lãm ô tô Bắc Kinh (Auto China 2026), và được xem là bước khởi đầu cho loạt xe điện “bản địa hóa” dành riêng cho thị trường Trung Quốc. 

Tầm nhìn: Ioniq không chỉ là xe điện mà là hệ sinh thái di chuyển

Hyundai nhấn mạnh rằng Ioniq tại Trung Quốc sẽ không chỉ là một dòng sản phẩm mà sẽ trở thành một “vũ trụ” trải nghiệm di chuyển, tích hợp công nghệ thông minh và khoang cabin hiện đại theo nhu cầu người dùng địa phương. 

Trong thời gian tới, hãng dự kiến sẽ sớm giới thiệu các phiên bản thương mại dựa trên những concept đã ra mắt, với khả năng kết hợp giữa hệ thống lái thông minh và không gian nội thất số hóa – yếu tố rất được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất 3 tháng đầu năm 2026

Top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất 3 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Tổng kết quý I/2026, Honda Civic Type R và Ford Mustang Mach-E là hai mẫu xe chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top các mẫu xe có doanh số thấp nhất với chỉ duy nhất 1 xe bán ra.

Top xe xăng, dầu có doanh số cao nhất quý I/2026: Mazda CX-5 dẫn đầu

Top xe xăng, dầu có doanh số cao nhất quý I/2026: Mazda CX-5 dẫn đầu

VOV.VN - Dẫn đẫu Top xe xăng, dầu có doanh số cao nhất quý I/2026 là Mazda CX-5 với doanh số đạt hơn 4.600 xe, tiếp sau là Mitsubisbishi Xpander 4.231 xe và Toyota Yaris Cross đạt 4.166 xe.

Top 10 xe xăng, dầu có doanh số cao nhất tháng 3/2026: Toyota Yaris Cross dẫn đầu

Top 10 xe xăng, dầu có doanh số cao nhất tháng 3/2026: Toyota Yaris Cross dẫn đầu

VOV.VN - Với doanh số hơn 2.300 xe bán ra, Toyota Yaris Cross là mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 3/2026, bỏ xa các đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng như Mitsubishi Xpander với doanh số 1.700 xe hay Mitsubishi Destinator với 1.600 xe.

