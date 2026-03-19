Nhiều mẫu ô tô sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam năm 2026

Thị trường ô tô cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tới báo hiệu sẽ sôi động trở lại với màn trình diễn của hàng loạt mẫu xe mới. Cuộc đua không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn là cuộc cạnh tranh về công nghệ giữa xe xăng và các dòng Hybrid, điện hóa, cũng như việc nâng cấp trải nghiệm cho người dùng.

Một số mẫu xe đáng chú ý sắp được ra mắt trên thị trường Việt Nam liệt kê dưới đây hứa hẹn sẽ vẽ lên một bức tranh thị phần đa sắc, một số mẫu đã được các đại lý nhận đặt cọc từ sớm. Đáng chú ý, làn sóng SUV & Crossover luôn là phân khúc có điểm nóng đối với thị trường xe ô tô.

Mazda CX-5 2026

CX5-5 2026 được xem như con “át chủ bài” thuộc phân khúc C sắp tới sẽ được diện kiến với màn ra mắt của một thế hệ hoàn toàn mới, thiết kế góc cạnh, hiện đại hơn. Nội thất nâng cấp với màn hình kỹ thuật số và giao diện tối giản. Có bản tùy chọn Mild-Hybrid 24V với xu hướng tiết kiệm nhiên liệu.

Không phải là “lột xác hoàn toàn”, Mazda CX-5 2026 chọn cách nâng cấp có chiều sâu về thiết kế sắc sảo, sang hoá nội thất rõ rệt và đắp lên hàng loạt những công nghệ tiến gần với các dòng xe châu Âu. Đây là bước đệm giúp CX-5 thoát khỏi hình ảnh “xe phổ thông” để bước vào cuộc chơi cao cấp hơn trong phân khúc C-SUV.

CX-5 2026 được thiết kế tối giản theo kiểu xe điện, bỏ nhiều nút vật lý, thay vào đó chuyển sang màn hình, bố cục được bày trí gọn, phẳng, ít chi tiết thừa học theo phong cách của giống xe sang Tesla và Mercedes mới

Nhiều khả năng, CX-5 mới vẫn sẽ là mẫu xe then chốt, tiếp tục “gánh team” doanh số cho Mazda tại Việt Nam, cạnh tranh trực diện CR-V, Tucson.

Toyota Land Cruiser FJ – SUV off-road giá hời

Không phải là chiếc SUV với giá 4–5 tỷ như LC300, Toyota Land Cruiser FJ xuất hiện dưới một phiên bản “bình dân hóa” nhưng vẫn giữ đúng bản chất off-road trứ danh với thiết kế vuông vức, khung gầm rời. Động cơ được trang bị 2.7L, dẫn động 4 bánh. Dự kiến tại Việt Nam phiên bản này sẽ có giá dao động khoảng 1,5 – 2 tỷ đồng.

Land Cruiser FJ – SUV off-road sử dụng khung gầm rời (body-on-frame) – giống Hilux/Fortuner kết với với nền tảng IMV khẳng định được về độ bền và khả năng chịu tải. Yếu tố khung rời thêm điểm cộng là khoảng sáng gầm cao giúp cho mẫu xe này có thể leo đá và vượt địa hình xấu tốt hơn các dòng SUV đô thị.

Hyundai Palisade 2026 – SUV cỡ lớn

Ngay đầu tháng 3, các đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Hyundai Stargazer mới. Động thái này cho thấy thời điểm ra mắt chính thức của mẫu MPV này tại Việt Nam đang đến ngày càng gần.

Bước sang thế hệ mới, Hyundai Palisade 2026 không còn chỉ là dòng SUV gia đình 7 chỗ “giá tốt” thông thường, mà đã lột xác thành một mẫu xe full-size SUV cao cấp thực thụ. Xe được trang bị m àn hình kép 12.3 inch liền mạch, Taplo dựng đứng, gọn gàng. Ghế có chế độ sưởi kết hợp với làm mát và công nghệ massage (Ergo Motion) được thiết kế ngả sâu tạo cảm giác thư thái hơn. ADAS được trang bị đầy đủ các tính năng giữ làn, ga tự động, cảnh báo va chạm.

Lần đầu tiên Hyundai Palisade 2026 – SUV có phiên bản sử dụng công nghệ Hybrid với nội thất xa xỉ hơn, nhắm thẳng vào phân khúc mà trước đây chỉ xe Mỹ và xe sang nắm giữ.

Stargazer 2026 sử dụng động cơ xăng Smartstream G1.5 dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước, tương tự bản cũ.

Bản Hybrid đầu tiên hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện cuộc chơi trên đường đua thị phần với trang bị động cơ 2.5L turbo và motor điện cho công suất đạt khoảng 329 mã lực, xấp xỉ 399 Nm.

Hyundai Stargazer 2026 dự kiến sẽ được phân phối với 3 phiên bản cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Veloz Cross/Avanza, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid…

Volkswagen Teramont Pro

Volkswagen Teramont Pro 2026 vẫn lựa chọn một hướng thiết kế mang đậm chất “Đức”. Xe được thiết kế với bề ngoài to, chắc, đầm, dáng xe hình hộp (boxy) nhưng mềm mại hơn xe Mỹ và được trang bị thêm những công nghệ cao để tối ưu trải nghiệm gia đình cao cấp.

Mẫu SUV 7 chỗ này được định vị cạnh tranh trực diện với Palisade và Explorer. Theo thông tin tìm hiểu thì những chiếc Volkswagen Teramont Pro đầu tiên đã về đến Việt Nam và dự kiến ra mắt chính thức vào đầu tháng 4. Xe có 2 phiên bản với giá dự kiến là 2,799 tỷ và 2,888 tỷ đồng.

Khác với Volkswagen Teramont trước đây được nhập khẩu từ Mỹ, Teramont Pro bản nâng cấp lần này được nhập khẩu về Việt Nam qua Trung Quốc giống như Teramont X và Viloran. Hai phiên bản xe đều dùng chung động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400Nm.

Điểm nổi bật nhất của Teramont là được trang bị 6 màn hình (cụm digital, giải trí, hành khách). Volkswagen đã “điện hóa” thiết kế của Teramont Pro dù xe vẫn dùng động cơ xăng với Lưới tản nhiệt lớn kết hợp dải LED chạy ngang đầu xe kèm theo tay nắm cửa ẩn (một chi tiết thường hay thấy ở các dòng xe điện).

Điểm nhấn của Teramont Pro nằm ở không gian cabin, hàng ghế thứ ba vẫn đủ rộng cho người lớn ngồi với tư thế thoải mái, không bị bó hẹp không gian. Xe được trang bị hệ thống Apple CarPlay / Android Auto, ghế chỉnh điện, sưởi và làm mát, hệ thống điều hòa đa vùng, nhiều màn hình hiển thị lớn trên bảng táp-lô.

Bộ đôi Geely EX2 và EX5 Hybrid đến từ người anh em “láng giềng”

Geely hiện theo đuổi chiến lược điện hóa phổ thông giá rẻ hơn với hai mẫu SUV đóng vai trò khác nhau.

Geely EX2 là mẫu xe điện phổ thông cỡ nhỏ giá rẻ sử dụng phổ biến trong đô thị, với mô tơ điện cho công suất khoảng 214 mã lực, tương đương nhiều mẫu xe cỡ B.

Điểm đáng chú ý nhất là giá của mẫu xe điện này. Tại Việt Nam, Geely EX2 dự kiến được phân phối với hai phiên bản có giá bán dưới 600 triệu đồng. EX2 hiện nay được định ở phân khúc cạnh tranh với các đối thủ chínhVinFast VF 5, VF 6, BYD Dolphin…

Trang bị nổi bật của mẫu xe điện đô thị này là màn hình trung tâm 14.6 inch (lớn hơn nhiều so với các mẫu xe hạng C truyền thống khác) và chạy hệ điều hành Flyme Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8.8 inch cho người lái, hỗ trợ điều khiển nhiều chức năng của xe và giải trí.

Còn người anh em Geely EX5 EM-i thì được định vị ở phân khúc cao hơn khi sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid với ba phiên bản, mức giá dự kiến từ 840 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Các điểm nổi bật về nội ngoại thất của EX5 EM-i thể hiện ở hệ thống “smart cockpit” với nhiều chế độ cá nhân hóa, chức năng One-Click Access cho phép thiết lập nhanh không gian nội thất theo từng tình huống (relax, drive…), ghế lái Active Entry & Exit tự động trượt để hỗ trợ ra vào xe.

Thiết kế cabin với màn hình trung tâm lớn, bảng điều khiển số hóa kết hợp giao diện AI thông minh. Điểm đáng chú ý nhất của EX5 là công nghệ pin và hệ truyền động.. Mẫu SUV điện cỡ C này sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 3, Tesla Model Y, VinFast VF 7 và cũng là địch thủ với các mẫu CUV xăng phổ biến như Mazda CX-5, Ford Territory, và Hyundai Tucson.

Omoda C5 Hybrid và Lynk & Co 03

C5 Hybrid là phiên bản SUV cỡ B đến từ Trung Quốc dự kiến có thể được ra mắt cuối tháng 3 với 2 phiên bản tuỳ chọn là C5 SHS-H (xe Hybrid tự sạc HEV) và C5 SHS-P (xe Hybrid sạc ngoài PHEV).

Omoda C5 bản máy xăng có giá khoảng 539 triệu - 669 triệu. Nhiều khả năng bản C5 SHS (bản Hybrid) sẽ cao hơn bản máy xăng ít nhất từ 100 triệu đồng giống các mẫu xe khác và được định vị ở phân khúc cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta.

Lynk & Co 03 cũng đã có thêm phiên bản Hybrid (HEV), sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 150 mã lực, kết hợp với hộp số DHT Pro 3 cấp. Tổng công suất của toàn hệ thống đạt 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 545 Nm.

Lynk & Co 03 mang phong thái đậm “chất xe đua” hơn là dòng sedan phổ thông với thiết kế hầm hố, thể thao rõ rệt, đèn trước tách 2 tầng độc đáo, kết hợp với hệ thống lưới tản nhiệt lớn, sơn đen bóng.