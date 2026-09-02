Hyundai phát triển pin mới, giảm 30% chi phí và kéo dài tuổi thọ thêm 20%

Hyundai phát triển pin mới, sạc nhanh hơn và giảm đáng kể chi phí

Tại sự kiện Investor Day, Hyundai công bố hàng loạt kế hoạch quan trọng liên quan đến xe điện, công nghệ pin, lái xe tự động và mở rộng sản xuất. Trong đó, công nghệ pin mới được xem là một trong những điểm đáng chú ý nhất.

Hyundai cho biết, hãng đã tự phát triển các cell pin mới có hiệu suất cao hơn đáng kể so với loại cell niken cao trước đây. Công nghệ này có thể tạo ra công suất đầu ra cao hơn gấp đôi, đồng thời rút ngắn thời gian sạc khoảng 40%. Những cell pin mới dự kiến sẽ xuất hiện đầu tiên trên các mẫu Santa Fe hoặc Genesis sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi.

Từ năm 2027, Hyundai sẽ bắt đầu sử dụng cell pin NCM niken trung bình trên các mẫu xe điện. Theo công bố của hãng, loại pin này có thể giúp giảm khoảng 30% chi phí nhưng vẫn duy trì hiệu suất phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.

Đáng chú ý, Hyundai cho biết các cell NCM mới có mật độ năng lượng cao hơn khoảng 30% so với pin LFP có cùng kích thước. Điều này có thể giúp các mẫu xe điện đạt phạm vi hoạt động tốt hơn mà không cần tăng đáng kể kích thước bộ pin.

Không dừng lại ở việc giảm giá thành sản xuất, Hyundai còn đang phát triển hệ thống quản lý pin dựa trên nền tảng đám mây. Hệ thống mới dự kiến được cải thiện vào năm 2028 và có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin trung bình thêm khoảng 20%.

Hyundai đẩy mạnh công nghệ tự lái, hướng tới Level 4

Bên cạnh công nghệ pin, Hyundai cũng đang tăng tốc phát triển hệ thống lái xe tự động. Những chiếc taxi tự hành Ioniq 5 đầu tiên do Waymo vận hành dự kiến được bàn giao trong quý IV năm nay, mở đường cho việc mở rộng dịch vụ robotaxi ra thị trường quốc tế từ năm 2027.

Motional, công ty có liên quan đến Hyundai, cũng đang chuẩn bị đưa những chiếc Ioniq 5 robotaxi vào hoạt động thương mại tại Las Vegas trong năm nay. Sau đó, dịch vụ có thể tiếp tục được mở rộng sang các thành phố khác từ năm 2027.

Ở mảng xe dành cho người tiêu dùng, Hyundai Motor Group đang chuẩn hóa kiến trúc cảm biến dựa trên hệ sinh thái NVIDIA. Dữ liệu thu thập từ Hyundai, Kia, 42dot và Motional có thể được tích hợp theo một tiêu chuẩn thống nhất, cho phép kinh nghiệm và dữ liệu từ một đơn vị được sử dụng để cải thiện hệ thống của các đơn vị khác.

Hyundai cũng đang phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo Atria AI dành cho công nghệ lái xe tự động. Hệ thống này dự kiến được triển khai vào cuối năm nay và về lâu dài sẽ trở thành nền tảng cho hệ thống hỗ trợ lái Level 2+ của hãng, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Hyundai đặt mục tiêu mở rộng Atria AI trên nhiều mẫu xe sản xuất hàng loạt, từ hệ thống Level 2+ cho tới Level 4. Với hàng triệu xe được bán ra mỗi năm, lượng dữ liệu thu thập từ thực tế sẽ trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để Hyundai liên tục cải thiện khả năng tự lái của hệ thống.

Hyundai dự kiến áp dụng công nghệ pin thế hệ mới giúp giảm 30% chi phí sản xuất từ năm 2027.

Hyundai tăng mạnh năng lực sản xuất, chuẩn bị hơn 100 mẫu xe mới

Cùng với việc đầu tư vào pin và công nghệ tự lái, Hyundai đang chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất để phục vụ kế hoạch tung ra hơn 100 mẫu xe mới đến năm 2030.

Tổng công suất sản xuất toàn cầu của hãng dự kiến tăng thêm khoảng 1,27 triệu xe. Trong đó, các nhà máy tại Bắc Mỹ sẽ tăng thêm khoảng 500.000 xe, cơ sở sản xuất tại Ấn Độ tăng 320.000 xe, Hàn Quốc tăng 200.000 xe và các cơ sở CKD tăng thêm khoảng 250.000 xe.

Riêng tại Bắc Mỹ, Hyundai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng linh kiện sản xuất trong khu vực lên 80%, tăng đáng kể so với mức 60% hiện nay. Hãng cũng xác nhận sẽ có hơn 10 mẫu xe hybrid được sản xuất tại Bắc Mỹ vào năm 2030.

Hyundai đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với Amazon. Sau khi chương trình Amazon Autos cho thấy những tín hiệu tích cực tại Mỹ, Hyundai dự kiến mở rộng danh sách xe sang các thị trường khác từ năm 2027. Trợ lý Alexa tích hợp cũng sẽ được triển khai rộng rãi trên các mẫu Hyundai, trước khi mở rộng sang Genesis.

Với hàng loạt công nghệ mới từ pin, quản lý năng lượng đến trí tuệ nhân tạo và tự lái, Hyundai đang cho thấy tham vọng chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Những thay đổi này không chỉ nhằm giảm chi phí xe điện mà còn hướng tới việc nâng cao tuổi thọ pin, khả năng tự động hóa và hiệu quả sản xuất trên quy mô toàn cầu.