Hyundai Stargazer 2026 chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 569 triệu đồng

Ngày 24/3, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) chính thức giới thiệu sản phẩm Stargazer mới tới thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.

Về thiết kế, Hyundai Stargazer 2026 được làm mới toàn diện về ngoại thất, duy trì các đặc tính đa dụng cùng không gian rộng rãi vốn có của một chiếc MPV, tuy nhiên lại có nhiều đường nét khỏe khoắn theo phong cách SUV.

Phần đầu xe được tái thiết kế với ngôn ngữ tạo hình thể thao và cứng cáp hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày trở thành điểm nhận diện nổi bật, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng, mang đến diện mạo hiện đại và vững chãi.

Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe được tạo hình rõ nét, kết nối liền mạch từ trước ra sau, giúp tổng thể xe trở nên năng động và giàu tính chuyển động. Thiết kế này đồng thời hỗ trợ tối ưu khí động học, nâng cao hiệu quả vận hành.

Xe sở hữu vóc dáng đậm chất SUV với mui xe nhô cao, dập gân mạnh mẽ, khoảng sáng gầm cao và tỷ lệ thân xe cân đối. Kích thước tổng thể được gia tăng với các thông số kích thước dài x rộng x cao tổng thể lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 (mm), khoảng sáng gầm 205 mm, kết hợp cùng chiều dài trục cơ sở 2.780 mm, thuộc nhóm lớn hàng đầu trong phân khúc, giúp mở rộng không gian sử dụng.

Phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế lại với hình khối sắc nét hơn, đồng bộ với tổng thể thiết kế và tăng khả năng nhận diện từ xa.

Cùng với đó, Hyundai Stargazer 2026 còn nâng cấp khoang nội thất với thiết kế được tinh chỉnh đáng kể, mang lại trải nghiệm hiện đại và cao cấp hơn so với phiên bản trước. Các đường nét trong cabin được xử lý mềm mại, liền mạch hơn, kết hợp cùng cách phối màu và vật liệu mới giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và bắt mắt. Chất liệu sử dụng cũng được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn, đồng thời cách bố trí các khu vực chức năng được tối ưu lại một cách thông minh, giúp người dùng dễ dàng thao tác và nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh nổi bật của Stargazer mới. Với chiều rộng 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, xe mang đến khoang cabin rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế. Khoảng để chân, khoảng trống trần xe và bề rộng ghế được tối ưu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho gia đình đông người cũng như hoạt động kinh doanh vận tải.

Điểm nhấn công nghệ trên phiên bản mới là cụm màn hình kép panoramic gồm hai màn hình 10,25 inch liền mạch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm.

Giao diện hiển thị trực quan giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin và thao tác. Bên cạnh các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ, hệ thống còn cho phép điều chỉnh nhiều tính năng vận hành của xe, bao gồm các thiết lập liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Xe tiếp tục được trang bị các tiện nghi như hệ thống điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C cùng các kết nối thông minh, góp phần mang lại trải nghiệm tiện dụng và thoải mái cho người dùng trong mọi hành trình.

Về vận hành, Hyundai Stargazer 2026 sử dụng động cơ Smartstream G1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.

Động cơ được trang bị hệ thống kim phun kép DPFI, giúp tối ưu quá trình hòa trộn nhiên liệu và không khí, từ đó nâng cao hiệu suất đốt cháy và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITMS hỗ trợ duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị hộp số biến thiên thông minh iVT, sử dụng dây đai xích nhằm tăng độ bền và giảm hao hụt truyền động. Chế độ giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal - Eco - Sport - Smart) giúp tối ưu khả năng vận hành và cảm giác lái, mang lại sự linh hoạt cho nhiều điều kiện di chuyển và phong cách lái.

Ngoài ra, Hyundai Stargazer 2026 còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense bổ sung thêm các tính năng mới như: Điều khiển hành trình thông minh (SCC); Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA); Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA); Hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BCA); Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA); Hỗ trợ giữ làn đường (LKA); Hỗ trợ định tâm làn đường (LFA); Hỗ trợ cảnh báo xe phía trước di chuyển (VAD); Hỗ trợ mở cửa an toàn (SEW); Hỗ trợ cảnh báo bỏ quên người ngồi phía sau (ROA), 6 túi khí...

Stargazer mới chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ ngày 24/3/2026, với 2 phiên bản: Đặc biệt (569 triệu đồng) và Cao cấp (615 triệu đồng) cùng 5 tùy chọn màu sắc (Trắng, Bạc, Xám, Đen, Đỏ đô) nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và sở thích của khách hàng.

Nhân dịp ra mắt Stargazer mới, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, khách hàng khi mua xe sẽ được lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi: tặng 1 năm bảo hiểm xe toàn diện Hyundai Auto Care, hỗ trợ lãi suất vay từ 1,5% đến 3% thông qua các ngân hàng đối tác, hoặc tặng gói gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).